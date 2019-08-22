«Пластиковый хрусталь» – бунгало из вторсырья сохранит природу

В финальном варианте домик будет высотой 4,5 метра. Его внутренне пространство разделено на два уровня. Учитывая место на полках-этажах и оснащение гамаками, вместимость домика составит до 10 человек одновременно. Рассказывает Штепан Мацек, один из создателей домика с названием «Пластиковый хрусталь». Благодаря своей обшивке из переработанной пластмассы туристическое укрытие должно напоминать кристалл: «Если говорить о конфигурации на плоскости, то это шестиугольник. За три недели работы мы смонтировали деревянную конструкцию домика. Как только ее обтянут гидроизоляционным слоем, мы начнем монтаж фасада из пластиковых панелей».

Ондржей Венцлик, один из соавторов проекта, добавляет: «Мы путешествовали по северным странам и черпали вдохновение в уже существующими у них общественных туристических домиках».

Проект, реализация которого на данный момент обошлась лишь в 40 тысяч крон (1,5 тысячи евро), имеет экологический характер, так как для создания фасадных панелей молодые архитекторы используют вторсырье. Работая над первым домиком, авторы проекта уже собрали в лесах полтонны выброшенной пластмассы.

«Самый первый план заключался в том, что мы найдем в лесу нелегальную свалку, разберем ее, а потом на том же месте построим символический «мусорный кристалл». Однако потом идея получила развитие. Оказалось, что для сохранения принципа дальнейшей утилизации нашей постройки, мы должны будем использовать пластмассу только одного вида. Таким образом мы в выборе материала остановились на пластмассовых панелях, выпускаемых центром рециклирования», – рассказывает Штепан Мацек.

Однако с самостоятельным сбором мусора в лесу энтузиасты не покончили.

«Главный потенциал наших туристических домиков скрыт именно в используемом для их строительства пластике. Из этого материала также можно изготавливать садово-парковую мебель. А еще наши домики – произведение искусства. Мы же все делаем вручную», – подчеркивает молодой архитектор Ондржей Венцлик.