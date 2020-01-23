«Индекс восприятия коррупции» – Чехия съехала вниз

Кроме проблемы конфликта интересов премьера эксперты упоминают недостаточную прозрачность финансирования политических кампаний. Глава чешского кабинета, однако, заявляет о противоположном. Андрей Бабиш считает, что коррупция в Чешской Республике сокращается и утверждает, что за время нахождения в высших кругах политики он не может припомнить ни одного серьезного скандала коррупционного характера.

Составляя «Индекс», Transparency International распределяет страны по степени восприятия коррупции в общественном и частном секторах. Государства оцениваются по 100-бальной шкале.

«В начале списка находятся те, кто может похвалиться самым низким уровнем коррупции, а в конце те, кто хуже всех. Благодаря тому, что «Индекс восприятия коррупции» составляется ежегодно, есть возможность следить за развитием страны – коррупция растет, остается прежней или же падает», – комментирует Давид Ондрачка, директор чешского филиала Transparency International.

«Индекс» охватывает 180 стран мира. В 2019 году Чешская Республика смогла набрать 56 баллов, что на 3 балла меньше, чем в предыдущий раз и меньше среднего показателя Европейского союза, который составляет 64 балла.

– «При составлении «Индекса восприятия коррупции» Transparency International пользуется данными исследований тринадцати независимых международных институтов, например, Всемирного банка, Всемирного экономического форума и иных. Организацию в первую очередь интересует информация, касающаяся уровня коррупции в общественном секторе».

Специалисты оценивают успешность антикоррупционной политики государств, прозрачность системы функционирования органов управления на разных уровнях, степень злоупотребления общественными финансовыми средствами.

Наивысшую оценку получили Дания, как в прошлый раз, и Новая Зеландия – 87 баллов. На последних местах – Сирия, Южный Судан и Сомали. На счету замыкающего эту тройку государства лишь 9 баллов.

На сайте Transparency International также написано, что более двух третей из 180 исследуемых стран набрали в 2019 году менее 50 баллов (средний показатель — 43 балла). «Как и в прошлом году, Россия набрала 28 баллов из 100 и поднялась на одну позицию выше, заняв 137 место из 180. Столько же набрали Доминиканская Республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда. С 2012 года значительно улучшили свои показатели только 22 страны, включая Эстонию, Грецию и Гайану. В 22 странах показатель значительно снизился, в том числе это касается Австралии, Канады и Никарагуа. Четыре страны «большой семерки» (G7) получили более низкие оценки, чем в прошлом году: Канада (-4 балла), Франция (-3 балла), Великобритания (-3 балла) и США (-2 балла). Германия и Япония набрали то же количество баллов, что и в 2018 году, Италия получила на 1 балл больше. В регионе стран СНГ и географических соседей Российской Федерации самый большой рывок за год совершила Армения — с 35 до 42 баллов. Существенно улучшил свои показатели Азербайджан — с 25 до 30 баллов. На три балла больше, чем в 2018 г., получил Казахстан (34 баллов). На два балла улучшил свое положение Узбекистан (25 баллов). На балл больше набрали Беларусь и Кыргызстан (45 и 30 баллов, соответственно). Показатели Таджикистана остались неизменными (25 баллов). Остальные страны ухудшили свои показатели: Грузия и Украина потеряли по два балла (56 и 30 баллов, соответственно); Молдова и Туркменистан — по одному баллу (32 и 19 баллов, соответственно)», – сообщается на сайте Transparency International.

В общемировом «Индексе восприятия коррупции» Чехия на 44 месте, как и Коста-Рика, Грузия, Латвия. Соседняя Словакия заняла 59 место. Среди стран Евросоюза Чехия занимает 19-место.

«Понятно, что собрать какие-либо абсолютно точные данные о коррупции нельзя. Коррупция противозаконна и никто ей хвастаться не будет. Однако на сегодняшний день «Индекс» Transparency International, я считаю, дает в этой сфере наиболее объективную оценку», – подчеркивает Давид Ондрачка, директор чешского филиала международной общественной организации Transparency International.

Что касается Чешской Республики, то эксперты критикуют страну за плохое функционирование органов регулирования и приватизацию государства олигархами, проблемы с прозрачностью общественных тендеров и за распределение дотаций. Гворит Transparency International также о высокой степени политизации системы управления государством и о проблемах с Законом «О государственной службе», которым правительство пытается обойти так называемую «систематизацию служебных мест». В данном случае международная организация обращает внимание на то, что действующая норма позволяет избавляться от неудобных лиц путем изменения внутренней структуры отдельных министерств.