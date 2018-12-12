«Не езди зайцем!»: количество безбилетников начало снижаться

«Прага занимает в Европе по качеству общественного транспорта четвертое место. Сможем ли мы обеспечивать такой уровень услуг и впредь, зависит от каждого из нас. К тем, кто забыл купить билет, мы относимся со снисхождением, а вот к «зайцам»-рецидивистам – без каких-либо компромиссов», - объясняет политику пражского Транспортного управления один из директоров компании Ладислав Урбанек.

«Самый дешевый, получасовой билет, который сейчас можно в Праге купить, стоит 24 кроны. Мы стали задумываться над тем, чтобы ввести еще и пятнадцатиминутный билет за 12 крон для тех, кто пользуется общественным транспортом в порядке исключения и проезжает на нем одну, две остановки», - говорит Мартин Шубрт, заместитель директора транспортного предприятия Ropid.

Благодаря подобным мерам удастся снизить количество безбилетных пассажиров еще больше, уверен Шубрт.

«Очень удачной оказалась кампания «Не езди зайцем!», а также стабильное снижение платы за проезд. В период с января по ноябрь 2018 года, было выявлено на 40 тысяч безбилетных пассажиров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Контролеры выписали 221 тысячу штрафов», - говорит Павел Курка, главный контролер, ответственный за оплату за проезд в столичном транспорте.

В рамках кампании было, например, введено правило, что если безбилетный пассажир, которому выписали штраф в размере 800 крон, покупает в течение пяти дней от «проезда зайцем» годичный купон стоимостью 3650 крон, штраф автоматически снижается наполовину. По городу также начал ходить трамвай, «украшенный» цитатами самых нелепых отговорок безбилетных пассажиров. Вагоны трамвая, который так и называется - «Сплошные отговорки», выкрашены в черный цвет.

Снизилось ли количество безбилетников на самом деле, или указанные цифры напрямую зависят также от количества контролеров, курсирующих по городу?

«В среднем, в Праге работают по 150 - 155 контролеров. В этом году их было меньше, всего 139. Конечно, и это тоже может повлиять на общий результат, но несущественно», - заключает Курка.

Общественным транспортом в чешской столице ежедневно пользуются около 3,5 миллионов пассажиров. Согласно статистическим данным, контролерам удается «поймать за руку» каждый день около 700 безбилетников.

