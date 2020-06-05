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«Лидер коммунистов присвоил право говорить от имени всех граждан Чехии, в интервью "Красной звезде" оскорбил память чехословацких легионеров»

Антон Каймаков
05-06-2020
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Депутаты Чехии должны дистанцироваться от заявления главы коммунистов Войтеха Филипа, которое оскорбляет память чехословацких легионеров, воевавших в России в начале прошлого века – уверен Вит Ракушан, лидер политического движения «Старосты и независимые» (STAN).

Войтех Филип, фото: Михаела Данелова, Чешское радиоВойтех Филип, фото: Михаела Данелова, Чешское радио

В середине мая в интервью изданию «Красной звезде», информационному органу российского Минобороны, руководитель компартии заявил об усилении в чешском обществе «фашистских тенденций» и похвалил российское правительство: «Члены КПЧМ и другие граждане Чешской Республики положительно воспринимают тот факт, что российское правительство не заинтересовано в принуждении местных органов власти, чтобы они возводили памятники тем чешским легионерам, которые в России никого не освобождали и не сделали ничего хорошего для самой выдающейся мировой социалистической революции прошлого века в 1917 году в России».

Вит Ракушан, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоВит Ракушан, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Каждый имеет право на собственную интерпретацию истории, однако есть разница в том, кто ее озвучивает. Одно дело, когда говорит обычный депутат и совсем другое, когда высказывается председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип, создавая впечатление, что выступает от имени всей Палаты депутатов Парламента Чешской Республики – обращает внимание Вит Ракушан. «В тот момент он не высказывался исключительно за компартию и за себя лично, а присвоил себе право делать заявления также от имени других граждан Чешской Республики», – подчеркнул депутат.

Ответом, позвучавшим с парламентской трибуны, стало возвращение лидера чешской компартии Войтеха Филипа к интервью «Красной звезде»: «Никто не захочет поддерживать строительство монументов чехословацким легионерам в России в тот момент, когда в Праге был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу».

В эфире «Чешского Радио» в Войтех Филип заявленное «Красной звезде» подтвердил, уточнив, что: «Я не заявлял это от себя. Я говорил о существующем в обществе мнении. В Палате депутатов по этому поводу я сказал, что не считаю правильным диктовать людям – что они имеют или не имеют право думать. Однако такое мнение в чешском обществе существует. И я не могу лгать, заявляя, что его нет. Люди признают, что вопрос сложный и не все боролись именно за то, что мы сегодня ценим. Я должен сказать, что заслуги чехословацких легионеров должны быть оценены по достоинству за две вещи – они приняли участие в создании самостоятельного чехословацкого государства, что для нас является первоочередным моментом, поэтому они достойны уважения, а второе – это приближение окончания Первой мировой войны. Именно операция легионеров воспрепятствовала переброске немецких войск на Западный фронт. Это привело к поражению Германии и приблизило конец Первой мировой».

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В интервью «Красной звезде» Войтех Филип также заявил: «В целом могу от имени КПЧМ отметить, что демонтаж статуи маршала Конева, освободителя концлагеря в Освенциме и освободителя Чехословакии, в том числе Праги, мы воспринимаем как огромное неуважение, осквернение и очень коварный и варварский поступок, свидетельствующий, что некоторые фашиствующие политики Праги под негативным влиянием ЕС и США намерены нарушить до настоящего времени хорошие взаимоотношения двух славянских народов и не стесняются оскорблять освободителей из России и других стран бывшего Советского Союза».

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек, отвечая на вопросы «Чешского Радио», оценил высказывания лидера коммунистов как часть предвыборной компании: «Войтех Филип, таким образом, готовится к грядущему съезду компартии. Заявление господина председателя соответствует тому, кому именно он предоставил свое интервью — это газета российских вооруженных сил. Я лично не слышал, чтобы он в подобном духе высказывался в Чехии, очевидно, что это — стремление общаться с русской общественностью и нравиться в России».

Лубомир Заоралек, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоЛубомир Заоралек, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Министр подчеркнул роль легионеров в создании самостоятельной Чехословакии и обратил внимание на то, что взгляд России на чехословацких легионеров меняется в зависимости от изменения отношения к советскому прошлому. Томаш Петршичек обратил внимание на то, что мнение критиков коммунистического режима в СССР по поводу легионеров близко к чешскому взгляду.

Руководитель чешского внешнеполитического ведомства считает, что за сказанное Войтеху Филипу стоило бы извиниться.

Министр культуры и бывший глава чешской дипломатии Лубомир Заоралек, во время обсуждения вопроса в Палате депутатов, сказал: «Мы не должны допускать искажений, которые происходят в России». По его мнению, то, что сделал председатель чешских коммунистов – подыгрывает российскому стремлению искажать историю.

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек в программе «Чешского Телевидения» отметил, что также рассматривает заявление Войтеха Филипа как риторику в преддверие съезда Компартии Чехии и Моравии. По мнению Гамачека, «высказывание лидера этой партии о чехословацких легионерах находится за гранью допустимого, однако важно понимать, что коммунисты не имеют влияния на внешнюю политику Чешской Республики».

Фото: открытый источникФото: открытый источник Интервью председателя коммунистов «Красной звезде» не понравилось также президенту Чешской Республики Милошу Земану. Газете Mf Dnes он заявил, что проявление неуважения к чехословацким легионерам является грубой политической ошибкой. «Я об этом в прошлом в России вел переговоры, и мне было обещано, что в таких городах, как Самара и других, памятники чехословацким легионерам будут возобновлены или сооружены», – заявил газете Милош Земан (прим.ред.: В Самаре памятник чехословацким легионерам до сих пор отсутствует).

Во время эфира «20 минут Радиожурнала», программы «Чешского Радио», председатель коммунистов Войтех Филип сказал, что озвученное для «Красной звезды» мнение «членов КПЧМ и других граждан Чешской Республики» не разделяет: «Однако таково мнение чешской общественности. Я этого мнения не разделяю, но доложен об этом сказать. Не буду же я лгать, что все восхищены, что там будут строить памятники».

По поводу призыва извиниться глава коммунистов подчеркнул, что представителям «Общины легионеров» его мнение известно и, что он с ними сотрудничает. Войтех Филип заявляет, что сказа правду и не видит повода для извинений.

Антон Каймаков
05-06-2020
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