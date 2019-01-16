«Ну, погоди!»: в Праге открылась выставка работ Светозара Русакова

Эва Туречкова, Гана Сливова
16-01-2019
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Режиссер - Вячеслав Котеночкин, художник-постановщик – Светозар Русаков. Фамилии создателей популярнейшего мультфильма «Ну, погоди!» появлялись на экранах телевизоров долгие годы не только в самом СССР, но и в странах бывшего соцлагеря. Однако малоизвестно, что Русаков является также автором ряда классических полотен. Выставка работ художника открылась в пражской галерее PRE.

«Ну, погоди!» Светозара Русакова, фото: Галерея PRE «Ну, погоди!» Светозара Русакова, фото: Галерея PRE Ирина Русакова, фото: FB Галерея PRE Ирина Русакова, фото: FB Галерея PRE Именно мультфильм «Ну, погоди!» навсегда связал имя Светозара Русакова с мультипликационным жанром. Как говорит дочь художника Ирина Русакова, его настоящей любовью было свободное творчество, он обожал писать пейзажи и натюрморты. Многие из его работ выполнены гуашью. Несмотря на всемирную известность созданных им фильмов, художник за всю жизнь не имел ни одной полноценной персональной выставки.

«Эти картины никто не видел никогда», - рассказала «Чешскому Радио» госпожа Русакова.

«Он показывал их только своим друзьям, организовать собственную выставку было очень сложно. Нужно было помещение, а также - связи. У него была такая черта, которую воспитала в нем мама с бабушкой, он был слишком скромный», - объясняет дочь художника.

Ирина с детских лет живет во Франции, с момента кончины отца в 2006 году заботится о его наследии.

«Ну, погоди!» Светозара Русакова, фото: Галерея PRE «Ну, погоди!» Светозара Русакова, фото: Галерея PRE Среди выставленных в Праге экспонатов есть и две самые любимые работы Русаковой, написанные ее отцом: полное меланхолии полотно «После грозы», выполненное темными красками, а также черно-белая зарисовка силуэта скрипача Паганини.

Почему Паганини? Владел ли сам Русаков игрой на каком-нибудь музыкальном инструменте?

«Он очень хорошо пел», - продолжает свой рассказ Ирина Русакова. «У него был очень громкий голос, и он очень любил петь арии. Любовь к музыке ему его привила мать», - вспоминает дочь известного мультипликатора.

«Ну, погоди!» Светозара Русакова, фото: Галерея PRE «Ну, погоди!» Светозара Русакова, фото: Галерея PRE Среди выставленных в Праге экспонатов есть и две самые любимые работы Русаковой, написанные ее отцом: полное меланхолии полотно «После грозы», выполненное темными красками, а также черно-белая зарисовка силуэта скрипача Паганини.

Небольшая выставка работ Светозара Русакова проходит в пражской галерее PRE до 22 февраля. Потом она, по замыслу организаторов, отправится в другие чешские города. Среди экспонатов есть и несколько оригинальных рисунков из мультфильма «Ну, погоди!».

«Подготовка экспозиции с момента, когда мы обратились к госпоже Русаковой, длилась полгода. Я горжусь этой выставкой хотя бы потому, что и у нас имя Русакова связано исключительно с «Зайцем» и «Волком», - говорит куратор выставки Петр Павел Шимачек.

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«Ну, погоди!» Светозара Русакова, фото: Галерея PRE «Ну, погоди!» Светозара Русакова, фото: Галерея PRE
Эва Туречкова, Гана Сливова
16-01-2019
Отослать электронной почтой
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Подписаться на RSS
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