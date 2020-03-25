«Нас восхитила сплоченность людей». Механик-волонтер взялся за бесплатный ремонт швейных машин

«Мы даже не ожидали – сколько швейных машин у людей в домах, сколько народу умеет шить или хотя бы пробует это делать. Вчера я ответил на 140 звонков – невообразимо. И все к нам хотят прийти, что попросту абсолютно невозможно», – рассказывает сын мастера Лукаш Земан, который взялся за транспортировку нуждающихся в ремонте швейных машин от владельцев в мастерскую и обратно.

Ему звонят как швеи-одиночки, так и парламентеры целых групп добровольцев, которые в дни эпидемии коронавируса взялись за изготовление дефицитных защитных масок.

Лукаш Земан: «Сначала люди звонят мне, я швейные машины собираю и привожу к себе в Хрудим, и только потом, по очереди перевожу отцу».

В первую очередь каждая машина проходит дезинфекцией, а только потом за нее берется мастер Радек Земан: «Все необходимые запасные детали для швейных машин обеспечивает сын. Именно он всюду ездит, привозит и отвозит, а я только сижу в мастерской и работаю»

Иногда Земану старшему удается налаживать работу с машинкой даже на расстоянии. Нет, конечно, речь не идет о каком-то волшебстве или телепатии.

– «Можно. Действительно большое количество проблем можно решить по телефону. Мы тут, например, посредством камеры помогали людям правильно продевать нить, натягивать ее, объясняли правильное расположение ткани… Многие же вытащили свои швейные машинки по прошествии ряда лет забвения. Они сами уже не помнят, как с ними обходиться».

Всю необходимую работу Радек и Лукаш Земаны, отец и сын, выполняют бесплатно.

«Нас восхитила сплоченность людей. Они стремятся помогать своим ближним, но вдруг у них что-то ломается, рвется та самая нить, от которой все зависит. Ну, а мы можем ее вновь связать. Они работают бесплатно, пользуясь своими собственными запасами и источниками, поэтому и мы решили им помочь также бесплатно, предоставить им свои собственные источники и запасы», – объясняет Лукаш Земан.

Через мастерскую Земана уже прошло 65 швейных машин и поток звонков не уменьшается. Пришлось завести предварительную запись, говорит Лукаш Земан:

«Мы уже соорудили в гараже промежуточный склад для нуждающихся в ремонте швейных машин. Оттуда я их перевожу к папе в мастерскую. Есть у нас и лист ожидания. Там уже образовалась очередь из 30 заказчиков. Вот только у отца всего две руки и хотя он работает по 14-15 часов, быстрее не получается. Но он делает все, что может».

«Хотите – верьте, хотите – нет, но мне это приносит огромную радость!» – говорит мастер-волонтер по ремонту швейных машин механик Радек Земан.