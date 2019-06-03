«Отказ в проживании россиянам из-за Крыма – дискриминация недопустима»

Судебная машина завертелась: действия отельера то порицали, то оправдывали, дело дошло до Конституционного суда, который не усмотрел в этом дискриминации. Однако его председатель Павел Рыхетский во всеуслышание признался: вердикт КС вызывает у него чувство глубокого стыда, так как основан на недопустимом принципе коллективной вины.

В Чехии запрещена дискриминация по национальному признаку, в том числе клиентов. Торговая инспекция ЧР поэтому оштрафовала владельца Brioni Boutique на 50 тысяч крон (около 2 тыс. евро), что оказалось самым высоким административным штрафом, наложенным этим органом надзора в 2014 году. Позже Краевой суд Остравы отменил решение инспекции, вернув дело ответчику.

Верховный административный суд признал кассационную жалобу инспекции правомерной, а Краевой суд администрацию отеля виновной в неравном обращении с клиентами, однако сократил размер штрафа в десять раз, до 5 тыс. крон. Инспекторы, как сообщают СМИ, отреагировали на сообщение остравской гостиницы, что «Граждане России с 24 марта 2014 г. смогут проживать в данном отеле лишь при условии, что подпишут заявление, осуждающее оккупацию Россией Крыма, противоречащую всем нормам, которые должны действовать в XXI веке».

Верховный суд Чехии, признавший незаконными действия владельца гостиницы, одновременно не поставил под сомнение право отеля открыто и публично выразить свое политическое мнение, однако подверг критике избранный способ. Однако Конституционный суд в апреле 2019 г. вынес решение об отмене предыдущего судебного акта, так как «не усмотрел признаков дискриминации в решении администрации остравской гостиницы» и констатировал, что в данном случае «не были найдены признаки недопустимой дискриминации, а причины отказа не были мотивированы ненавистью или своеволием».

«Предсказуемая дискриминация разрешается?»

В обоснование своего вердикта, судьи КС сообщают, что Brioni Boutique Hotel, заранее предупредивший об ограничениях, касающихся проживания, повел себя предсказуемо. Любой потенциальный клиент может выбрать, приемлемы ли для него выдвинутые отелем условия. Помимо этого, как разъяснили представители КС, «центр Остравы изобилует десятками других объектов для временного проживания, поэтому сложностей с поиском альтернативы у потенциальных клиентов возникнуть не должно».

«Следовательно, что предсказуемая дискриминация дозволена, а запрещена только непредсказуемая дискриминация? Прежде всего, нельзя считать правдой то, что якобы не унизительно в рамках «потребительских» отношений субъектов требовать от клиента письменное подтверждение о согласии или несогласии с политикой своего государства. Неправда и то, что допустима дискриминация на основе гражданства. Это принцип коллективной вины, который вообще в таком деле не применим»,

– прокомментировал в воскресной дискуссионной программе «Чешского телевидения» решение Конституционного суда, которое его покоробило,Павел Рыхетский. По его мнению, вердикт идет вразрез с элементарными принципами правового государства.

«Логично было бы обратиться в Европейский суд в Люксембурге»

Дело возвращено на новое рассмотрение в Верховный административный суд. Рыхетский полагает, что делом могут заняться европейские суды, так как в ходе его рассмотрения чешские судьи исходили также из согласованных принципов и европейского права, в том числе касающихся международно-правовых стандартов в сфере недопущения дискриминации. Высший административный суд (NSS), по его мнению, должен обратиться в Европейский суд в Люксембурге, так как это – самый быстрый и эффективный способ, как в данном деле разобраться.

Судья-референт Конституционного суда Войтех Шимичек аргументировал принятие постановления тем, что «эти меры были продиктованы непосредственной реакцией со стороны гостиницы на однозначное нарушение международного права. В конце концов, действия ответчика находились в соответствии с чешской внешней политикой и политикой международных организаций».

КС в то же время допускает, что «форма выражения позиции по Крыму могла быть иной, но это, тем не менее, не являлось сутью разбирательства».