«Это абсолютно уникальная возможность посмотреть и сравнить эти работы. В небывало крупную коллекцию включены произведения, заимствованные из Лувра, Германского национального музея, Баварского национального музея, а также ряда церковных депозитариев», - рассказала «Чешскому Радио» куратор выставки Штепанка Хлумска.

Зальцбургские скульпторы, изображающие стоящую фигуру Богоматери с младенцем на руках, часто обращались за вдохновением именно к пражским мастерам. Мадонны, выполненные в «мягком стиле», имели похожее выражение лица, были одинаково украшены. Однако в то время как в Богемии создавали образы Девы Марии из натурального камня, в Зальцбурге использовали технику «каменного литья».

«Австрийские мастера использовали искусственный камень, так как в Зальцбурге того времени не было подходящего камня для имитирования чешских Мадонн, то есть скульптур, выполненных из пражской опоки. Как известно, этот материал отличался особой чистотой. В Зальцбурге раздробленный известняк или мрамор замешивали на небольшом количестве извести и гипса, иногда добавляли молотую терракоту или кирпич, и в зависимости от этого получали искусственный камень белых или красноватых оттенков», - рассказывает историк искусства Иво Глобил.

В случае некоторых Мадонн специалисты до сих пор не способны с полной уверенностью сказать, какая техника использовалась при их создании.

«Существуют две основные теории: исходя из первой, мастера создавали блоки из искусственного камня, а затем их обрабатывали. Согласно другой теории, смесь отливали в форму, а затем скульптуру дорабатывали ножом. Конечно, существует и вариант комбинации обеих техник», - объяснил Иво Глобил, добавив при этом, что иногда даже сложно определить, сделаны ли статуи из искусственного или натурального камня.

«Прекрасные Мадонны» отличаются особой мягкостью и обтекаемостью форм, детально проработана каждая складка одеяния.

Среди жемчужин пражской выставки можно отметить «Прекрасную Мадонну из Леоганга», созданную в 1380-1390 гг., а также «Прекрасную Мадонну из Гальштата», которая сродни «Крумловской Мадонне».

ыставка «Прекрасные Мадонны» открылась на днях в выставочном зале Национальной галереи Прага в Анежском монастыре. Шедевры европейской скульптуры будут выставлены в готическом храме до 19 апреля 2020 года.