«Коронавирус еще не выставил нам финальный счет». ЕС готовит пакет финансовой помощи

Деньги для латания финансовых прорех, оставленных пандемией, Евросоюз будет брать в кредит на мировых финансовых рынках, что вызывает определенные опасения. Проекту еще предстоит пройти обсуждение на уровне премьер-министров – глава чешского правительства Андрей Бабиш уже выразил свое несогласие с принципами распределения помощи. Чешский еврокомиссар Вера Йоурова, которая принимала непосредственное участие в формировании «экстренного пакета», напротив, считает, что план Евокомиссии составлен по принципу «справедливости, солидарности и экономического прагматизма»

«Я хотела, чтобы этот проект имел шансы быть принятым, потому что само наше существование поставлено под угрозу. Я не хочу здесь рисовать апокалиптические картины будущего, однако коронавирус – непредсказуемый и неизвестный враг и еще не выставил нам свой окончательный счет. Но нанесенный им урон мы видим уже сегодня. Мы обещали подготовить такую смету помощи, которая будет способна быстро залечивать экономические раны и с помощью целенаправленных инвестиций способствовать возобновлению экономического роста и перезагрузке общего рынка. Я убеждена, что этот план будет выгоден абсолютно для каждого члена ЕС», – подчеркивает Йоурова.

При этом более 300 миллиардов евро, то есть больше 30% общей суммы, предполагается направить в две страны – Италию и Испанию. Не нарушает ли это принцип равноправия — ведь эпидемия нанесла удар по экономикам всех стран?

«Что касается Италии и Испании, то там сошлись два негативных фактора – как эпидемия сказалась на здоровье населения – все мы видели эту ужасную статистику, а также особенности их экономической базы. А это туризм, сфера услуг, предполагающих личный контакт, малые и средние предприятия. Так что в этих двух государствах ситуация самая сложная. Если мы поможем Италии и Испании, то поможем всей Европе, поскольку нам нужно привести в движение общий рынок, в чем заинтересованы и чехи».

Дисциплинированные страны получат меньше?

При этом многие напоминают, что и до эпидемии в бюджетах Италии и Испании дела обстояли не слишком благополучно. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что, таким образом, в невыгодном положении оказываются наиболее дисциплинированные страны со сбалансированным бюджетом и низкой безработицей, которые к тому же вовремя отреагировали на эпидемию, – к ним он относит и Чешскую Республику. То есть они получат меньше денег, поскольку ранее были экономнее других, что несправедливо. Вера Йоурова отмечает, что, разумеется, сейчас со стороны глав правительств будут звучать критика в адрес проекта.

«Андрею Бабишу придется изложить аргументы, почему он считает более справедливым сместить критерии — это в определенной степени технический вопрос. Я ожидала, что он будет критиковать объем выделяемой Чехии помощи, однако стою на стороне проекта Еврокомиссии. Чехия и ее фискальная политика давно пользуются репутацией дисциплинированной, без создания дефицита, республика относится к такой группе стран как Голландия, Дания, Швеция», – отмечает Вера Йоурова, которая также напоминает, что речь идет о беспрецедентной и экстренной помощи, когда на передний план вышли другие расчеты.

Кредит на тридцать лет

750 миллиардов евро – это деньги, предназначающиеся для компенсации ущерба, оценку которого провела Еврокомиссия, и удар по Испании и Италии действительно оказался самым сильным, указывает еврокомиссар. При этом и Чехия в этой смете помощи – не на последнем месте. Из 20 миллиардов 8,5 — это гранты, которые отдавать не придется. Остальное — кредиты, которые страна будет возвращать в течение 30 лет. При этом на некоторые отрасли развития республика получила даже больше средств, чем ожидала до кризиса.

Как уже говорилось, проект еще предстоит обсуждать и принимать на уровне глав правительств. Чешский премьер уже указал на опасность погружения ЕС в долговую яму. Страны будут группироваться для продвижения общих интересов, и не может ли план Еврокомиссии быть полностью отклонен членами ЕС?

«Я предполагаю, что если объединятся те, кто призывает к осторожности, некоторые суммы могут быть пересмотрены. Но я думаю, что будет проявлена сильная политическая воля принять быстрое и ответственное решение, которое вправе ожидать от ЕС компании, бизнесмены и граждане», – подчеркивает Вера Йоурова.

Отнятые права и свободы предстоит вернуть

Не пошатнул ли коронакризис сами основы Евросоюза? Ведь отдельные члены не всегда проявляли солидарность, соперничали в борьбе за закупку средств защиты, запрещали вывозить их со своей территории. Вера Йоурова отмечает, что тогда в Брюсселе испытали настоящий шок. «В марте мы приготовились закупать средства защиты, выделили на это большие деньги и тут узнаем, что европейским производителям запрещено их экспортировать в другие страны Евросоюза. Это было очень больно и стало огромным разочарованием, показавшим недостаточную солидарность стран ЕС».

Одновременно еврокомиссар отмечает, что пандемия высветила слабые стороны Евросоюза, которые теперь предстоит исправить. «Мы вели просто отчаянные переговоры с Индией, чтобы она открыла возможность экспорта лекарств. Мы поняли, наскального зависимы в этом об Индии. Не говоря уже о Китае, который поставлял огромное количество товаров». Также и с учетом этого опыта Еврокомиссия формировала проект пакета помощи.

Когда в Старый Свет пришла эпидемия, то в условиях чрезвычайного положения власти урезали права своих граждан. Насколько это опасно для сохранения европейских ценностей?

«Эта ситуация, аналогов которой еще не было, когда государства, вернее, правительства приняли на себе больше полномочий, чем имели раньше. Мне очень понравилось обращение Ангелы Меркель к гражданам Германии. Она сказала: "Мы должны так сделать, это необходимо. Однако все ограничения мы снимем, как только это будет возможно". Разумеется, ситуация требует большей осторожности, но пока я вижу, что европейцы ценят свои завоеванные свободы и возможности, и, разумеется, будут требовать, чтобы государственное устройство вернулась к прежним докризисным принципам», – подчеркивает Вера Йоурова.