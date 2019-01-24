«Громкий» налог за «тихую» поддержку

Идея ввести налогообложение финансовых компенсаций за невозвращенное церковное имущество принадлежит Коммунистической партии Чехии и Моравии. Это одно из условий, которое должно выполнить сформированное движением ANO и социал-демократами коалиционное правительство меньшинства в обмен на «тихую» поддержку со стороны коммунистов.

«Была заключена некая договоренность по поводу государственного имущества, которое подлежит передаче церкви и церковным институтам. Это означает, что мы вовсе не говорим о реституции. Ну, а если мы упоминаем о финансовых выплатах со стороны государства, то логично их подвергнуть налогообложению. Когда вы получаете деньги по страховому договору, то они подлежит налогообложению. Выигрыш в лотерею также облагается налогом. Так происходит со всеми доходами, получаемыми физическими и юридическими лицами», – подчеркивает глава компартии Войтех Филип.

Кроме правящих ANO и социал-демократов, а также компартии, налогообложение компенсаций поддержали члены движения «Свобода и прямая демократия Томио Окамура». Всего набралось 106 голосов. В обсуждении приняло участие 176 законодателей. По плану, налог должен быть введен с 1 января 2020 года. Уже перечисленные церквям суммы внедряемая норма не затронет.

Против законопроекта выступили 56 депутатов – гражданские демократы, христианские демократы, партия ТОР 09, движение «Старосты» и Пиратская партия.

«Откорректировать подписанные договоры в одностороннем порядке нельзя. Это возможно только с согласия партнера. Нельзя изменить договор в свою пользу, воспользовавшись силой собственного общественного положения, не заручившись согласием партнера. Я не могу себе представить правового государства, где такое возможно. Нам придется подождать вердикта Конституционного суда. В конце концов, вероятно, ситуация заставит повторить обсуждение этого вопроса. Я надеюсь, что Сенат законопроект вернет», – заявил глава фракции партии ТОР 09 Мирослав Калоусек.

Если налогообложение компенсаций за невозвращенное церковное имущество вступит в силу, то противящиеся стороны намерены объединить свои силы и обратиться в Конституционный суд. Более всего от новшества может пострадать Евангелическая церковь чешских братьев. В большинстве случаев она получает от государства именно деньги, а не конфискованное некогда движимое и недвижимое. Из-за обязанности заплатить подоходный налог упомянутая церковь может лишиться 400 миллионов крон (15,4 млн евро).

Церквям полагается выплата компенсаций за имущество, отобранное чехословацким государством после прихода в феврале 1948 года к власти коммунистов. Секретарь Федерации еврейских общин Томаш Краус, однако, напомнил и еще об одной статье доходов госказны в период коммунистического режима, которая еще никогда не обсуждалась. Томаш Краус имеет в виду имущество, оставшееся после чешских евреев, погибших во время Второй мировой.

«Холокост бы не только самым масштабным массовым убийством, но и самым крупным массовым грабежом в истории. Имущество погибших еврейских семей некому было наследовать, поэтому оно попало в собственность государства в качестве выморочного. Этой темы мы никогда не касались, однако, учитывая произошедшее, я думаю, что настал момент вернуться к этому вопросу», – говорит секретарь Федерации еврейских общин.