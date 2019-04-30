«Мы не слепые!», «Мы не будем молчать!» – демонстрация за независимую юстицию

«Мы не слепые!» – скандировали участники пражского митинга, созванного в чешской столице объединением «Миллион мгновений в поддержку демократии». Организаторы протеста считают, что смена руководителя Минюста – это заранее продуманный шаг, ставящий под угрозу независимость чешской юстиции, так как он связан с делом о злоупотреблениях евродотациями. В качестве обвиняемого в нем фигурирует премьер страны Андрей Бабиш, многократно заявлявший о своей непричастности.

«Мы здесь, чтобы встать на защиту независимости юстиции. Мы здесь, так как премьер превращает демократию в «отрывной календарь», а граждан в глупцов», – заявил с трибуны председатель объединения «Миллион мгновений в поддержку демократии» Микулаш Минарж. Собравшимся на Староместской площади демонстрантам Микулаш Минарж напомнил, что сообщение о замене главы Минюста появилось на следующий день после того, как полиция официально предложила прокуратуре выдвинуть обвинение против премьера. К протесту, по словам представителя объединения, присоединилось свыше ста чешских городов и сел.

«Когда правоохранительные органы, расследующие дело о злоупотреблениях, первый раз потребовали лишить Андрея Бабиша неприкосновенности, Мария Бенешова за это не голосовала. Свое решение она прокомментировала тем, что речь идет «об игре, из которой политические интриги торчат, как солома из ботинок». В январе 2018 года премьер Андрей Бабиш заявил, что в Чехии проведение уголовного преследования возможно по заказу. Слова главы кабинета потом повторил и президент Милош Земан. Для него Мария Бенешова составила подтверждающее аналитическое заключение, в котором также утверждается, что заказное преследование возможно. Доказательства не оглашались, но последовало заявление, что к делу о евродотациях «Гнездо аиста» это также относится», – подчеркнул Бенямин Ролл, заместитель руководителя объединения «Миллион мгновений в поддержку демократии».

Выступления ораторов прерывались со скандированием демонстрантов – «Мы не будем молчать!», «Бенешову не хотим!», «Бабиша привлечь к суду!» и криками «Позор!». В финале, пригрозив многотысячными демонстрациями, организаторы протеста выдвинули несколько требований.

«Мы требуем назначение независимого министра юстиции, а не Марии Бенешовой, которая уже два года откровенно выступает на стороне премьера. Второе требование заключается в том, что до тех пор, пока с премьера Андрея Бабиша в судебном порядке не снимут все обвинения, в Верховной и Наивысшей прокуратурах перестановок быть не должно. Если наши требования не выполнят и Мария Бенешова станет министром юстиции, через неделю мы будем здесь снова», – заявил Микулаш Минарж.

По поводу заявлений митинговавших Мария Бенешова заявила, что люди должны судить о ней по реальным поступкам, а не опирать свое мнение на спекулятивные рассуждения о том, что она могла бы сделать.