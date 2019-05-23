«Ночь костелов»: 24 мая все дороги ведут в храм

В Чехии большой популярностью пользуются вечерние и ночные культурные мероприятия, предоставляющие уникальную возможность посетить бесплатно множество интересных мест: «Ночь музеев», «Ночь науки», «Ночь театров» и, конечно же, «Ночь костелов». Поскольку чехи не относятся к числу религиозных наций, храмы здесь нередко пустуют, так что главной целью фестиваля является стремление заинтересовать местных жителей, показать им, что костелы – это не только места богослужений, но и интереснейшие культурные памятники, которые являются неотъемлемой частью истории государства. О том, как воспринимается в Чехии фестиваль «Ночь костелов», рассказала координатор проекта Кристина Полачкова:

— В 2016 году агентство IBRS по запросу Чешской епископской конференции провело исследование, которое касалось не только вопросов веры, но и отношения к церкви как к общественной институции. Через два года опрос был повторен и результат показал, что «Ночь костелов» оценивается чехами как лучшее мероприятие, организованное церковью, и интерес к нему неустанно растет. Более половины респондентов знают о нашем мероприятии и регулярно его посещают, что очень приятно.

Фестиваль «Ночь костелов» дает уникальную возможность не только увидеть чешские храмы после захода солнца, но и побывать в тех из них, которые обычно закрыты для посещения. Некоторые объекты можно осмотреть самостоятельно, в других экскурсии проводит гид, рассказывающий об истории и особенностях храмов. В рамках мероприятия всегда проводится интересная сопроводительная программа: гости могут посетить бесплатные музыкальные концерты, выступления хоров, выставки и лекции на богословские и исторические темы. Самые интересные мероприятия представил главный координатор проекта Михал Немечек:

— В этом году впервые свои двери откроет базилика на Страгове, где мы подготовили для посетителей прекрасную музыкальную программу. Гостей ждет хоровое пение, а также выступление группы Amici Musicae Antiquae, основанной в 1954 году и исполняющей средневековую музыку. Еще один волшебный концерт пройдет в храме св. Мартина, где выступит хор Northwestern State University choir (хор Северо-Западного Университета в США). Не менее интересной, как мне кажется, будет лекция аббатисы Луции Тартары – настоятельницы женского траппистского монастыря Нашей Госпожи над Влтавой. Это современный монастырь, основанный совсем недавно. И аббатиса, одна из первых представительниц трапписток в Центральночешском регионе, прочитает лекцию в храме св. Аполлинария в районе Прага 2, в Новом городе.

Кроме истории христианства и христианских храмов как части европейской культуры, организаторы хотят рассказать и о сегодняшней деятельности чешской церкви, которая заключается не только в проведении богослужений, но и в благотворительности, а также познакомить с современными представителями духовенства. В этом году посетители «Ночи костелов» получат уникальную возможность узнать что-то новое о главе католической церкви, папе Римском Франциске. Подробностями поделился Михал Немечек:

— В районе Прага 4, на Ходове, расположится «кинобус» – автобус, в котором будут транслироваться фильмы. Гости фестиваля смогут увидеть картину «Папа Франциск. Человек слова», снятую всего год назад. Очень важно отметить, что автором фильма является не религиозный фанатик или убежденный католик, а легендарный немецкий режиссер Вим Вендерс, лауреат многих премий, например, Каннского фестиваля или Берлинале, номинант на «Оскара». Я хотел бы подчеркнуть, что это будет чешская премьера картины, организованная в нашем «кинобусе».