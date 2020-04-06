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«Местные нам рады». Патрулирование на чешской границе продолжается

Эва Туречкова
06-04-2020
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Полицейские, таможенники и военнослужащие Армии ЧР вот уже несколько недель патрулируют чешскую границу, закрытую как для иностранных граждан, направляющихся в Чехию, так и самих чехов, желающих выехать в зарубежье. Исключение, как известно, касается водителей грузового транспорта и других малочисленных категорий лиц. Каков режим работы на чешских границах?

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Фото: ЧТК/Гайек ОндрбейФото: ЧТК/Гайек Ондрбей Возобновление активной охраны государственной границы Чехии в таком масштабе происходит впервые с момента вступления страны в Шенгенское пространство.

«Наша смена будет продолжаться 12 часов, потом нас заменят коллеги. Все налажено, проверяем документы, проводим контроль пересекающих границу лиц», - рассказывает Павла Вранкова, сотрудница Полиции по делам иностранцев на КПП в Краловце на чешско-польской границе. Совместные полицейско-военные патрули проверяют и то, прикрыты ли у пассажиров дыхательные пути масками или повязками.

«Риск велик, поэтому мы всех людей предупреждаем о необходимости носить средства индивидуальной защиты. Если у пассажиров нет маски или платка, прикрывающих дыхательные пути, то им въезд в страну запрещен. Мы сами оснащены масками, респираторами, перчатками, дезинфекцией для рук. Лично я боюсь не столько за себя, сколько за свою семью», - рассказывает женщина в погонах.

Фото: ЧТК/Панцер ВацлавФото: ЧТК/Панцер Вацлав Такой же режим установлен и на польской стороне границы. Время от времени стражи порядка обоих государств перекидываются парой слов, делятся с «Чешским Радио» пограничники.

Зеленую границу Чехии патрулируют военнослужащие. В районе Трутнова -еще до недавнего времени там служили десантники из г. Хрудим, а теперь им на смену пришли военнослужащие 41-й маханизированной бригады из Жатеца.

«Здесь лес, холмистая местность. Мы следим за тем, чтобы туристы не пересекали границу, так как в настоящее время это запрещено. У нас установлены периметры, некоторые патрули с автомобилями, другим они не нужны», - описывает повседневную рутину Мартин Клапач, который служит в армии 6-й год. За это время он работал, например, и в миротворческой миссии в Мали.

Фото: ЧТК/Панцер ВацлавФото: ЧТК/Панцер Вацлав «Подобного опыта у меня нет. На границе я служу впервые. Разница велика, так как во время зарубежных миссий мы в основном охраняем закрытые объекты, а здесь обратный принцип, работаем в открытой местности».

Полицейские и военные встречаются в большинстве своем с позитивной реакцией как со стороны контролируемых лиц, так и местных жителей приграничных регионов. «Скорее они выражают солидарность, предлагают кофе бесплатно, вьетнамские сограждане – кофе и защитные маски даже. Видно, что людям здесь небезразлично, что происходит и поддерживают нас. Это греет на душе», - завершает Клапач.

В осуществлении мер по борьбе с эпидемией задействованы 1126 военнослужащих чешской армии, 145 единиц техники. Военные участвуют также в перевозках медицинского материала, медики Армии ЧР участвуют в проекте «умного карантина».

Эва Туречкова
06-04-2020
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