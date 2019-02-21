«Плоды облаков» - десять победных минут

Фильм длится всего десять минут и его сюжет незамысловат: серые человечки должны покинуть свое безопасное убежище, чтобы в поисках пищи отправиться в таинственный лес. Несмотря на это, фильм несет в себе ценный посыл и для взрослых, говорит публицист Павел Сладки.

«Это история о том, как побороть страх. Взрослым она может показаться интересной, например, в контексте миграционного кризиса или других крупных «страхов» европейского общества».

По мнению историка фильма Петра Билика, чешское мультипликационное творчество переживает ренессанс, а благодаря участию на международных фестивалях становится более популярным также за рубежом.

««Плоды облаков» показывали как минимум на сотне кинофестивалей – это действительно внушительная цифра. Лента получила немало премий, награда с «Берлинале» далеко не первая. Это поистине роскошный фильм», - говорит Билик.

Традицию короткометражных фильмов пытаются поднять на ноги также продюсеры. «Этот сегмент кинематографии был практически полностью разрушен в 90-е годы, после краха таких студий, как «Киностудия Иржи Трнка и Братья в мультипликации», - рассказывает режиссер мультипликационных фильмов Ян Бубеничек.

«Далеко не все студии смогли успешно адаптироваться в новой экономической ситуации. Они начали медленно исчезать и все ждали, что будет дальше».

Успех «Плодов облаков» свидетельствует о наступлении новой эпохи в чешском кинотворчестве, направленном на юного зрителя.

Это отличная новость. Похоже, что наши мультипликаторы начинают находить новую материю, доступную не только чешской, но и зарубежной публике. Мы долгие годы наблюдали за тем, как создавались фильмы только для нас самих; теперь же заметна экспансия в зарубежные страны, что, безусловно, можно считать большим успехом».

Фонд кинематографии, пражский Факультет кино и телевидения Академии искусств и другие госучреждения недавно приняли решение оказывать более действенную поддержку чешским создателям короткометражных лент. Главная проблема, по мнению специалистов, однако заключается в дистрибуции этих фильмов, так как зрители, все же, предпочитают полнометражные мультфильмы.