«Последний адрес» – возвращенные имена жертв коммунистического режима в Чехословакии

«Сегодня мы открываем памятную табличку, посвященную Мирославу Ебавому, боровшемуся сначала с национал-социалистами, а потом с коммунистами. Он жил в этом доме и 70 лет назад, 6 марта 1949 года, был здесь же арестован. Его приговорили к смерти и казнили 18 июля того же года. Ему было 38 лет», – говорит чешский координатор проекта «Последний адрес» Эдита Иракова.

Сражавшийся в период Второй мировой войны в рядах Французского Иностранного легиона, Мирослав Ебавы был арестован чехословацкой коммунистической тайной службой StB (аналог советского КГБ) и обвинен как руководитель нелегальной группы, готовившей переворот.

«Если бы нам удалось перенестись на 70 лет назад и заглянуть в одну из квартир этого дома, мы бы увидели двух мужчин, склонившихся над картой Праги и серьезно дискутирующих. Этими мужчинами были Мирослав Ебавы и офицер Генерального штаба майор Ян Кратки. Абсолютно невероятным является то, чем в тот день два опытных солдата занимались. В год первой годовщины коммунистического путча они разрабатывали план вооруженного антикоммунистического переворота. Это звучит неправдоподобно, возможно, абсурдно и фантастически. Однако именно так все и происходило, все это правда», – рассказал участникам церемонии открытия памятной таблички историк Петр Маллота.

«Менее всего правдоподобным в этой истории является то, что после 1948 года кто-то вообще мог задумываться и разрабатывать план военного переворота, направленного против возникающего тоталитарного режима. Для чешского общества это настолько нетипично, что для многих лучше все это назвать выдумкой чехословацкой секретной службы StB», – говорит дальний родственник Мирослава Ебав Матей Хитил, в чьи руки перешел по наследству семейный архив.

Реабилитирован Мирослав Ебавы был лишь в 1991 году, уже после чехословацкой «бархатной революции».

На второй памятной табличке, открытой в марте этого года в рамках проекта «Последний адрес», начертано имя Карела Гаека, также члена нелегальной группы, организованной в Чехословакии курьером западных разведывательных служб Владимиром Комареком.

Карел Гаек был арестован в феврале 1951 года, как и все остальные члены группы, подвергнут жестоким допросам и приговорен к смертной казни за предательство. 9 сентября 1952 года вынесенный 28-летнему парню приговор был приведен в исполнение во дворе пражской Панкратской тюрьмы.

«В то время я была совсем молоденькой и понимала только, что его нет. Это было кошмарно. Я его очень любила. Потом я заботилась о нашей маме, которая переживала все происходившее очень тяжело. Тогда нельзя было ни о чем говорить. Я очень благодарна за то, что делает эта организация. Мне тяжело находиться у этого дома, но я буду сюда возвращаться», – говорит Милена Аппелтова, сестра Карела Гаека. Дом на котором отныне находится табличка с именем ее брата, некогда принадлежал семье Гаеков.

Чешский «Последний адрес», взятый под опеку государственным Институтом по изучению тоталитарных режимов, вдохновлен одноименным российским проектом журналиста Сергея Пархоменко. Главной целью чешского проекта является сохранение памяти о жертвах политических репрессий, проводившихся властями Чехословакии.