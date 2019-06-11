«Ипотечные вожжи» центрального банка

«Система, когда «Чешский национальный банк» издает лишь рекомендации, хорошо работает. Банки к ним прислушиваются. Именно поэтому часть игроков рынка не считают необходимым поднимать рекомендации на уровень обязательных распоряжений. Другие же, обращая внимание на действенность рекомендаций, уверены, что трансформирование системы пройдет безболезненно», – комментирует пресс-секретарь Банковской ассоциации Моника Петраскова.

«Банки рекомендациями руководствуются, так как у главного банка уже сегодня есть достаточно полномочий, чтобы заставить подконтрольные ему субъекты соблюдать установленные лимиты. К таким инструментам, например, относится обязательное увеличение финансовых резервов. Если банк не прислушивается к рекомендации ЧНБ, то его поведение считается обстоятельством, увеличивающим риски. В связи с этим ЧНБ требует в обязательном порядке увеличить финансовые резервы «глухого» банка», – констатирует шеф-редактор сайта FIncentrum Петр Замечник.

Для чего же тогда необходим закон?

– «Требование расширить полномочия ЧНБ обусловлено возможным выходом на чешский рынок иностранных банков. Риск такого развития событий в настоящее время усиливается, так как идут разговоры о введении дополнительного налогообложения банков. Головные фирмы могут аннулировать регистрацию своих дочерних банков как чешских отечественных банков, а откроют филиалы. На них ЧНБ уже не будет иметь такого влияния, как сегодня. Это означает, что снизятся возможности «Чешского национального банка» регулировать ипотечный рынок. С этим и связано стремление к расширению своих полномочий».

В рамках внесения поправки в закон, касающийся ЧНБ и ипотек, предполагается введение исключения для граждан в возрасте до 36 лет. Молодым семьям, по плану главы Минфина Алены Шиллеровой, доступность ипотечных кредитов должна быть выше: «В данном случае можно сделать скидку для молодых людей, превратив их в специфическую группу. Они находятся в начале своего активного экономического периода, и у них еще низкие доходы».

Генеральный секретарь «Ассоциации бюро по недвижимости» Ян Борувка в связи с этим опасается роста цен на квартиры: «Потому, что ипотеки будут доступней и кредиты получит большее количество граждан. В результате возникнет ценовой пузырь».

Шеф-редактор сайта FIncentrum Петр Замечник просит не забывать и о другом виде риска: «В этом случае под сомнение попадает системность такого исключения. Мы говорим о выгодах для группы населения, с которой у банков изначально связан более серьезный риск. Низкий уровень накоплений и доходов не предоставляет аргументов для внедрения особых выгод для этой группы».