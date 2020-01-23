«Индекс восприятия коррупции» – Чехия съехала вниз

В 24 раз составленном общемировом «Индексе восприятия коррупции» Transparency International, по итогам 2019 года, Чешская Республика опустилась на шесть ступеней вниз, оказавшись на 44 месте. По мнению экспертов данной общественной организации, ухудшение, кроме прочего, связано со скандалами вокруг премьера страны Андрея Бабиша, который, например, фигурирует в качестве обвиняемого по делу о махинациях с европейскими дотациями.
Кроме проблемы конфликта интересов премьера эксперты упоминают недостаточную прозрачность финансирования политических кампаний. Глава чешского кабинета, однако, заявляет о противоположном. Андрей Бабиш считает, что коррупция в Чешской Республике сокращается и утверждает, что за время нахождения в высших кругах политики он не может припомнить ни одного серьезного скандала коррупционного характера.
Составляя «Индекс», Transparency International распределяет страны по степени восприятия коррупции в общественном и частном секторах. Государства оцениваются по 100-бальной шкале.
«В начале списка находятся те, кто может похвалиться самым низким уровнем коррупции, а в конце те, кто хуже всех. Благодаря тому, что «Индекс восприятия коррупции» составляется ежегодно, есть возможность следить за развитием страны – коррупция растет, остается прежней или же падает», – комментирует Давид Ондрачка, директор чешского филиала Transparency International.
«Индекс» охватывает 180 стран мира. В 2019 году Чешская Республика смогла набрать 56 баллов, что на 3 балла меньше, чем в предыдущий раз и меньше среднего показателя Европейского союза, который составляет 64 балла.
– «При составлении «Индекса восприятия коррупции» Transparency International пользуется данными исследований тринадцати независимых международных институтов, например, Всемирного банка, Всемирного экономического форума и иных. Организацию в первую очередь интересует информация, касающаяся уровня коррупции в общественном секторе».
Специалисты оценивают успешность антикоррупционной политики государств, прозрачность системы функционирования органов управления на разных уровнях, степень злоупотребления общественными финансовыми средствами.
Наивысшую оценку получили Дания, как в прошлый раз, и Новая Зеландия – 87 баллов. На последних местах – Сирия, Южный Судан и Сомали. На счету замыкающего эту тройку государства лишь 9 баллов.
На сайте Transparency International также написано, что более двух третей из 180 исследуемых стран набрали в 2019 году менее 50 баллов (средний показатель — 43 балла). «Как и в прошлом году, Россия набрала 28 баллов из 100 и поднялась на одну позицию выше, заняв 137 место из 180. Столько же набрали Доминиканская Республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда. С 2012 года значительно улучшили свои показатели только 22 страны, включая Эстонию, Грецию и Гайану. В 22 странах показатель значительно снизился, в том числе это касается Австралии, Канады и Никарагуа. Четыре страны «большой семерки» (G7) получили более низкие оценки, чем в прошлом году: Канада (-4 балла), Франция (-3 балла), Великобритания (-3 балла) и США (-2 балла). Германия и Япония набрали то же количество баллов, что и в 2018 году, Италия получила на 1 балл больше. В регионе стран СНГ и географических соседей Российской Федерации самый большой рывок за год совершила Армения — с 35 до 42 баллов. Существенно улучшил свои показатели Азербайджан — с 25 до 30 баллов. На три балла больше, чем в 2018 г., получил Казахстан (34 баллов). На два балла улучшил свое положение Узбекистан (25 баллов). На балл больше набрали Беларусь и Кыргызстан (45 и 30 баллов, соответственно). Показатели Таджикистана остались неизменными (25 баллов). Остальные страны ухудшили свои показатели: Грузия и Украина потеряли по два балла (56 и 30 баллов, соответственно); Молдова и Туркменистан — по одному баллу (32 и 19 баллов, соответственно)», – сообщается на сайте Transparency International.
В общемировом «Индексе восприятия коррупции» Чехия на 44 месте, как и Коста-Рика, Грузия, Латвия. Соседняя Словакия заняла 59 место. Среди стран Евросоюза Чехия занимает 19-место.
«Понятно, что собрать какие-либо абсолютно точные данные о коррупции нельзя. Коррупция противозаконна и никто ей хвастаться не будет. Однако на сегодняшний день «Индекс» Transparency International, я считаю, дает в этой сфере наиболее объективную оценку», – подчеркивает Давид Ондрачка, директор чешского филиала международной общественной организации Transparency International.
Что касается Чешской Республики, то эксперты критикуют страну за плохое функционирование органов регулирования и приватизацию государства олигархами, проблемы с прозрачностью общественных тендеров и за распределение дотаций. Гворит Transparency International также о высокой степени политизации системы управления государством и о проблемах с Законом «О государственной службе», которым правительство пытается обойти так называемую «систематизацию служебных мест». В данном случае международная организация обращает внимание на то, что действующая норма позволяет избавляться от неудобных лиц путем изменения внутренней структуры отдельных министерств.