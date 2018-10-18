«Масарик и Чапек – лучшее, что у нас было за последнее столетие»

Сценарий принадлежит перу Павла Косатика. Фильм затрагивает тему моральных принципов в политике и вопросы личного характера. Почему Якуб Червенка решил экранизировать книгу «Беседы с ТГМ» (Hovory s TGM), которая подробно представляет политические, философские и религиозные взгляды выдающегося политика и университетского профессора?

– Мной руководило желание добраться до истоков этих бесед. Хотелось всмотреться в эти выдающиеся личности чешской истории иным образом, нежели как их преподносят – на пьедестале – авторы учебников. Всмотреться скорее в их человеческую сущность. Эти встречи проходили в прекрасном и вдохновляющем парке словацкого замка в г. Топольчанки – я вполне понимаю Масарика, почему он решил основать там свою летнюю резиденцию. Карел Чапек туда за ним ездил. Они там не только беседовали на философские и иные темы, но и молча наблюдали за природой или решали вполне обычные вопросы. И мне хотелось рассказать об этом зрителям. Что касается книги «Беседы с ТГМ», то в картине не прозвучит ни одной выдержки из нее. Сценарий этой психологической драмы начинался с нуля,

– рассказал «Радио Прага» режиссер нового фильма Якуб Червенка.

У «Бесед с ТГМ» двое действующих лиц: первый глава Чехословакии, западник, лидер демократического словацкого и чешского движения – напомним, что Масарик был получехом и полусловаком, и Чапек, будущий классик чешской литературы, уже заявивший о себе «Средством Макропулоса», романами «Фабрика абсолюта» и «Кракатит». Голос Чапека слышен в беседах намного реже и более приглушен, чем голос его старшего собеседника, что скорее оставляет впечатление монолога, а не диалога. Разница в жизненном опыте собеседников – 40 лет. И с неоспоримой высоты своего политического опыта Масарик говорит:

«Мы всегда составляли и будем составлять в мире ничтожное меньшинство, но если небольшой народ чего-нибудь добивается собственными слабыми силами – это имеет и безмерную нравственную значимость – равно как грош евангельской вдовы (…). Это очень важно, когда народ не плетется в хвосте у великих, а вносит свою лепту в дело достижения все большей человечности (…). Делать больше, чем другие, и проявлять расторопность; однако если кому-либо захочется насильно поработить нас – не поддаваться».

9 лет совместных бесед и молчания с президентом

Впустил ли режиссер в фильм других действующих лиц, и что он считает самым важным в своей первой киноработе?

«Нет, я ограничился лишь Масариком и Чапеком. Фильм этот, по сути, запись, «просмотр» их реальной полуторачасовой встречи. Главный посыл ленты: самым важным в жизни является сердце и любовь к людям, это и делает нас людьми. И, как говорил Масарик, хотя в этой картине данное изречение и не цитируется: «…демократия – это не только любовь к себе самому, но и к остальным людям».

Лента является реконструкцией встречи Чапека и Масарика, которая состоялась осенью 1928 года. Карел Чапек находился в самом начале пути создания книги. Беседовать с Масариком писатель-гуманист начал еще в 1926 году, поэтому его книга охватывает 9 лет «бесед и молчания» с ТГМ.

Авторы фильма хотели завершить его гораздо раньше, еще до президентских выборов, в которых Милош Земан во второй раз баллотировался на пост главы государства. «Лента могла бы, как мы надеялись, стать одним из средств «кино-герильи», которая может изменить жизнь – в данном случае помешать повторному избранию Земана», – сказал на пресс-конференции к выходу фильма в прокат Павел Косатик. Картина, тем не менее, своевременна в любом случае хотя бы потому, что приурочена к юбилейной дате – 100-летию создания независимой Чехословакии. Косатик при создании сценария опирался не только на упомянутую книгу, но и на до сих пор неопубликованные письма Масарика. «Масарик и Чапек, вполне возможно, лучшее, что у нас было на протяжении последних ста лет», - считает автор сценария.