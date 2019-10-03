«Милан Кундера (не потерян) в переводе»

В работах Кундеры все многогранно и многозначно. Не утерять этих нюансов способен далеко не каждый переводчик. «Мы пытаемся довести до сведения читателей, что как раз Кундера в переводах не потерян. И в иноязычных текстах он остается собой, Миланом Кундерой», - говорит Томаш Кубичек.

«В результате поисков и просмотров всевозможных баз данных и издательских каталогов по всему миру мы составили список 3800 – 3900 изданий романов Кундеры на более чем четырех десятках языков», - перечисляет куратор.

«На выставке представлены два экспоната, свидетельствующие о масштабности процесса, который представлял собой перевод текстов Кундеры. Это, например, копия первого французского издания романа «Шутка». В книге имеется огромное количество пометок, зачеркнутых фраз, рядом с которыми красуется грозная череда восклицательных знаков, разного рода сокращений и так далее, из которых следует, насколько сильно был Кундера в тот момент, когда он читал это самое первое французское издание, раздосадован. Возмущен, что текст, который он читает, не соответствует тому, который он написал».

Известно, что этот опыт заставил автора начать активно участвовать в процессе перевода своих книг. «В случае Кундеры нельзя говорить о тщеславии, он искренне переживал за то, чтобы читатель не был обделен и получил возможность понять все нюансы мышления автора», - продолжает литературовед.

«Когда мы готовили экспозицию, то четко осознавали, что надо бы представить чешским читателям хотя бы фрагменты из непереведенных на чешский язык французских текстов Милана Кундеры. Поэтому я обратился к нему с просьбой, чтобы он выбрал для нас хотя бы несколько отрывков из этих произведений и сделал их перевод. Милан Кундера принял этот вызов, и тогда я стал свидетелем очень трудоемкого процесса: он очень внимательно взвешивал каждое слово, так как понимал, что, в то же время, он создает и словарь для будущего перевода всего текста».

Его аккуратность и пристрастие к детали, которые, по мнению некоторых, граничат с маниакальным упорством, до сих пор не позволили Милану Кундере разрешить кому-либо создать чешский перевод романов, написанных им на французском языке. На бывшей родине прозаика – в Чехии – это решение было встречено с малым пониманием. Что думает по этому поводу Томаш Кубичек?

«Я считаю, что решение Милана Кундеры надо уважать. Мы говорили с ним на эту тему давно, возможно, лет десять тому назад, и уже тогда он мне сказал: «Видишь ли, я не знаю, сколько в моем распоряжении еще времени. Я не хочу тратить его на переводы своих текстов на чешский язык. На один единственный роман ушел бы год моей жизни. Лучше я буду писать»».

Выставка «Милан Кундера (не потерян) в переводе» открылась в здании Памятника чешской письменности, в зале Божены Немцовой и будет доступна для широкой аудитории до 27 октября текущего года.