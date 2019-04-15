«Гости» из Нидерландов ответят за зверское избиение

По прошествии нескольких дней после 21 апреля 2018 г. граждан Нидерландов задержали в пражском аэропорту. Пятерым из семи человек были предъявлены обвинения. Суд первого пражского района осудил за участие в избиении троих гостей столицы условно и установил им запрет на въезд в Чехию на ближайшие пять лет.

Дело переквалифицировано на попытку убийства

Двое из агрессоров, братья Армин и Араш Нахви, которым грозил срок за нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство до 10 лет лишения свободы, в понедельник предстали перед судом Праги-1. В ходе следствия дело было переквалифицировано на более тяжкую статью, попытку убийства, что может обернуться для них 18-летним тюремным сроком.

– В каком состоянии oказался после побоев потерпевший сотрудник столичного кафе?

– Вначале он находился в искусственной коме, его мозг был поврежден. Потом Мирославу сделали целый ряд операций – глаза, челюсти, лица, которое пострадало от перелома разных костей и косточек. Он пострадал от жесточайших побоев, так что поначалу были трудности с восстановлением физической формы. По прошествии довольно долгого времени, когда начали исчезать все эти кровоподтеки, обнаружились и психические проблемы. Позже ему были проведены дальнейшие операции глаза и челюсти,

– рассказал «Чешскому Радио» уполномоченный пострадавшего Иржи Брых.

Он общается как с его адвокатом Михалом Марини, так и с адвокатской канцелярией подсудимого.

«Прага – не место, где можно напиваться и калечить людей»

– Вы по-прежнему полагаете, что в данном случае следует устроить показательное наказание? Какой вердикт вы ожидаете?

– Да, я думаю, что это должен быть показательный процесс. И дело даже не в том, на какой срок, двенадцать, четырнадцать, восемнадцать или на пять лет осудят преступников. Важно, какую правовую оценку даст этому деянию судья. Во-первых, наказание должно быть показательным, потому что происшедшее далеко выходит за рамки позволенного обществом, и Мирек пережил свою смерть. Во–вторых, и это мое личное мнение, я не хочу, чтобы Чешская Республика была местом, куда люди будут приезжать напиваться, избивать людей и после этого, как ни в чем не бывало, возвращаться к себе домой. Прага заслуживает к себе другого отношения. И люди, которые ездят сюда подобным образом «отдыхать», должны иметь в виду, что в Чехии действуют свои законы и правила, которые соблюдаются. Те, кто их игнорирует, должны считаться со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому в данном случае я выступаю за показательное наказание.

В результате травмы молодой человек превратился в пенсионера

–Наблюдаются ли у пострадавшего в результате побоев и черепно -мозговой травмы патологические изменения тканей мозга или иные постоянные необратимые нарушения?

– В настоящее время последствия имеются. Однако пока, с учетом того, что прошел всего лишь один год, сложно сказать, будут ли они носить постоянный характер. Состояние поврежденного глаза далеко не идеально, но улучшилось после повторной операции. Медленно, но восстанавливается лицо, но еще будут проведены некоторые вмешательства. Из-за черепно-мозговой травмы Мирослав не может делать многие вещи так, как раньше. Не может работать, в результате психических проблем посещает психиатра В нижней челюсти пришлось применить реконструктивные титановые минипластины. Врачи хотели их отстранить, однако ткани не восстанавливали, пришлось операцию отложить. Так что это врачи еще должны подправить.

В целом можно сказать, что до травмы это был молодой человек, а после нее он стал пенсионером. Внешне Мирослав выглядит вполне нормально, но ни спортом, ни какой-либо другой активной деятельностью заниматься не может. Сидит дома и мучается оттого, что не способен прокормить семью; для молодого человека это является наиболее мучительным.

Потерпевший требует в качестве компенсации свыше 2,6 млн крон за причинение вреда его здоровью и жизни.

«Через месяц после происшедшего состоялась пресс-конференция, где представители пострадавшего сообщили о состоянии здоровья пациента. После этого пришло письмо от двух участников нападения, где они выразили сожаление в связи с «инцидентом» и предложили не финансовую компенсацию, а некую помощь в решении сложной ситуации пострадавшего. Условно осужденные лица не предприняли попытки извиниться перед официантом»,

– сообщил Иржи Брых.

Младший из братьев Армин Нахви в июле 2018 года принес извинения за избиение и позор в письме, адресованном всем гражданам Нидерландов, которое было опубликовано в тамошнем ежедневнике. Одновременно пообещал заплатить пострадавшему компенсацию. Он также обвиняется в нанесении ущерба здоровью еще одному пострадавшему. Накануне избиения официанта, поругавшись в центре Праги с двумя мужчинами, он угрожал одному из них, «что если тот не извинится, он изобьет его, а когда мужчина упадет на пол, запинает его ногами».

Министр иностранных дел Нидерландов: мне стыдно

Как стало известно позже, туристы из Нидерландов в одном из пражских кафе приставали к посетительнице. Одному из гостей, который заступился за женщину, они нанесли травму как минимум глаза.

Нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок через несколько дней после ЧП, сообщил, что «считает происшедшее ужасающим и испытывает стыд в связи с тем, что участниками избиения стали нидерландцы».

