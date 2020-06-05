«Лидер коммунистов присвоил право говорить от имени всех граждан Чехии, в интервью "Красной звезде" оскорбил память чехословацких легионеров»

В середине мая в интервью изданию «Красной звезде», информационному органу российского Минобороны, руководитель компартии заявил об усилении в чешском обществе «фашистских тенденций» и похвалил российское правительство: «Члены КПЧМ и другие граждане Чешской Республики положительно воспринимают тот факт, что российское правительство не заинтересовано в принуждении местных органов власти, чтобы они возводили памятники тем чешским легионерам, которые в России никого не освобождали и не сделали ничего хорошего для самой выдающейся мировой социалистической революции прошлого века в 1917 году в России».

Каждый имеет право на собственную интерпретацию истории, однако есть разница в том, кто ее озвучивает. Одно дело, когда говорит обычный депутат и совсем другое, когда высказывается председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип, создавая впечатление, что выступает от имени всей Палаты депутатов Парламента Чешской Республики – обращает внимание Вит Ракушан. «В тот момент он не высказывался исключительно за компартию и за себя лично, а присвоил себе право делать заявления также от имени других граждан Чешской Республики», – подчеркнул депутат.

Ответом, позвучавшим с парламентской трибуны, стало возвращение лидера чешской компартии Войтеха Филипа к интервью «Красной звезде»: «Никто не захочет поддерживать строительство монументов чехословацким легионерам в России в тот момент, когда в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу».

В эфире «Чешского Радио» в Войтех Филип заявленное «Красной звезде» подтвердил, уточнив, что: «Я не заявлял это от себя. Я говорил о существующем в обществе мнении. В Палате депутатов по этому поводу я сказал, что не считаю правильным диктовать людям – что они имеют или не имеют право думать. Однако такое мнение в чешском обществе существует. И я не могу лгать, заявляя, что его нет. Люди признают, что вопрос сложный и не все боролись именно за то, что мы сегодня ценим. Я должен сказать, что заслуги чехословацких легионеров должны быть оценены по достоинству за две вещи – они приняли участие в создании самостоятельного чехословацкого государства, что для нас является первоочередным моментом, поэтому они достойны уважения, а второе – это приближение окончания Первой мировой войны. Именно операция легионеров воспрепятствовала переброске немецких войск на Западный фронт. Это привело к поражению Германии и приблизило конец Первой мировой».

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В интервью «Красной звезде» Войтех Филип также заявил: «В целом могу от имени КПЧМ отметить, что демонтаж статуи маршала Конева, освободителя концлагеря в Освенциме и освободителя Чехословакии, в том числе Праги, мы воспринимаем как огромное неуважение, осквернение и очень коварный и варварский поступок, свидетельствующий, что некоторые фашиствующие политики Праги под негативным влиянием ЕС и США намерены нарушить до настоящего времени хорошие взаимоотношения двух славянских народов и не стесняются оскорблять освободителей из России и других стран бывшего Советского Союза».

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек, отвечая на вопросы «Чешского Радио», оценил высказывания лидера коммунистов как часть предвыборной компании: «Войтех Филип, таким образом, готовится к грядущему съезду компартии. Заявление господина председателя соответствует тому, кому именно он предоставил свое интервью — это газета российских вооруженных сил. Я лично не слышал, чтобы он в подобном духе высказывался в Чехии, очевидно, что это — стремление общаться с русской общественностью и нравиться в России».

Министр подчеркнул роль легионеров в создании самостоятельной Чехословакии и обратил внимание на то, что взгляд России на чехословацких легионеров меняется в зависимости от изменения отношения к советскому прошлому. Томаш Петршичек обратил внимание на то, что мнение критиков коммунистического режима в СССР по поводу легионеров близко к чешскому взгляду.

Руководитель чешского внешнеполитического ведомства считает, что за сказанное Войтеху Филипу стоило бы извиниться.

Министр культуры и бывший глава чешской дипломатии Лубомир Заоралек, во время обсуждения вопроса в Палате депутатов, сказал: «Мы не должны допускать искажений, которые происходят в России». По его мнению, то, что сделал председатель чешских коммунистов – подыгрывает российскому стремлению искажать историю.

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек в программе «Чешского Телевидения» отметил, что также рассматривает заявление Войтеха Филипа как риторику в преддверие съезда Компартии Чехии и Моравии. По мнению Гамачека, «высказывание лидера этой партии о чехословацких легионерах находится за гранью допустимого, однако важно понимать, что коммунисты не имеют влияния на внешнюю политику Чешской Республики».

Интервью председателя коммунистов «Красной звезде» не понравилось также президенту Чешской Республики Милошу Земану. Газете Mf Dnes он заявил, что проявление неуважения к чехословацким легионерам является грубой политической ошибкой. «Я об этом в прошлом в России вел переговоры, и мне было обещано, что в таких городах, как Самара и других, памятники чехословацким легионерам будут возобновлены или сооружены», – заявил газете Милош Земан (прим.ред.: В Самаре памятник чехословацким легионерам до сих пор отсутствует).

Во время эфира «20 минут Радиожурнала», программы «Чешского Радио», председатель коммунистов Войтех Филип сказал, что озвученное для «Красной звезды» мнение «членов КПЧМ и других граждан Чешской Республики» не разделяет: «Однако таково мнение чешской общественности. Я этого мнения не разделяю, но доложен об этом сказать. Не буду же я лгать, что все восхищены, что там будут строить памятники».

По поводу призыва извиниться глава коммунистов подчеркнул, что представителям «Общины легионеров» его мнение известно и, что он с ними сотрудничает. Войтех Филип заявляет, что сказа правду и не видит повода для извинений.