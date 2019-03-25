«Нашей задачей в Косово была защита сербского меньшинства»

Всего за две недели до этого, 12 марта 1999 года, в Североатлантический альянс вступили три страны бывшего соцлагеря – Чехия, Венгрия и Польша, оказавшиеся таким образом участниками югославских событий.

Бомбардировки НАТО вызвали значительный раскол в чешском обществе. Согласно опросам «Чешского Радио» и «Чешского телевидения», на тот момент операцию НАТО поддержало 35% граждан Чехии, 40% выступало против, 25% не смогли встать ни на одну из сторон. Об этом сложном времени, уже ставшим страницей истории Балкан конца ХХ века, в интервью «Чешскому Радио» вспоминал первый командующий чешским контингентом в силах KFOR, полковник Карел Клиновский:

«Контингент действовал на северо-востоке Косово, в области Подуево. Мы входили в состав британской группы сил. Сначала мы следили за порядком на границе – чтобы не было нарушений границ, признанных на международном уровне. Однако все изменилось после приезда командующего войсками НАТО в Европе, генерала Лесли Кларка, который после посещения деревни Секирача – последнего анклава сербского населения на северо-востоке Косово поставил перед чешскими силами как основную задачу защиту сербского меньшинства».

Следует напомнить, что в задачи сил KFOR входило предотвращение возобновления боевых действий, демилитаризацию Освободительной армии Косово (ОАК) и других вооруженных групп косовских албанцев, обеспечение общественной безопасности и порядка и т.д. Каким увидел Косово в 1999 году Карел Клиновский? «Конечно, многие здания были разрушены. Однако я должен сказать, что были уничтожены дома обеих сторон – не только косовских албанцев, но и в значительной и даже в большей степени – дома сербов».

В 1999 году тогдашний председатель правительства Милош Земан осудил бомбардировки. При этом его кабинет и проголосовал «за» – последним из стран-союзниц по Альянсу, указав, что принципиальное решение об ударе по Югославии было принято еще до вступления Чехии в НАТО. Президент Вацлав Гавел поддержал силовую операцию – ему даже приписывают выражение «гуманитарные бомбардировки». Без преувеличения можно сказать, что операция НАТО стала для Чехии громом среди ясного неба, и у чешских политиков тогда не было времени для консультаций и выработки консолидированной позиции.

А как чувствовали себя в полевых условиях только что утихшей балканской войны чешские военнослужащие, ставшие натовскими солдатами? Какие отношения складывались у них с албанцами и сербами? «Косовские албанцы тогда предпринимали новые шаги к самоопределению, признанию целостности. В сербской деревне, когда мы туда вошли, было 86 сербов, и они видели в нас своих защитников, гарантию того, что они вообще останутся в живых. С албанским населением у них не было вообще никаких контактов, а если и были, то негативные. Косовские албанцы воровали у них скот, нарушали установленные границы территории деревни, незаконно вырубали деревья, так что сербы сталкивались с негативным к себе отношением. Эту ситуацию, следуя приказу генерала Кларка, мы старались изменить».

Дислокация в сербской деревне стала для чешских солдат настоящей «горячей точкой». «Для защиты деревни мы вели регулярное патрулирование, в ходе которого произошло несколько вооруженных столкновений. Нам ни разу не удалось точно установить, кем именно были люди, нападавшие на деревню и де-факто – на наших солдат, однако никто из нас не погиб и не был ранен. Мы постоянно доказывали, что способны противостоять этим вооруженным атакам, так что постепенно они сошли на нет, и подобные попытки прекратились», – вспоминает полковник Карел Клиновский.