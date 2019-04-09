«Экспедиция Марс» для чешских и словацких студентов

Заявки на участие в конкурсе могут учащиеся Чехии и Словакии в возрасте от 13 до 18 лет подавать до середины июля. Организаторы «Экспедиции» из «Детского информационного агентства» (Dětská tisková agentura) утверждают, что симуляция проверит командный дух, а также способность решать экспериментальные задачи в замкнутом помещении как в случае реального полета на Красную планету.

«Уже пятый год мы сотрудничаем с астрономической обсерваторией в Вышкове. Там есть помещения, которые мы оснащаем необходимой техникой и используем их в качестве симулятора ракеты, выпущенной к Марсу. В симуляторе установлены компьютеры для управления космическим кораблем, там же - капсулы для отдыха, небольшая лаборатория», - рассказывает от имени организаторов Ян Юрица.

Также как и профессиональным космонавтам, членам студенческого экипажа приходится во время марсианского полета обходиться без Интернета и мобильных телефонов.

«Единственное средство связи с внешним миром - это центральный бортовой компьютер, посредством которого они могут общаться с Центром управления полетами. Там сидим мы, наблюдаем за ними и даем им экспериментальные задачи, которые они должны выполнять». Организаторы постарались, чтобы «путешествие» на Красную планету было аутентичным.

«Мы стараемся создать для них условия, которые как можно вернее имитируют марсианский полет, поэтому в симуляторе могут настать и кризисные ситуации. Например, когда на борту вспыхивает пожар. Команде нужно срочно перебраться в центральный модуль, закрыть поврежденный отсек, включить вентиляцию и автоматическую систему тушения пожара», - продолжает Юрица.



Все это может казаться лишь детской игрой. Однако коллега Юрицы Беата Пласкурова утверждает – находясь внутри симулятора, можно легко поверить в то, что вы действительно летите на Марс. Беата знает, о чем говорит. Все организаторы мероприятия являются бывшими участниками настоящей «Экспедиции Марс».

«Действительно, когда вы находитесь в изоляции, все время с одними и теми же людьми и у вас нет никакой возможности связаться с окружающим миром, нет доступа в Интернет, то вы очень скоро забываете о том, что это лишь симуляция полета. Вы живете день за днем, как будто действительно летите на Марс и обратно», - делится опытом Беата Пласкурова.

А Ян Юрица добавляет: «Каждое задание, которое я тогда получил, каждую проблему, которую приходилось решать, я воспринимал так, как будто от этого действительно зависит благополучие и выживание всего экипажа и старался найти лучший выход из ситуации».

25 участников конкурса выйдут в четвертьфинал. Во время четырехдневного тренинга они смогут подключиться к подготовке настоящих экспериментов. Испытания пройдут при помощи стратосферного шара высоко в атмосфере. Дети примут участие в семинарах, воркшопах, послушают интересные лекции. Финал конкурса запланирован на ноябрь. Победителей ждет поездка в Нидерланды, в Делфтский технический университет.

Заинтересованные и одаренные студенты также окажутся на шаг ближе возможности стать участниками настоящего симулированного полета на Марс.