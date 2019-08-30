«Чешские композиторы – великолепная четверка»: когда не требуется«дорасти» до классики

Если вы думаете, что классическая музыка слишком серьезна и слушателю надо «дорасти», чтобы понять и полюбить классику, то вы глубоко ошибаетесь. Пражский симфонический оркестр FOK организует мероприятие, в ходе которого виднейшие исполнители классической музыки, а также актеры театра и кино докажут вам, что «расти» нет никакой необходимости, а любить и восхищаться классикой можно в любом возрасте. Подробнее о готовящемся мероприятии рассказала Тереза Аксманнова, работник отдела PR:

— Акция «Чешские композиторы – великолепная четверка» представит четырех виднейших композиторов нашей страны – Бедржиха Сметану, Антонина Дворжаку, Леоша Яначека и Богуслава Мартину. В то же время это название символизирует наш интерактивный конкурс для детей, который пройдет в костеле святых Симона и Фаддея в выходные 31 августа и 1 сентября. Задача детей – пройти все пункты с заданиями, за выполнение которых они получат карточку – туз. В процессе прохождения конкурса они ознакомятся с жизнью и самыми известными произведениями данных композиторов. Кроме главного конкурса всех участников ждут также другие веселые задания, а еще дети смогут потанцевать или поиграть в индейцев.

Автором идеи создания мероприятия «Чешские композиторы – великолепная четверка» был драматург FOK Мартин Рудовский, однако поскольку акция это действительно масштабная, стало ясно, что организовать такое одному человеку не под силу. К подготовке мероприятия подключились музыканты и преподаватели Чешского объединения им. Карла Орфа. А вести программу будет молодой артист, которого многие знают, например, по главной роли в мюзикле «Маленький принц» – Ян Цина. Он сам, по свои словам, любит работать для детей, ведь они – самая искренняя публика. Тереза Аксманнова рассказала, на какую именно возрастную группу ориентирована акция «Чешские композиторы – великолепная четверка»:

— Программа рассчитана на детей в возрасте от пяти до десяти лет. Но, разумеется, мы будем рады видеть детей всех возрастов – я уверена, что и дети старшего возраста скучать у нас не будут, ну, а тем, кто помладше, с выполнением заданий могут помочь старшие братья и сестры или родители.

Организаторы подчеркивают, что на концертах не будет звучать «адаптированная» классика для детей, ведь это искажает детское представление о ней. Знакомство с произведениями великих композиторов должно начинаться не с вторичной обработки, а с оригиналов, созданными ими. Однако, конечно, самые маленькие зрители требуют особого подхода. Почему так важно знакомить их с классикой?

— Мы любим классическую музыку и хотим поделиться этой страстью с другими. Поэтому нашей первоочередной задачей является образование молодежи – нового поколения слушателей. А сочетая прослушивание музыки с играми и конкурсами, мы можем привить любовь к классике у самых маленьких, отрыть им всю красоту и очарование произведений классических исполнителей. И, мне кажется, это самое важное, что мы можем им дать. Кроме того, мы воспринимаем эту акцию как подготовку к нашим последующим мероприятиям – серии концертов для всей семьи «Прикоснись к оркестру», которые мы проводим четыре раза за сезон. Сезон мы откроем в понедельник 2 сентября в зале им. Бедржиха Сметаны в Муниципальном доме. Там мы исполним произведения всех вышеуказанных четырех композиторов для детей и их родителей. Кроме музыки малыши смогут послушать истории о жизни композиторов, а после концерта будет проведен небольшой конкурс.

К сожалению, зачастую, человек начинает любить то, что он часто слышит. А современный мир таков, что нас окружает все что угодно, кроме классической музыки. Яркие, динамичные музыкальные клипы с простой запоминающейся мелодией звучат из радио, телевизоров и реклам. Реально ли – по мнению организаторов – заинтересовать классической музыкой детей, которые растут в эпоху роликов на Yoututbe?

— Я считаю, что встреча с оркестром «вживую» – это совершенно иной опыт, это вызовет в ребенке абсолютно иные впечатления и эмоции, нежели те, что детям может дать YouTube или телевидение. А кроме эмоций, полученных непосредственно от прослушивания музыки, мы предоставляем маленьким слушателям возможность вживую познакомиться с оркестром. В антракте или после концерта дети могут спуститься в оркестровую яму, пообщаться с музыкантами, опробовать музыкальные инструменты. Вот такой «живой» контакт не сравнится с виртуальным миром YouTube или Facebook. Это реальная, живая музыка, это уникальный неповторимый опыт, который они смогут получить только на наших концертах.

Конкурсы, увлекательные музыкальные сюжеты и красочное визуальное оформление превратят поход на концерт в настоящее приключение, которое запомнится ребенку надолго. Какие цели в долгосрочной перспективе ставят перед собой организаторы концентров классической музыки для детей? Рассказывает Тереза Аксманнова:

— Это наша миссия в том, чтобы прославлять классическую музыку, организовывать множество разнообразных концертов, привлечь как можно больше слушателей. Важно заинтересовать людей всех возрастов, в том числе и самых маленьких, которые, возможно еще никогда не слышали классики или не бывали на концертах живой музыки. И очень важно, чтобы это были концерты именно классики. А поскольку это их первый опыт, необходимо их поразить, увлечь и заинтересовать, чтобы у детей не сложилось впечатление, что классика – это скучно. Поэтому надо суметь подобрать правильные произведения. Программу для детей надо продумывать ответственно, совмещать образовательную и развлекательную часть. Узнавая о жизни композиторов, дети понимают, что свою музыку они писали с любовью, что они были увлечены делом всей своей жизни, так что она может увлечь и самих детей.