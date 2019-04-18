«Гнездо аиста»: полиция рекомендует открыть судебное разбирательство в отношении премьера Бабиша

По заключению следствия, судебное разбирательство следует открыть в отношении главы правительства Чехии Андрея Бабиша, его законной супруги Моники, шурина Бабиша Мартина Геродеса, далее бывшего главы совета директоров компании «Гнездо аиста» и бывшего менеджера Agrofert в одном лице Йозефа Ненадала. Полиция также рекомендует начать судебное разбирательство в отношении бывшего члена совета директоров компании «Гнезда аиста» и бывшей заммэра г. Иглава Яны Майеровой, и, по всей видимости, также дочери Бабиша Адрианы Бобековой.

Что касается сына премьера, Андрея Бабиша младшего, расследование продолжается, и его дело будет рассмотрено отдельно.

Согласно чешскому законодательству, у прокурора Ярослава Шароха есть три возможности, как поступать дальше: после ознакомления с предложенными документами и вещественными доказательствами он может подать жалобу в суд, или направить дело обратно в полицию для дальнейшего рассмотрения. Прокурор также вправе прекратить уголовное преследование. Никаких сроков для ознакомления с делом и принятия гособвинителем окончательного решения законом не предусматривается.

«После рассмотрения дела прокурором будет принято решение о подаче жалобы, или же прокурор прибегнет к другим возможностям решения дела. Подробное содержание заключительного постановления полиции мы в настоящее время предавать огласке не будем», - сообщил СМИ Алеш Цимбала, пресс-секретарь пражской городской прокуратуры.

Премьер Бабиш все обвинения отрицает, повторно утверждая, что заведенное против него уголовное дело - политически мотивировано.

«Это живое дело, комплот против меня. Я не понимаю, как такое возможно, что СМИ располагают подобной информацией раньше, чем я?», - ответил Бабиш журналистам, обратившимся к нему за комментарием.

Напомним, что компания «Ферма Гнездо аиста», в то время еще выступавшая под названием ZZN AGRO Pelhřimov, находилась в собственности концерна Agrofert. В декабре 2007 года фирма поменяла название и стала акционерным обществом с акциями на предъявителя. Летом 2008 года компания получила в рамках дотационной программы по поддержке малых и средних предприятий«Посмотрим, придется ли движению АNO опять менять свой устав. Они уже поступили так, когда премьера обвинили. Движение, которое само себя называет анти-коррупционным, меняет правила игры по ходу пьесы» европейскую субсидию в размере двух миллионов евро, причем, оставаясь в холдинге Agrofert, ферма не смогла бы подать соответствующую заявку. Затем, спустя несколько лет, компания вернулась обратно в состав Agrofert.

Премьер основал транснациональный холдинг Agrofert в 1993 году и владел им до февраля 2017 года, когда, будучи его единственным акционером, передал компанию в руки двух трастовых фондов - AB private trust I и AB private trust II. Собственником фермы ныне выступает компания Imoba, которая в прошлом году спорную дотацию государству вернула.

«Если прокурор примет решение о поддержке обвинения, в таком случае остается единственный выход из ситуации – Андрей Бабиш уйдет с поста премьер-министра», - заявил в реакции на происходящее глава гражданских демократов Петр Фиала.

«Посмотрим, придется ли движению АNO опять менять свой устав. Они уже поступили так, когда премьера обвинили. Движение, которое само себя называет анти-коррупционным, меняет правила игры по ходу пьесы», - утверждает глава Пиратской партии Иван Бартош.

Как коммунисты, так и социал-демократы сообщили, что дождутся решения прокурора.

Тем временем, оппозиция заявила о созыве внеочередного заседания Палаты депутатов. Гражданская демократическая партия, Пиратская партия и христианские демократы намерены поднять на обсуждение недавнее заключение Высшего контрольного управления, согласно которому государство дает сбой в областях оцифровки, упрощения налоговой системы и экономии в сфере энергетики и транспорта. Оппозиция далее требует поднять на обсуждение бюджет на будущий год, и, не в последнюю очередь, обсудить также конфликт интересов премьера, который, по мнению оппозиции, давно вышел за все рамки и обсуждается даже за рубежом, пишет интернет-издание Novinky.cz.

В день, когда было заявлено о передаче дела «Гнездо аиста» в прокуратуру, издание iDnes опубликовало информацию, согласно которой премьер Бабиш намерен отозвать с функции действующего главу Минюста Яна Кнежинка. На смену ему может прийти Марие Бенешова, бывший прокурор, которая управляла Министерством юстиции при премьере Иржи Русноке. Бенешова подтвердила, что разговор с премьером на эту тему состоялся. По ее словам, претендентов на пост сразу несколько.