«О запретах Евросоюза» – мифы, взращенные незнанием

«Достаточно вспомнить о запретах наших традиционных блюд, которые якобы не сочетаются с правилами Евросоюза. Глупость. Им делать нечего, вот они это и выдумывают», – говорит пан Любош, участник одного из опросов.

«То, что мне немедленно приходит в голову – «Бутербродное масло» (Pomazánkové máslo). Теперь оно должно называться иначе – «Традиционное чешское бутербродное». Нельзя использовать слово масло. Еще можно вспомнить о нашем роме, лампочках... Я думаю, что это не имеет смысла», – сокрушается другая участница опроса, представившаяся, как Гана.

Как показало исследование, чаще всего в душах людей отзывается то, к чему они привыкли и считают своим кровным достоянием. Действительно, как и во всем Евросоюзе, в Чехии нельзя называть маслом продукт, который содержит меньше молочного жира, чем это устанавливает общий норматив. Минимальный показатель для масла – 39%. В этом случае оно считается полужирным. Жирность же чешского «бутербродного масла» традиционной рецептуры – 31%. То же самое произошло и с популярным чешским крепким спиртным, называвшимся «Туземский ром». В этом случае норме ЕС не соответствовал чешский способ производства.

Однако ни один из выше упомянутых продуктов не был запрещен. Сменилось только название. Теперь на прилавке вы найдете молочную массу – «традиционное бутербродное» (Tradiční pomazánkové) и крепкий напиток «Туземак» (Tuzemák), что ничуть не повлияло на их популярность у покупателей.

В свое время по странам ЕС ползли также слухи, что по приказу Брюсселя, в магазинах можно будет продавать только ровные огурцы или бананы, искривление которых вписывается в строго установленный единый показатель. Говорили также, что Евросоюз готовится запретить выпуск цветных карандашей или же непрозрачных пивных бокалов. Ни одно из утверждений почвы под собой не имело.

В статьях с громкими названиями в свое время писали об общеевропейском ограничении потребляемой мощности бытовых пылесосов. Чем воспользовались торговцы, чтобы подогреть спрос.

«Еще один запрет из Брюсселя! Мощный пылесос скоро уже не купите!», «ЕС запретил сильные пылесосы. С сентября их уже не будет!» или «Конец сильных пылесосов!» – пестрели еще полтора года назад заголовки в газетах и на рекламе. Вот только ограничение, продиктованное экологическими соображениями, касалось исключительно моторов техники, а не главного, за что пылесосы ценят – мощности всасывания пыли. Последний упомянутый показатель же во многом связан с самой конструкцией пылесоса, а не только с потребляемой мощностью мотора.

«Мощность моторов большинства пылесосов была 800-900 Ватт. Если на коробке писали– 2000 Ватт, то это была только реклама. Это вовсе не самый главный параметр. Три четверти мощности пылесоса «сгорает на тепло и шум». Особенно хорошо это можно демонстрировать на старых пылесосах. Мы говорим об их низкой эффективности», – комментирует профессиональный продавец электроприборов из города Иглава Роман Палат.

Стоит упомянуть, что сразу же с 1 сентября 2017 года, когда ограничение Евросоюза вступило в силу, в чешских магазинах появились рекламные плакаты, призывавшие приобретать – «современные и более экономичные пылесосы».

Обсуждая тему «приказов из ЕС» участница опроса пани Гана также упомянула: «Если наши представители в ЕС смогут хорошо договориться, то мы мужем получить и выгоду».

Этого же мнения придерживается президент «Союза торговли и туризма» Томаш Проуза: «Евроскептицизм наших граждан часто основан на том, что они в первую очередь склонны слышать и принимать классические фразы «о диктатуре Брюсселя». Когда же они узнают о том, чего мы способны добиться, если стараемся, то уже реагируют с удивлением».