«Долой пластик» - «био» в том числе

Эва Туречкова
15-05-2019
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Министерство охраны окружающей среды Чехии в рамках кампании «Долой пластик» призвало предпринимателей и жителей страны по возможности ограничить использование не только пластиковых товаров, но и тех, которые были сделаны из биопластика.

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Фото: RitaE, Pixabay / CC0Фото: RitaE, Pixabay / CC0 Как известно, биопластик производится из природных, биосовместимых и биоразлагаемых материалов, таких как кукурузный крахмал и полимолочная кислота, в то время как обыкновенный пластик – из нефти. В чем же тогда проблема?

По мнению экспертов, главная проблема биопластика заключается в том, что он не пригоден для многоразового использования. Например, стакан из данного материала заканчивает свой недолгий путь на свалке мусора или на мусоросжигательном заводе наряду с другим мусором, не подлежащим переработке.

«Биопластик широко употребляется, например, в сельском хозяйстве. Для использования в пищевой промышленности он, на наш взгляд, не пригоден именно из-за тех качеств, которыми он обладает. К тому же у нас нет всех необходимых данных для того, чтобы с уверенностью дать оценку степени его разлагаемости», - говорит Владислав Смрж, замглавы Министерства охраны окружающей среды.

Адам Войтех, фото: Михаела Данелова, ЧРоАдам Войтех, фото: Михаела Данелова, ЧРо По мнению Смржа, если у покупателя возникает необходимость приобрести в кафе «кофе на вынос» или горячий шоколад, намного эффективнее использовать в этих целях посуду из пластика, предназначенную для многоразового использования.

Министр здравоохранения от движения ANO Адам Войтех утверждает, что владельцам заведений общественного питания ничто не мешает пойти просьбе со стороны заказчика на встречу - ни законодательство, ни санитарно-гигиенические нормы.

«Согласно действующему законодательству, продукты питания и напитки можно упаковывать в ланч-боксы или многоразовые стаканчики. Нет никакого запрета на продажу кофе или фреш-напитка из свежевыжатого сока в чашку или стакан покупателя. В данном случае действительно никаких законных ограничений не существует», - уверен глава Минздрава.

Тем не менее, небольшая загвоздка тут есть. Владелец заведения общественного питания по закону обязан гарантировать, что используемая упаковка не может повлиять на качество еды и напитков. Упаковка должна быть чистой. Именно эти два условия приводят к тому, что на практике продавцы от просьб подобного характера чаще всего отказываются. Экологическая организация Duha приветствует кампанию «Долой пластик», требуя при этом введения еще более строгих норм по сортировке мусора.

Остается напомнить, что через два года на территории Чехии должна вступить в силу единая европейская норма, полностью запрещающая продажу пластиковых изделий, предназначенных для одноразового использования.

Эва Туречкова
15-05-2019
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