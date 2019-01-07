«Чешские авиалинии» перестанут летать в Остраву, Братиславу и Екатеринбург

Эва Туречкова
07-01-2019
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Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела обнародовал свои планы на ближайшие шесть месяцев. Из Праги начнут летать пять новых рейсов. Некоторые, в том числе, в российский Екатеринбург, из расписания полетов исчезнут.

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Фото: Ондржей ТомшуФото: Ондржей Томшу По предварительным данным за прошлый год, пассажиропоток в пражском аэропорту составил 16,8 миллиона человек. В этом году ожидается рост этого показателя на 3 -5%.

«Количество пассажиров увеличивается по мере ужесточения конкуренции между европейскими авиакомпаниями: противоборство снижает стоимость авиабилетов. В то же время, экономическое благосостояние самих пассажиров тоже растет, соответственно они готовы выделить на поездки больше денег»,- рассказал «Чешскому радио» Роман Пацвонь, пресс-секретарь аэропорта Вацлава Гавела.

Количество пассажиров растет как на регулярных, так и на чартерных рейсах. В среднем пражский аэропорт отправляет и принимает 46 тыс. пассажиров в день. Самым популярным маршрутом является Лондон, но развиваются и другие направления.

«Процент пассажиров, прошедших в 2018 г. регистрацию на рейсы в Северную Америку, вырос по сравнению с предыдущим годом на 67 процентов», - добавил Пацвонь.

Фото: Ондржей ТомшуФото: Ондржей Томшу По заявлениям представителей пражского аэропорта, в июне текущего года в чешскую столицу начнет летать пятая по счету американская авиакомпания United Airlines; количество дестинаций на территории Северной Америки, с которыми Прагу связывает прямое авиасообщение, таким образом, увеличится до 15.

«Самолеты будут летать также в итальянскую Флоренцию, хорватский город Задар, датский Биллунд». Кроме этого, регулярные рейсы соединят Прагу с итальянским городом Пескара и с крупным портом Марокко - Касабланкой.

В то же время, компания «Чешские авиалинии» прекращает сообщение между Прагой и Остравой, а также Прагой и Братиславой. Самолеты чешского национального перевозчика до конца января перестанут летать и в российский Екатеринбург по данному маршруту продолжат «Уральские авиалинии».

На текущий год запланирован в аэропорту ряд реконструкционных работ.

Фото: Анна КраловцоваФото: Анна Краловцова «В связи с увеличением пассажиропотока, в обоих терминалах пражского аэропорта появятся дополнительные стойки регистрации. На текущий год запланирована реконструкция системы сортировки багажа. В терминале 2 (откуда обычно вылетают самолеты в страны Шенгенского пространства) будет открыта новая торговая зона», - заявил далее Пацвонь.

Это - последние краткосрочные проекты по модернизации пражского аэропорта, более существенные ожидаются параллельно с запланированным строительством новой взлетно-посадочной полосы и стоянок для самолетов. Как было ранее заявлено, предполагаемый объем инвестиций оценивается в 27 миллиардов крон (более миллиарда евро); новая ВПП обойдется в 9 миллиардов крон.

Эва Туречкова
07-01-2019
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