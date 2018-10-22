«Пираты» недовольны визитом главы Палаты депутатов Чехии в Москву

Антон Каймаков
22-10-2018
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Пиратская партия требует обсудить поездку спикера Нижней палаты Парламента Чешской Республики Радека Вондрачека в Россию на очередном заседании депутатов. Вопросы у законодателей вызывают встречи с политиками, включенными в списки лиц на которых распространяются санкции ЕС и США, введенные в связи с аннексией Крыма и военным конфликтом на территории Украины. Недоумение у некоторых парламентариев вызывает также факт, что глава Нижней палаты отправился за границу не с собственной делегацией, а вместе с группой парламентского комитета.

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Радек Вондрачек, Фото: Sejm RP, Flickr, CC BY 2.0Радек Вондрачек, Фото: Sejm RP, Flickr, CC BY 2.0 «Все что произошло, сигнализирует о необходимости улучшения распространения информации внутри парламента. Палата депутатов стоит выше всех государственных институтов, и даже правительство не может повлиять на ее работу. Поэтому-то речь и идет об информированности и необходимости соблюдения базового уровня осуществляемых председателем Палаты депутатов поездок. Необходимо соблюдать соответствующий формат подобных визитов.

Я считаю неприемлемым, чтобы спикер осуществлял заграничные поездки в качестве некоего «довеска» парламентского комитета», – негодует социал-демократический депутат, глава внешнеполитического комитета Нижней палаты, бывший министр иностранных дел Любомир Заоралек.

Председатель Пиратской партии Иван Бартош, являющейся инициатором обсуждения поездки спикера в Россию, говорит об ущербе достоинству всей страны.

«Что означает, невозможность принятия нашей делегации? Что означают слова о неспособности наших делегаций пробиться к дипломатам, с которыми необходимо встретиться? Я в этом вижу лишь то, что нам отводят роль некоего вассала. Мы вынуждены посылать высшего представителя, чтобы наш комитет получил возможность встретиться с соответствующими людьми с противоположной стороны. В осуществленной поездке я вижу ряд проблем», – подчеркивает лидер «пиратов».

Иван Бартош, Фото: Яна Пржиносилова, Чешское радиоИван Бартош, Фото: Яна Пржиносилова, Чешское радио На прошлой неделе спикер чешской Палаты депутатов Радек Вондрачек в интервью «Чешскому Радио» заявил, что его встречи на уровне глав парламентских палат России были необходимы. Он подчеркнул, что поездка открывает возможности для контактов между ведомствами двух стран.

Чешским министерствам, обращает внимание Радек Вондрачек, последнее время не удается договариваться с российскими ведомствами даже о рабочих встречах. Председатель Нижней палаты надеется, что визит позволит возобновить встречи рабочей группы, которая будет решать проблемы чешских предпринимателей, работающих в конкретных отраслях. В связи с санкциями Россия требует локализации производства на своей территории, а чешские бизнесмены не всегда ориентируются в создавшейся ситуации, подчеркивает Радек Вондрачек. Он говорит о необходимости выработки точных правил и обеспечении чешских бизнесменов поддержкой со стороны их родного государства. Спикер Палаты депутатов летал в Москву вместе с парламентским комитетом, занимающимися вопросами здравоохранения.

Идею провести обсуждение целей состоявшегося визита в Москву и полученных результатов поддержал премьер Андрей Бабиш. Как и глава кабинета, Радек Вондрачек является членом движения ANO.

Андрей Бабиш, Фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоАндрей Бабиш, Фото: Филип Яндоурек, Чешское радио «Господин Вондрачек блестящим образом представлял интересы Чешской Республики. Поездка была проведена, чтобы мы могли решить проблемы живущих там наших граждан. Когда они вынуждены обращаться к врачам, например с травмами, то у них возникают сложности. Именно поэтому туда и отправился комитет по вопросам здравоохранения. Все необходимые объяснения будут предоставлены во время обсуждения. Я считаю, что господину Вондрачеку нечего скрывать», – уверен премьер Андрей Бабиш.

Антон Каймаков
22-10-2018
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