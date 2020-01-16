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«Люди, проснитесь!» Ян Палах – пламя протеста

Катерина Айзпурвит
16-01-2020
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16 января в Чехии вспоминают Яна Палаха, который в 1969 году совершил самосожжение на Вацлавской площади Праги в отчаянной попытке разбудить общество, которое начало смиряться с оккупацией Чехословакии. Прохожие сбили пламя, но спустя трое суток, 19 января 1969 года, юноша, у которого было обожжено более восьмидесяти процентов тела, скончался в больнице.

Место самосожжения Яна Палаха на Вацлавской площади Праги, фото: Эва ТуречковаМесто самосожжения Яна Палаха на Вацлавской площади Праги, фото: Эва Туречкова

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Ян Палах - «факел № 1»

Гибель двадцатилетнего студента всколыхнула страну. У подножия памятника святому Вацлаву и на месте самосожжения перед зданием Национального музея днем и ночью в молчании несли вахту граждане с национальными флагами. На похороны Яна Палаха 25 января пришли десятки тысяч людей. Эти дни стали одной из самых массовых акций протеста против присутствия в стране советских войск.

Однако сразу после погребения власти попытались всеми способами стереть память о «живом факеле». От памятника святому Вацлаву убрали все цветы и свечи, а любые протестные демонстрации начали жестоко подавлять.

25 февраля 1969 года, в день годовщины коммунистического путча 1948 года и спустя месяц после похорон Яна Палаха, на Вацлавской площади совершил самосожжение 18-летний Ян Зайиц.

Катерина Айзпурвит
16-01-2020
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