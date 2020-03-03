«Кролик Джоджо» на площади чешского Жатеца

Красотами исторического центра города Жатец посредством киноэкранов периодически восхищаются миллионы зрителей, причем не только в самой Чехии, но и за рубежом. В последний раз старинная площадь северо-чешского города появилась в американо-британской картине «Кролик Джоджо», номинированной в этом году номинацию на Оскара.
Жатец в последние годы пережил период реконструкции: были восстановлены старинные фасады домов, некогда потускневшая красота города снова обрела утраченный блеск. В то же время, пройдя по ухоженным улицам чуть дальше, все еще можно натолкнуться на обветшалые дома и переулки. Этот контраст является для зарубежных съемочных групп одним из главных магнитов.
«Продюсеры и кинооператоры зарубежных съемочных групп обычно так объясняют интерес к нашему городу : исторический центр Жатеца впечатляет, он полон оригинальных старинных зданий. И что немаловажно, улицы города вымощены оригинальной старой гранитной брусчаткой. Все это способствует тому, что у нас снимают далеко не только исторические ленты», - объясняет замстаросты города Ярослав Шпичка.
Этой зимой на киноэкранах многих стран мира появился фильм «Кролик Джоджо». Главным героем картины является десятилетний немецкий мальчуган, ярый приверженец нацистской молодежной организации Гитлерюгенд, а его воображаемым другом выступает не кто иной, как Адольф Гитлер. В фильме снимается голливудская звезда Скарлетт Йоханссон. Напомним, что в российский прокат картина допущена не была. Как местные жители отнеслись к факту, что до боли знакомые здания в фильме увешаны нацистскими флагами?
«В этом плане публика всегда разделена на два лагеря: одни понимают, что аренда локаций стабильно пополняет городской бюджет, они рады каждой новой ленте, вне зависимости от того, историческая она или современная, готовы участвовать в съемках массовок в качестве статистов и так далее. Вторая группа не боится прибегнуть к критике. Что касается «Кролика Джоджо», были случаи, когда нам звонили и жаловались на то, что нацистские флаги появились на зданиях слишком рано, за два дня до съемок. Хочу подчеркнуть, что достаточно было одного единственного звонка продюсерам, и все было сразу завешено».
Жатец запечатлен в десятках фильмов, очередные съемки запланированы на этот месяц. Интерес кинематографистов к городку, славящемуся также своей пивной продукцией, действительно представляет для местной городской администрации немалое финансовое подспорье.
«Ежегодно это около миллиона крон, прошлый год был успешнее, доход составил полтора миллиона. Деньги направляются в бюджет, но в первую очередь мы стараемся инвестировать их в сам центр города», - завершает замстаросты Жатеца Ярослав Шпичка.
Кроме любителей пивной традиции, в город уже стали приезжать и «кинотуристы». Жатец даже заказал разработку приложения – гида по местам, где снимались известнейшие отечественные и зарубежные картины.
В главной роли - Жатец
- еврейское гетто
- революционный Париж
- разрушенный после бомбардировки Дрезден
Коронавирус: чехам рекомендовано ограничить загранпоездки
Коронавирус шагает по Европе – Чехия готова к обороне
Площадь Немцова, аллея Политковской. Новая топонимика российского посольства в Праге
Памятник власовцам в Праге будет без упоминания о генерале Власове и с цитатой из Солженицына
Чехословаки на стройках социализма и в зековских бараках СССР