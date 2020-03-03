«Кролик Джоджо» на площади чешского Жатеца

Жатец в последние годы пережил период реконструкции: были восстановлены старинные фасады домов, некогда потускневшая красота города снова обрела утраченный блеск. В то же время, пройдя по ухоженным улицам чуть дальше, все еще можно натолкнуться на обветшалые дома и переулки. Этот контраст является для зарубежных съемочных групп одним из главных магнитов.

«Продюсеры и кинооператоры зарубежных съемочных групп обычно так объясняют интерес к нашему городу : исторический центр Жатеца впечатляет, он полон оригинальных старинных зданий. И что немаловажно, улицы города вымощены оригинальной старой гранитной брусчаткой. Все это способствует тому, что у нас снимают далеко не только исторические ленты», - объясняет замстаросты города Ярослав Шпичка.

Нацистская символика под пристальным наблюдением

Этой зимой на киноэкранах многих стран мира появился фильм «Кролик Джоджо». Главным героем картины является десятилетний немецкий мальчуган, ярый приверженец нацистской молодежной организации Гитлерюгенд, а его воображаемым другом выступает не кто иной, как Адольф Гитлер. В фильме снимается голливудская звезда Скарлетт Йоханссон. Напомним, что в российский прокат картина допущена не была. Как местные жители отнеслись к факту, что до боли знакомые здания в фильме увешаны нацистскими флагами?

«В этом плане публика всегда разделена на два лагеря: одни понимают, что аренда локаций стабильно пополняет городской бюджет, они рады каждой новой ленте, вне зависимости от того, историческая она или современная, готовы участвовать в съемках массовок в качестве статистов и так далее. Вторая группа не боится прибегнуть к критике. Что касается «Кролика Джоджо», были случаи, когда нам звонили и жаловались на то, что нацистские флаги появились на зданиях слишком рано, за два дня до съемок. Хочу подчеркнуть, что достаточно было одного единственного звонка продюсерам, и все было сразу завешено».

Жатец запечатлен в десятках фильмов, очередные съемки запланированы на этот месяц. Интерес кинематографистов к городку, славящемуся также своей пивной продукцией, действительно представляет для местной городской администрации немалое финансовое подспорье.

«Ежегодно это около миллиона крон, прошлый год был успешнее, доход составил полтора миллиона. Деньги направляются в бюджет, но в первую очередь мы стараемся инвестировать их в сам центр города», - завершает замстаросты Жатеца Ярослав Шпичка.

Кроме любителей пивной традиции, в город уже стали приезжать и «кинотуристы». Жатец даже заказал разработку приложения – гида по местам, где снимались известнейшие отечественные и зарубежные картины.

В главной роли - Жатец

- еврейское гетто

- революционный Париж

- разрушенный после бомбардировки Дрезден