«Лекарство от рака груди мы уже тестируем на пациентках»

Статистика Чешского онкологического общества остается пугающей – каждый третий житель Чехии в течение жизни обнаруживает у себя это заболевание; в год рак уносит в стране 27 тысяч жизней. У мужчин наибольшую опасность представляет рак простаты, у женщин – рак груди.

При этом ежегодно в СМИ появляются сообщения о том, что «ученые стоят в шаге от победы над страшной болезнью». Однако рак продолжает убивать, а универсальное лекарство от рака, возможно, не будет найдено никогда. Но борьба продолжается – команда чешских и австралийских ученых во главе с чешским химиком и биологом Иржи Неужилом подошла вплотную к созданию лекарства против карциномы – агрессивной формы рака груди, считающейся сегодня неизлечимой.

Ежегодно рак уносит в Чехии 27 тысяч жизней

Какой путь приходиться преодолевать ученые от открытия метода до создания самой "волшебной таблетки", способной спасти миллионы женщин? «Исследования проходят в нескольких стадиях – от лабораторных экспериментов и опытах на мышах до той фазы, когда мы проводим тестирование лекарства на людях. То есть я могу сказать, что мы находимся на этапе, когда разработанное лекарство мы начали испытывать на пациентах».

Это – самый ответственный для ученых период, когда на них буквально обрушивается груз ответственности. «Когда 12 июня прошлого года наше лекарство приняла первая пациентка, я буквально не мог спать, потому что не знал, как все пройдет, просыпался весь в поту, боясь услышать, что произошло что-то плохое, – ведь препарат мог ухудшить состояние пациентки».

Итак, 18 июня 2018 года препарат впервые дали пациентке, страдающей онкологическим заболеванием. Больные, участвующие в испытании новых препаратов на стадии 1А, должны соответствовать ряду требований. «Один из критериев состоит в том, что эти пациенты уже прошли весь курс лечения онкологического заболевания, иными словами, уже находились бы на той стадии, когда их лечить невозможно. На этом этапе не ожидается какого-то качественного скачка, хотя мы очень рады любой позитивной динамике. Однако в этой фазе мы тестируем только дозы препарата, и лишь за этим наступает следующий этап, когда мы изучаем воздействие препарата на злокачественную опухоль. Для участия в программе 1А пациенты к нам приходят в очень тяжелом состоянии, так что та первая пациентка полгода назад умерла, однако препарат, который мы ей дали, не ухудшил ее состояние – это мы точно знаем. Обратить ее болезнь вспять не удалось, однако в этой фазе мы и не ждем чуда», – объясняет ученый.

Карциномой грудной железы Иржи Неужил занимается уже много лет. Эта долгая дорога началась в 1999 году, на кафедре в Мюнхене, где работал будущий профессор. В чудеса биолог не верит, считая, что успеха можно достичь только упорным трудом.

«Перекрыть кислород» раковой клетке

Революционность метода, избранного командой чешских и австралийских ученых, состоит в том, что они воздействуют на митохондрии – органеллы, то есть системы внутри клеток, обеспечивающие клетки энергией. При этом раковые клетки, которым свойственен стремительный рост, требуют больше энергии, а ученые пытаются им, что называется, «перекрыть кислород». «Раковая клетка очень изменчива и способна приспособится к неблагоприятным для нее условиям. Гены в ней постоянно мутируют, и раковая клетка умеет выжить и при воздействии на нее лечения. Мы ищем способы воздействия, которые раковая клетка не сможет обойти, а это – именно через митохондрии», – рассказывает исследователь.

Раковая клетка может поучать энергию и без митохондрии, однако без ее элементов невозможно размножение ДНК. То есть блокировка окажется для раковой клетки фатальной и может дать эффект при лечении злокачественной опухоли. Таким образом, синтезированные в Чехии и Австралии препараты будут блокировать митохондрии, что создаст лекарство широкого спектра.

Онкология – когда наша клетка «сходит с ума»

«Раковые клетки – вещь мистическая, ведь опухоль – это часть нашего тела. Какая-то наша клетка вдруг «сходит с ума», мутирует, и если наша иммунная система по какой-то причине ослаблена, эта клетка создает опухоль. Это как бы "плохая сторона" вашего я, которая начинает развиваться и постепенно может нас погубить», – считает ученый, который смотрит на болезнь и под философским углом.

«Раковые клетки – очень интересны с морфологической точки зрения, некоторые напоминают настоящее произведение искусства, однако их действие губительно. Само слово "рак" вызывает у человека ужас», – рассказывает ученый о свои впечатления от увиденного под микроскопом. Профессор напоминает, что когда даже небольшая часть опухоли оказывается способной устоять перед воздействием лечения, из нее появляется новая опухоль. «В нашей работе нас вдохновляет то, что мы можем найти какой-то выход из этого, найти лекарство».

Клиническое тестирование может длиться несколько лет

На данный момент чешско-австралийской команде предстоит пройти еще долгий путь, и они не рассчитывают, что смогут выпустить готовый препарат даже через год. «Мы относительно близки к успеху, потому что смогли сделать то, о чем и не мечтали, – начать давать пациентам вещество, которое тестировали на лабораторных мышах, однако еще не для лечения, а для проведения клинических тестов, которые могут продолжаться несколько лет, и предсказывать сроки здесь невозможно. И все это еще может рухнуть, поскольку в процессе работы могут возникнуть самые разные проблемы. Я хочу это подчеркнуть, чтобы никто не ожидал, что лекарство против рака появится через год, – здесь опасно давать конкретные обещания», – подчеркивает Иржи Неужил.

А как профессор оценивает состояние чешской науки сегодня? «Пятнадцать-двадцать лет назад наука в Чешской Республике находилась еще "в пеленках", в том числе и с точки зрения финансирования. Сегодня она достигла достаточно высокого уровня и финансируется лучше, чем в Австралии. Разумеется, и этого недостаточно – мы всегда хотели бы получать еще больше средств на наши исследования, однако сегодня ситуацию можно назвать хорошей», – считает чешский биолог.

