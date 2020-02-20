«Откладывать защиту демократии на потом нельзя»

В 2017 году Милош Земан наложил вето на закон «О конфликте интересов», который, по его мнению, противоречит Конституции ЧР. Законодательная норма ограничивает предпринимательскую деятельность членов правительства, получение ими дотаций и госзаказов, как и владение СМИ. Вердикт Конституционный суд вынес по прошествии трех лет. Глава правительства в связи с этим повторил свое заявление, что «данный закон был принят для того, чтобы заставить его уйти из политики и нарушает его права».

«Олигархам теперь придется выбирать»

После вступления закона в силу Бабишу, который являлся одновременно главой Минфина, вице-премьером и владельцем крупного холдинга Agrofert, пришлось передать свой холдинг трастовым фондам. Глава правительства того времени Богуслав Соботка, комментируя закон, отметил, «олигархам теперь придется выбирать между членством в Кабмине и грантами, госзаказами и владением СМИ».

– Должны ли средства массовой информации, принимая во внимание замечание судей, что закон может касаться тысяч других должностных лиц и многогранности проявления конфликта частных и публичных интересов, прекратить употреблять сокращение, известное как «Lex Бабиш»?

– Это, видимо, не удастся, даже если вы будете к этому стремиться. Я полагаю, что уходить от названия совсем необязательно, многое зависит от того, с кем и что именно у нас ассоциируется. Это нормативно-правовой акт общего характера, однако он, что очевидно, реагирует на ситуацию, которая в истории Чешской Республики и в рамках всей истории Чехословакии является совсем новой. То есть на сцену вышел политик, который является крупным игроком, как на коммерческом поле, так и в медиа-пространстве. А когда государство на эту ситуацию каким-то образом отреагировало, Бабиш прибегнул к эффективной тактике и преподнес этот закон как «борьбу политических конкурентов против него».

Тем не менее, тут дело не в разбирательстве с одним индивидуумом. Однако его история иллюстрирует, что правовые механизмы урегулирования конфликта интересов, а если смотреть шире, то и способа защиты функциональности демократии, были несовершенными,

– сказал в интервью, предоставленном «Чешскому Радио», юрист Ян Кысела.

Слияние политической и экономической власти

– Честно ли менять правила во время игры – закон о конфликте интересов в Чехии был принят в 2016 году, то есть в то время Андрей Бабиш уже был членом Кабмина?

– Да, Андрей Бабиш в то время действительно уже являлся членом правительства, однако тут все зависит от того, какой вывод вы из этого сделаете. Если мы лишим себя права реагировать на ситуацию, связанную с конкретным субъектом, то решение проблем будет откладываться на далекое будущее. Однако если в рамках концепции «обороноспособной демократии», о которой я упоминал, откладывать принятие необходимых мер на «потом», это может привести к тому, что этого «потом», то есть будущего, мы не дождемся или оно предстанет совсем в ином виде. Мы встретились с этой концепцией впервые еще в 1930-е, когда она стала реакцией на угрозу наступления национал-социализма.

Тем не менее, концепция «обороноспособной демократии» призвана реагировать на явление, называемое «парадоксом демократии», когда демократию можно уничтожить демократическими же средствами. Например, в ходе демократических выборов будет избран человек, который фактически является врагом демократии как таковой. Мы сегодня уже не живем в мире, где правят национал-социалисты или носители идеи военного путча, риск на данный момент заключается в другом. Помимо прочего, в слиянии политической и экономической власти. И как раз этому должен противостоять не только этот чешский закон, достаточно умеренный в рамках международного права, но и целый ряд других зарубежных директив,

– объясняет юрист Ян Кысела.

В реакции на вердикт Конституционного суда Андрей Бабиш отметил:

«Предпринимателям есть что привнести в политику, а закон «Lex Babiš», по сути, лишает меня основных прав – на частное владение и участие в общественных делах. И если кто-то находит логичным, что бизнесмены не могут заниматься политикой, а именно такую риторику взяли на вооружение некоторые деятели в Брюсселе, тут мне сказать нечего».

По мнению Яна Кыселы, «закон o конфликте интересов сам по себе не является препятствием для политической карьеры кого-либо и вводит ограничения лишь в тот момент, когда политик получает право осуществлять исполнительную власть».