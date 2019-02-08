«Мы – за активный диалог с Россией, но против нарушения международного права»

Визит Томаша Петршичека намечен на 20–23 февраля 2019 года и станет первой официальной встречей глав внешнеполитических ведомств Чешской Республики и США с 2012 года.

В Вашингтоне министр проведет переговоры по подготовке встречи на высшем уровне, а именно – визита в США председателя чешского правительства Андрея Бабиша, а также обсудит такие вопросы как кризис в Венесуэле, кибернетическая безопасность, "неблагонадежность" китайских технологий Huawei a ZTE.

В контексте предстоящей поездки Томаш Петршичек обсудил с журналистом «Чешского Радио» Яном Бумбой международную повестку, не последнее место в которой занимают вопросы политики в отношении России.

По многим пунктам позиция чешского МИД не только расходится с Кремлем, но диаметрально ему противоположна. Как подчеркивает министр, внешняя политика Чехии опирается на сложившиеся традиции защиты прав человека и соблюдения международного права. «Чешское Радио» поинтересовалось, не опасается ли министр, что такой подход ставит под угрозу экономические связи с большим восточным соседом.

«Я не думаю, что это будет угрожать нашим экономическим интересам. Ряд других стран, например Нидерланды и Германия, тоже активно занимаются вопросами защиты прав человека. При этом Россия и Китай поддерживают с ними торговые отношения, углубляют коммерческое сотрудничество, заинтересованы в экономических связях с ними, так что здесь я не вижу никакого риска», – считает Томаш Петршичек.

Россия – партнер или угроза?

Как следует Чехии относиться к России? Как к партнеру? Как к «державе, которая защищает славян»? Такое мнение тоже бытует в стране. Или же Россию следует опасаться – хотя бы в связи с периодически появляющимися сообщениями чешских спецслужб об активной деятельности, которую ведет здесь Кремль? Пропаганда, дезинформация, активность российских шпионов...

«Мы заинтересованы в активном диалоге с Россией, по крайней мере, в тех областях, где у нас есть общие интересы. С другой стороны, я убежден, что мы не можем считать приемлемым нарушение Россией международного права, вмешательство во внутренние дела соседних стран, в том числе путем насилия, на востоке Украины, участие в некоторых замороженных конфликтах. Все это не идет на пользу безопасности в Европе». В конце января этого года Томаш Петршичек побывал в Киеве и на востоке страны, чтобы, по его собственным словам, получить более четкое представление о том, что там происходит, включая российско-украинский конфликт.

Ключ к решению конфликта на Донбассе

«Россия, без сомнения, является ключом к нахождению стабильного решения конфликта на востоке Украины. Россия поддерживает вооруженные формирования, воюющие против украинского правительства. Я имел возможность увидеть, как это сказывается на жизни местного населения, когда люди вынуждены через пункты прохода пересекать линию соприкосновения сторон, то есть де-факто линию фронта, – ведь они вынуждены ходить через нее и за пенсией, и к врачу. То есть вот уже пять лет это сказывается на жизни живущих там людей, включая детей и пенсионеров».

Томаш Петричек также на месте узнал, как вооруженный конфликт и разделение Донбасса сказываются на экономическом положении страны в глобальном масштабе. Министр отметил, что Восточная Украина – важный экономический и промышленный регион, а Мариуполь – крупный порт, откуда продукция украинских промышленных предприятий экспортируется в разные страны мира. «Ситуация в Украине еще сильнее ухудшилась после действий России в Керченском проливе и росту напряженности в Азовском море», – написал ранее министр в своем микроблоге Twitter. «Я убежден, что Россия нарушает там международное право и действует как агрессор», – подчеркнул Томаш Петршичек в ходе интервью «Чешскому Радио».

Диалог с гражданским обществом в России

На вопрос, как Чехии следует вести себя в этом политическом контексте, министр ответил: «Чешская Республика – член ЕС и поддерживает совместный порядок действий, который был принят в ответ на аннексию Крыма и конфликт на востоке Украины. Их составляющей являются санкции и поддержка реформ в Украине, а также ведение диалога с гражданским обществом в России, поиск направлений, по которым мы могли бы с пользой вести диалог с этой страной. Ключевым вопросом в этой ситуации является, безусловно, соблюдение Минских соглашений – мы хотим, чтобы Россия более ответственно подходила к выполнению своих обязательств, которые взяла на себя обязательства в рамках Минских доверенностей. Стабилизация ситуации – это задача для обеих сторон. Думаю, ключевую роль здесь играет Россия, а мы как Европейский союз можем оказывать на нее большее давление».

Ранее, отвечая на вопрос «Радио Прага», Томаш Петршичек сообщил, что в его рабочей программе на ближайший год визит в Россию не запланирован.