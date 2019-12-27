«Под орган душа тоскует, плачет и поет…»

Послушать старые органы

Некоторые историки предполагают, что происхождение органа связано с волынкой Вавилона, которая появилась в XIX веке до н. э. Как бы там ни было, но нам, пожалуй, больше всего хотелось бы узнать, где можно послушать самый старый орган в Чехии?

– Это довольно сложный вопрос, так как в самых старых органных шкафах сегодня зачастую размещены органы, которые были сконструированы позже. Поэтому если говорить сугубо об инструментах, то самый старый орган, сохранившийся практически в изначальном виде и недавно отреставрированный, можно найти в Праге, в храме Божьей Матери перед Тыном, то есть в Тынском,

–пояснил в интервью Radio Prague International Tомаш Славицкий, сотрудник пражского Музея музыки. Создан орган был в 1673 году. А самый старый органный шкаф является работой мастера периода Возрожения и находится в Смечно в Центрально-Чешском крае, в семи километрах от Кладно. Первое упоминание о Смечно датируется 1252 годом. Прекрасным и мощно воздействующим звучанием своего органа гордится и пражский храм св. Иакова старшего, это один из самых больших органов в стране.

По словам Т. Славицкого, органная музыка стала особенностью, если не сказать исключительной привилегией кафедральных храмов, примерно с X века. Сам инструмент называли organum (органум), так же как простое многоголосное пение, описанное в трактатах IX века.

Вначале был рожок пастуший...

– Самый простой вид органа появился, возможно, уже в первобытном обществе, это дудка или рожок. Слово «орган» в значении музыкального инструмента встречается уже в античных текстах. Первоначально этот инструмент был светским, так как в общинах первых христиан он был неприемлем. В костелах в то время было разрешено лишь пение, одобрялось лишь звучание человеческого голоса. Звуки водяного органа, называемого в те времена hydraulos, можно было услышать, например, в цирке. Церковным же музыкальным инструментом орган стал окольным путем благодаря Византии, Восточной Римской империи, когда прославился как церемониальный атрибут императорской власти. Орган попал в руки императора Запада Карла Великого, и тем самым в Западную Европу, в качестве подарка от византийского императора, однако Карл не употребил его для императорского церемониала, а подарил костелу. Таким образом орган стали воспринимать в Западной Европе как музыкальный инструмент, связанный с храмом.

Органная держава - память о прошлом

По числу сохранившихся старинных инструментов, в том числе и позже сконструированных, Чехию можно считать органной державой. Почти в каждом храме, действующем даже в относительно небольших населенных пунктах, имеется свой орган. По информации портала varhany.net, в Чехии в целом насчитывается свыше шести тысяч органов! Самым ценным и одним из самых больших в Чехии признан инструмент, звуки которого взмывают к сводам монастыря цистерцианцев в городке Пласы в двадцати км от Пльзеня. Его создал в 1688 г выдающийся чешский мастер Абрахам Старк. Благодаря реставрации в 2006 г. удалось воссоздать его изначальное звучание.

– Учет органов у нас ведется долгое время. Я думаю, что если бы кто-то еще задался целью создать карту густоты органов, то стало бы очевидно, что в рамках Европы в лидеры вышли бы Австрия и Чехия. Однако с учетом того, что на большей части территории Австрии простираются горы, то пальма первенства, полагаю, принадлежала бы Чехии. Это, по сути, и воспоминание о XVIII-XIX вв.., когда культура в Австрии и Чехии процветала, и в каждом деревенском костеле можно было найти хороший орган. К примеру, в книгах учета храмовых материальных ценностей XVII века очень часто приводится не орган, а так называемый регал (regál). У нас сохранился лишь один такой инструмент, созданный в XVI столетии – очень интересный тембр. Он является собственностью костела г. Тршебонь, находится в исправном состоянии после реставрации и одолжен нашему музею. Oбратите тоже внимание на клавиатуру, которая с того давнего времени уже не претерпела изменений, так как не нуждалась в усовершенствовании.

В Чешском музее музыки хранится интересное собрание небольших органов; разместить большие здесь было бы сложно. Внимание посетителей также привлечет и орган-позитив, небольшой передвижной инструмент, который использовался при процессиях, как и фисгармонии. Гармониум нередко заменял орган.

Органы являются не только собственностью храмов, сообщил руководитель секции органной музыки Пражского архиепископства Павел Свобода.

«В сотрудничестве с Национальным институтом охраны памятников мы стремимся повышать качество их обслуживания. Нередко возраст органа достигает трехсот лет, и он является единственным таким инструментом в мире. Поэтому очень важно сохранить это наследие для будущих поколений».

В завершение этого рассказа вы можете услышать, как звучал позитив во время процессий в давней Богемии.