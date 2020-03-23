«Мы чувствуем просто фантастическую поддержку!» Пражская «скорая» в дни эпидемии

Как живет в условиях чрезвычайного положения станция «скорой помощи» больницы «На Альбертове»? «В общем-то, мы к такому привыкли, и хотя в эти дни и приходится все делать быстрее, для нас это – просто работа. Нам очень помогает предварительный опрос пациента – сейчас ужесточились правила, на какой вызов мы приезжаем, а на какой нет. Я также должен сказать, что поддержка со стороны окружающих нас людей просто фантастическая и нам очень помогает. Во время пауз в работе мы обычно заезжаем поесть мороженого, и сегодня нам его дали бесплатно, за что мы очень признательны», – смеется врач «скорой» Норберт Бидрман. Он объясняет, что такие небольшие трогательные знаки внимания помогают почувствовать важность своей миссии.

Когда речь может идти о жизни и смерти, окружающие начинают понимать, какую огромную роль в обществе играют врачи. «Это дает необыкновенный заряд энергии. Каждый, кто шел работать на «скорую», делал это отчасти и потому, что хотел быть немного героем. Раньше у сотрудников могло складываться впечатление, что люди их воспринимают недостаточно серьезно и уважительно, но в эти дни в нас видят героев, и пусть вслух мы об этом не говорим, это очень приятно и дает такой импульс, что просто невозможно выразить словами», – рассказывает пресс-секретарь пражской «скорой помощи» Яна Поштова.

«У меня вирус, это случилось именно со мной...» – подобный страх сегодня испытывают многие, набирая номер 1-5-5. Линия сейчас работает не только как диспетчерская служба «скорой помощи», но стала и своего рода консультационным центром. Яна Поштова, которая также является диспетчером, говорит, что такого шквала звонков она еще не помнит.

«Некоторые люди нам лгали, утверждая, что не были в Италии»

Раньше дежурные делали так называемый анамнез путешествия, узнавая, не побывал ли человек недавно в стране с очагами заражения – Италии, Китае. «Меня поразило, что некоторые люди лгали, что не были в этих странах. Вероятно, они стыдились того, что могли заразиться», – рассказывает Яна Поштова, которая подчеркивает, что необходимо правдиво отвечать на вопросы диспетчера еще и потому, что бригада «скорой» должна быть подготовлена к контакту с COVID-19.

Однако теперь эпидемия уже перешагнула границы Чехии, то есть заразиться можно прямо на месте. На данный момент число выявленных зараженных коронавирусом в стране перевалило за тысячу, то есть врачи работают в реалиях эпидемии, и они же могут первыми попасть под удар – случаи заражения медиков в Чехии уже есть. Как признается Яна Поштова, сотрудников стерегут «как священный грааль», стараясь свести риск к минимуму, и даже когда речь идет о сломанной ноге, медики отправляются на выезд в защитном костюме, включая респиратор FFP3.

«Наше руководство разработало для нас методичку, чтобы мы знали, куда выезжаем. Сообщение с пометкой COVID-19 нам сначала приходит на пейджер, потом у нас есть время надеть спецкостюм – это комбинезон, специальные чехлы на ноги, двойные перчатки. Все отверстия, через которые может проникнуть вирус, мы заклеиваем лентой. Надеваем респиратор, очки и тоже заклеиваем так, чтобы туда не проникал воздух, потом садимся в автомобиль. Приехав к пациенту, мы делаем все необходимые обследования и анализы и везем его туда, куда нас направляют наши диспетчеры. Затем отправляемся на другую базу, где создан центр детоксикации. Там автомобили «скорой помощи» оставляют для проведения дезинфекции. Мы тоже проходим дезинфекцию, берем чистые костюмы, новый автомобиль и едем работать дальше», – рассказывает Норберт Бидрман.

Костюм из фильма «Заражение» и «снеговик»

По его свидетельству, возможность эпидемии коронавируса на станции «скорой помощи» в Праге начали обсуждать еще в декабре 2019 года, понимая, что «враг у ворот». Там заранее начали составлять так называемые инфекционные пакеты, в которые складывали костюмы и маски, — чтобы врач мог его сразу брать и ехать по вызову. Эта невидимая кропотливая работа оказалась сегодня очень важна, подчеркивает Норберт.

В составе пражской «скорой» есть особая команда, оснащенная сверхсильным препаратами и жесткими желтыми костюмами и кислородными баллонами – такое обычный человек, как правило, видит только на экране. Однако в большинстве случаев сегодня к пражанину, у которого есть симптомы COVID-19, по вызову приезжает медик в описанном выше костюме, прозванном «снеговиком». Как признается Норберт, люди иногда их пугаются, но вместе с тем он видит на их лицах «и доверие, и надежду». Первые подобные костюмы ему пришлось примерить, когда в конце февраля в стране госпитализировали китайских туристов. Теперь он облачается в него уже автоматически, затрачивая на это не более двух минут. У медика уже выработались свои «секреты» – где лучше не затягивать пленку слишком сильно, чтобы было легче снять, как лучше заклеивать очки.

Норберт Бидрман стал настоящей звездой чешского фейсбука, опубликовав пост о том, как надевает защитный костюм. Медик признается, что не ожидал такого взрыва популярности, но рад, что люди обратили внимание на его сообщение, ведь это заставит их самих задуматься об осторожности. «Идея появилась у меня после того, как в три или четыре часа утра мы вернулись с выезда. Мы наскоро выпили кофе, я зашел в свой фейсбук, и тут мне пришла в голову эта мысль. На ночных улицах мы видели людей без масок — тогда еще не было введено требование обязательно их носить. Однако я сказал себе: "Ведь это их здоровье, это здоровье нас всех". Так что я решил написать о том, что мы все должны сделать, чтобы защитить себя, а главное – других жителей Праги. А некоторым для этого нужно хотя бы носить обычную маску. Только от друзей я потом узнал, что мое сообщение вызвало большой резонанс, и я этому рад, поскольку моей целью было объяснить людям, что действительно нам нужно помогать друг другу».

Сегодня на пражских улицах практически нет людей без масок, отмечает Норберт Бидрман. Яна Поштова говорит, что пока масок и респираторов хватает, но «их никогда не будет слишком много», так что пражская «скорая» постоянно ищет дополнительные резервы. Оба медицинских работника признаются, что не испытывают страха перед заражением, хотя понимают, что, несмотря на все меры защиты, такая опасность существует. Их больше пугает перспектива стать переносчиком инфекции и заразить окружающих. Однако именно в эти дни они чувствуют особую гордость за свою работу на «скорой помощи».