«Частно-официальный визит» депутата-коммуниста в ДНР чешский МИД считает позором

«Я считаю, что этот вопрос должен разобрать парламент. Господин Ондрачек является депутатом. Это было его решением. Абсолютно точно, что это противоречит внешней политике нашего правительства», – реагировал на известие о поездке члена парламентской компартии, оказавшей поддержку действующему кабинету меньшинства при голосовании о доверии, премьер-министр Андрей Бабиш.

«Это моя частная поездка в Донецкую область – поездка Зденека Ондрачека, работающего депутатом Парламента Чешской Республики. Я привез туда определенного вида гуманитарную помощь, предназначенную сиротам, чьи родители умерли от оружия или, возможно, от боеприпасов, поставленных Чешской Республикой», – объяснил причину путешествия Зденек Ондрачек, являющийся также кандидатом в депутаты Европейского парламента.

Частный характер визита Ондрачека подчеркнул также председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип. Однако на опубликованном в twitter видео с красующимся в левом верхнем углу флагом непризнанной ДНР, с которым ознакомились также члены депутатского внешнеполитического комитета, звучит комментарий иного характера. Голос за кадром сообщает об официальном визите чешской делегации. Автомобиль, который привез Зденека Ондрачека, украшен чешским флагом. Для гостя расстелили красную ковровую дорожку и исполнили чешский гимн.

На заседании парламентского внешнеполитического комитета заместитель главы МИД Чехии Алеш Хмеларж подчеркнул: «Министерство иностранных дел, хотя поездка визуально и выглядела как официальный визит, участия в ее организации не принимало, а также не было о ней информировано. Черный лимузин с флажком Чешской Республики не является собственностью чешского посольства». В тоже время Алеш Хмеларж напомнил, что глава непризнанной ДНР Денис Пушилин, которому чешский коммунистический депутат Зенек Ондрачек при встрече пожимал руку, внесен в санкционный список Европейского союза.

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петржичек опубликовал свой комментарий по поводу произошедшего еще в среду 15 мая: «Депутат Ондрачек позорит Чешскую Республику. В этой поездке он не представлял страну официально. Помимо этого "успеха", я не знаю, какую цель преследовал его визит».

Визит в Донецк раскритиковали чешские парламентарии от оппозиции. «Это уже в шаге от государственной измены… Он действует в прямом противоречии с внешней политикой государства и в интересах иностранной державы», – указал глава фракции ТОР-09 Мирослав Калоусек, который считает, что поездка останется без последствий, поскольку кабинет ANO и социал-демократов опирается на поддержку компартии. В подобном духе выразился также однопартиец Мирослава Калоусека Марек Женишек.

Христианский демократ Ян Бартошек в твиттере написал: «Любоваться военным парадом в Москве, утверждать о Донецке, что там людям живется прекрасно, и они хотят присоединиться к России, это господину Ондрачеку подходит. Наверняка он себя чувствовал там хорошо. Однако мы о периоде коммунизма не забываем! Он позорит Чешскую Республику».

