«Люди, проснитесь!» Ян Палах – пламя протеста

Гибель двадцатилетнего студента всколыхнула страну. У подножия памятника святому Вацлаву и на месте самосожжения перед зданием Национального музея днем и ночью в молчании несли вахту граждане с национальными флагами. На похороны Яна Палаха 25 января пришли десятки тысяч людей. Эти дни стали одной из самых массовых акций протеста против присутствия в стране советских войск.

Однако сразу после погребения власти попытались всеми способами стереть память о «живом факеле». От памятника святому Вацлаву убрали все цветы и свечи, а любые протестные демонстрации начали жестоко подавлять.

25 февраля 1969 года, в день годовщины коммунистического путча 1948 года и спустя месяц после похорон Яна Палаха, на Вацлавской площади совершил самосожжение 18-летний Ян Зайиц.