«Ипотечные вожжи» центрального банка

Чешский национальный банк может получить право диктовать коммерческим банкам условия предоставления ипотечных кредитов. Правительство страны поддержало корректировку соответствующего закона. Усиление полномочий центрального банка, считает кабинет, поможет снизить риски на финансовом рынке. В настоящее время все ограничения по ипотекам, озвученные ЧНБ, имеют лишь рекомендательный характер. Однако банковские дома к ним все-таки прислушиваются.
«Система, когда «Чешский национальный банк» издает лишь рекомендации, хорошо работает. Банки к ним прислушиваются. Именно поэтому часть игроков рынка не считают необходимым поднимать рекомендации на уровень обязательных распоряжений. Другие же, обращая внимание на действенность рекомендаций, уверены, что трансформирование системы пройдет безболезненно», – комментирует пресс-секретарь Банковской ассоциации Моника Петраскова.
«Банки рекомендациями руководствуются, так как у главного банка уже сегодня есть достаточно полномочий, чтобы заставить подконтрольные ему субъекты соблюдать установленные лимиты. К таким инструментам, например, относится обязательное увеличение финансовых резервов. Если банк не прислушивается к рекомендации ЧНБ, то его поведение считается обстоятельством, увеличивающим риски. В связи с этим ЧНБ требует в обязательном порядке увеличить финансовые резервы «глухого» банка», – констатирует шеф-редактор сайта FIncentrum Петр Замечник.
Для чего же тогда необходим закон?
– «Требование расширить полномочия ЧНБ обусловлено возможным выходом на чешский рынок иностранных банков. Риск такого развития событий в настоящее время усиливается, так как идут разговоры о введении дополнительного налогообложения банков. Головные фирмы могут аннулировать регистрацию своих дочерних банков как чешских отечественных банков, а откроют филиалы. На них ЧНБ уже не будет иметь такого влияния, как сегодня. Это означает, что снизятся возможности «Чешского национального банка» регулировать ипотечный рынок. С этим и связано стремление к расширению своих полномочий».
В рамках внесения поправки в закон, касающийся ЧНБ и ипотек, предполагается введение исключения для граждан в возрасте до 36 лет. Молодым семьям, по плану главы Минфина Алены Шиллеровой, доступность ипотечных кредитов должна быть выше: «В данном случае можно сделать скидку для молодых людей, превратив их в специфическую группу. Они находятся в начале своего активного экономического периода, и у них еще низкие доходы».
Генеральный секретарь «Ассоциации бюро по недвижимости» Ян Борувка в связи с этим опасается роста цен на квартиры: «Потому, что ипотеки будут доступней и кредиты получит большее количество граждан. В результате возникнет ценовой пузырь».
Шеф-редактор сайта FIncentrum Петр Замечник просит не забывать и о другом виде риска: «В этом случае под сомнение попадает системность такого исключения. Мы говорим о выгодах для группы населения, с которой у банков изначально связан более серьезный риск. Низкий уровень накоплений и доходов не предоставляет аргументов для внедрения особых выгод для этой группы».