«Лекарства про запас» – в Чехии растет объем утилизированных неиспользованных медикаментов

Чешские региональные управления ежегодно утилизируют просроченные и неиспользованные лекарства, возвращенные потребителями обратно в аптеки. Расходы за утилизацию с каждым годом растут и составляют несколько миллионов крон. Этот неутешительный тренд отметила также бывший заместитель министра здравоохранения Ленка Теска Арноштова, разместив на своей странице в социальной сети Facebook сообщение, посвященное текущему положению дел в фармакологии:

«Можем ли мы каким-нибудь образом улучшить ситуацию с доступностью лекарственных препаратов для наших родителей-пенсионеров? Можем, если перестанем транжирить лекарства! Каждый год в аптеки сдаются тонны просроченных и неиспользованных медикаментов, которые утилизируются как опасные отходы. За утилизацию одной тонны фармацевтических отходов из аптек регионы тратят от 12 до 48 тысяч крон, по всей стране эта сумма достигает 8 миллионов крон в год», – утверждает Ленка Теска Арноштова.

Впрочем, регионы не оплачивают утилизацию медикаментов из собственного бюджета – дотации на утилизацию лекарств, которые считаются опасными отходами, предоставляет Министерство финансов. По словам представителя Министерства финансов Якуба Винтрлика, за последние пять лет данная графа расходов составила в среднем 10,2 миллионов крон в год (около 400 тысяч евро), а общая сумма дотаций за пять лет превысила 50 миллионов крон (около 2 миллионов евро).

Лекарствам не место в обычном мусорном контейнере!

Однако Министерство финансов отказалось комментировать спекуляции на тему безответственного отношения пациентов к лекарствам, ссылаясь на то, что данный вопрос не в их компетентности. Но, по мнению представителей МФ, увеличение количества утилизированных медикаментов может означать не только то, что люди расточительски относятся к лекарствам, но и то, что пациенты стали ответственнее и чаще возвращают медикаменты в аптеку вместо того, чтобы выкидывать их в контейнеры со сборным мусором. Впрочем и по сей день лекарства выбрасывает в мусор около 25% всех чешских семей, более того – некоторые даже смывают неиспользованные препараты в канализацию. О том, чем грозит столь безответственное отношение к медикаментам, рассказал работник пресс-бюро Министерства здравоохранения Ян Бродски:

—Если потребители выбрасывают неиспользованные или просроченные лекарства в контейнер со сборным мусором, это может вызвать попадание опасных веществ в почву или воду. Подобная ситуация возникает и в случае смывания лекарств в канализацию – коммунальные фильтры не способны очистить воду от химикалий или, скажем, от антибиотиков. Все эти химические вещества сохраняются в воде и вновь идут в оборот.

По мнению Чешской фармакологической палаты (ЧФП), пациенты лекарства не транжирят. Пресс-секретарь ЧФП Михаэла Бажантова отметила, что чаще всего в аптеку возвращают лекарства при изменении плана лечения, когда врач выписывает пациенту новые медикаменты, а также лекарства возвращаются в случае смерти родственников. Также она категорически отвергла заявление бывшего заместителя министра здравоохранения Ленки Теска Арноштовой о том, что нехватка некоторых видов медикаментов вызвана расточительским отношением пациентов, закупающих лекарства «на черный день» и впоследствии сдающих их за ненадобностью.

Аптекари Чехии: «Пациенты любят закупить лекарства впрок!»

С позицией Чешской фармакологической палаты совершенно не согласны сами фармакологи, работающие в аптеках. По их мнению, огромное количество людей покупает лекарства про запас. Работник одной из аптек в городе Оломоуц Станислав в интервью серверу TN.cz рассказал, что у большинства пациентов дома хранится запас лекарств в среднем на два-три месяца, и чаще всего им в аптеку сдают именно просроченные лекарства – микстуры от кашля, глазные капли, ведь у них срок годности наиболее короткий. Часто также сдают лекарства или БАДы, полученные в подарок – у многих пациентов они лежат дома по полгода, а в последствии, когда выясняется, что срок годности уже вышел, данные препараты (часто упакованными) возвращают в аптеку. Впрочем, как отметил Станислав, есть определенные виды медикаментов, которые можно и даже нужно иметь дома, но не в больших количествах – лекарства от желудочно-кишечных проблем или анальгетики. Эти виды медикаментов, по его словам, практически никогда в аптеку не возвращаются и спрос на них всегда есть.

О том, какие виды лекарств пользуются наибольшим спросом, рассказала Барбора Петерова, пресс-секретарь Государственного института по контролю медикаментов: — Рекордсменом по объему поставок в аптеки в 2018 году стал анальгетик Paralen, в первую десятку также попали такие медикаменты как назальные капли Olynth, а также, к примеру, такие болеутолители Novalgin и Ibalgin.

Планы на 2019 года – не только электронные рецепты, но и электронный анамнез

По мнению пресс-секретаря Министерства здравоохранения Габриэллы Штепаниовой, проблему с большим количеством возвращенных лекарств должна помочь решить компьютеризация рецептов, благодаря которой можно будет отслеживать точное количество лекарств, полученных в аптеках. Кроме того, с будущего года начнет действовать новая система лекарственного анамнеза пациента – единая для врачей и аптекарей. Благодаря данной системе все лечащие врачи пациента (как терапевт, так и врачи-специалисты), а также аптекари, смогут отследить возможные дублированные лекарственные препараты, выписанные разными докторами, и тем самым сократить выдачу избыточных лекарств, что снизит не только последующую утилизацию неиспользованных медикаментов, но и расходы как пациентов, так и страховых компаний.