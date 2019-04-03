«Гарантия» инвесторам в экономику развивающихся стран

Совместный проект Министерства иностранных дел, Чешско-Моравского банка гарантий и развития (ČMZRB) и Экспортной и гарантийной страховой компании (EGAP) - первый своего рода в Центральной Европе - во вторник представил замминистра иностранных дел Мартин Тлапа.

««Гарантия» - это абсолютно новая программа, которая с нашей стороны поможет упростить и сделать более доступной процедуру оформления коммерческих банковских кредитов, получаемых чешскими субъектами на финансирование проектов в странах с повышенным фактором риска, например, в африканских и ближневосточных государствах. Стоимость коммерческого страхования проектов, реализуемых в этих регионах, высока. Мы предлагаем инвесторам государственную гарантию, снижая тем самым их риски перед банками. Таким образом, мы будем способствовать обеспечению более дешевого и доступного для них кредитования и упрощению финансирования самих проектов», - сообщил в ходе пресс-конференции в Чернинском дворце Мартин Тлапа.

Согласно распоряжению правительства, бюджет «Гарантии» на текущий год составит 50 миллионов крон (2 миллиона евро). В будущем программа должна финансироваться также за счет фондов ЕС.

По данным за 2017 год, расходы Чехии на помощь развивающимся странам составили 7,1 миллиарда крон (284 миллиона евро).

«Наибольшими получателями чешской финансовой помощи были Эфиопия, Иордания, Молдова, Камбоджа. Большим спросом пользуются также двусторонние проекты по восстановлению Ирака и Сирии», - рассказал Тлапа.

По заявлению замминистра, программа «Гарантия» полностью соответствует стратегии Евросоюза, исходящей из опыта сведущих в вопросах предоставления помощи развивающимся странам государств. «Мы считаем, что раздавать дотации – это одно, но большего эффекта можно добиться, если научиться вкладывать деньги в долгосрочные проекты, реализуемые в развивающихся странах. А гарантом финансирования будет служить чешская сторона».

Помощь развивающимся странам должна быть комплексной, сообщил далее чешский дипломат. Прямые финансовые вложения и инвестиции необходимо эффективно комбинировать с гуманитарной помощью.

«Если, например, взять проект по модернизации медучреждения в Африке, с поставкой чешской техники, то хорошо бы, чтобы обучение медперсонала проводила также чешская неправительственная организация. Так поступают многие страны, и по нашему мнению, эта модель себя оправдывает», - заключил замминистра иностранных дел.