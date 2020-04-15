«Они настоящие ангелы!» Чешские врачи спасли тяжелого пациента с Covid-19, получавшего ремдесивир

Первые слова выздоравливающего были адресованы медицинскому персоналу Всеобщей факультетской больницы в Праге. Роберт, который месяц находился между жизнью и смертью, не мог сдержать волнения и слез: «Эти люди — настоящие ангелы! Я просто поражаюсь, какому риску они себя подвергают, каждый день подставляя себя под удар. Хотя эта болезнь так заразна, они не боятся, несмотря на то что у них есть семьи, дома дети, они все равно делают свою работу, помогают людям, всем без исключения…»

Сотрудники больниц не только находятся на передовой в борьбе с пандемией, но и заражаются гораздо чаще представителей других профессий – в Чехии уже более пятисот инфицированных медиков. Две медсестры с диагностированным коронавирусом скончались. Однако эти люди продолжают делать свою работу. «Я хотел бы им передать, что всем им страшно благодарен, всем им. Я очень ценю, что они меня вытащили, что смогли это сделать, что не опустили руки, что я все еще здесь, на этом свете. Большое всем спасибо!» – обращается Роберт к своим спасителям.

Концентрация вируса в организме этого пациента была критически высокой. При этом Роберт не выезжал ни в Китай, ни в Италию – он работает таксистом и, по всей видимости, заразился от одного из пассажиров непосредственно в Праге. Сейчас пресс-секретарь Всеобщей факультетской больницы Мария Гержманкова подтвердила, что выздоравливающего уже готовят к переводу из реанимации в обычную палату.

Роль ремдесивира пока под вопросом

Пражанин стал одним из немногих и единственным в Чехии, кто попал в программу тестирования, которую в семи точках мира проводит американская фармацевтическая компания Gilead Sciences. Фирма ведет разработку лекарства от COVID-19 под руководством чеха Томаша Цигларжа. Роберт получал препарат в течение десяти дней, на четвертый его смогли отключить от аппарата искусственного кровообращения, однако до недавнего времени дышать без помощи ИВЛ он не мог. Теперь болезнь наконец отступила.

При этом врачи пока не готовы дать однозначный ответ, в какой степени на улучшение состояния больного Covid-19 повлиял препарат ремдесивир, а в какой – другие методы лечения.

Ремдесивир (Remdesivir) является антивирусным препаратом, тормозящим размножение вируса в организме, и изначально предназначался для лечения болезни Эбола. Лекарство также показало свою эффективность при лечении SARS и MERS, то есть болезней, которые вызывает родственный вид коронавируса.

Всеобщая факультетская больница в Праге ждет поступления еще одного экспериментального препарата, теперь уже из Японии. До конца текущей недели может быть подписан договор на поставку фавипиравира (Favipiravir). По мнению медиков, препарат обладает эффективностью и «с низкой вероятностью вызывает побочные эффекты» при лечении Covid-19. Часть доз будет передана Чехии Японией бесплатно, часть будет оплачена. Из пражской больницы лекарство будет распределяться в другие медицинские центры страны.

Как сообщил замминистра здравоохранения, эпидемиолог Роман Примула, больным Covid-19 в Чехии дают также антималярийное средство плаквенил (Plaquenil). Обрушившаяся на человечество пандемия заставила ускорить внедрение лекарств, воздействие которых на коронавирус нового типа и побочные эффекты пока до конца не выяснены. И хотя эти лекарства ряде случаев подтверждают свою эффективность в борьбе с Covid-19, врачи пока воздерживаются от окончательных выводов.

На 15 апреля в Чехии скончалось 163 ковид-позитивных пациента. 676 человек выздоровело.