«Бархатный» юбилей: радость, скепсис и тревоги

22-летний студент Карлова университета Карел пришел на Вацлавскую площадь 17 ноября, чтобы посмотреть, как в столице отмечают 30-ю годовщину событий, которые привели к смене режима.

– Я рад, что «бархатная» революция произошла, однако одновременно я воспринимаю ее в какой-то мере как неоконченную революцию, так как события осени 1989 г. имели потенциал изменить коррумпированное коммунистами государство к лучшему. Однако то что происходило после ноября 1989 года – например, приватизация предприятий – этим я несколько разочарован. Тем не менее, такой вариант все же лучше, чем если бы вообще ничего.

– Многие из участников сегодняшних акций отмечают, что, прежде всего, ценят свободу, которую им принесла смена режима. Что она означает в вашем понимании?

– Все зависит от определения этого понятия. Да, мы можем свободно ездить за границу, есть у нас и определенный свободный рынок, но, я думаю, что свобода не должна заключаться, упрощенно говоря, только в том, чтобы в магазинах всегда были бананы. По моему мнению, на сегодняшний день чешское общество нельзя считать граждански зрелым, а, оглядываясь назад, также думаю, что со многими этапы переходного периода в стране можно было справиться лучше.

Вспоминали о юбилее «бархатной» не только на площадях, но и во время литургий в храмах, как сотрудница школы из пригорода Праги Эва Новакова.

Она признается, что сопоставление своих ожиданий и реального положения дел временами вызывает у нее определенный скепсис, однако его в итоге всегда побеждают положительные эмоции.

– Тридцать лет назад мы чувствовали огромную радость в связи с переменами, питали большие надежды, находясь на демонстрациях на Вацлавской площади и Летенском поле. Постепенно нам открывались все новые двери, мы смогли свободно голосовать в выборах, путешествовать, вообще жить свободно. Разумеется, удалось далеко не все, отсюда и чувство скепсиса, однако по-прежнему преобладает чувство радости.

– Что стало причиной вашего скептического настроя?

– То, как мало люди способны меняться, ценить демократию, нести ответственность за происходящее, а также то, что у нас до сих пор сохраняются сторонники прежних порядков. Люди нередко ведут себя глупо, позволяют обвести себя вокруг пальца, и сугубо из сентиментальных чувств возвращаются на уровень социалистического мышления.

Иван Мартин Ироус (1944 -2011) – поэт, публицист, диссидент, легенда чешского андеграунда; известен под прозвищем Магор (Псих). «Лебединые песни Психа», написанные в тюрьме строгого режима, впоследствии получили премию Тома Стоппарда.

– Как оценивает тридцать лет свободы и предоставленных ею шансов 60-летний житель населенного пункта Чисовице Владимир?

– Конечно же, множество шансов оказались не использованными. Достаточно долгое время я жил при режиме, когда такое положение вещей считалось нормальным и неизменным, хотя у человека, возможно, и могло быть внутреннее чувство свободы. Однако лично я не обладал в то время такой силой, чтобы эта внутренняя свобода также проявила себя во внешней форме, как это удавалось поэту Магору Ироусу и другим, что вызывает у меня ужасное чувство стыда. Мне это принесло познание – подобное никогда не должно повториться, и каждый должен сам в себе это осознать. Большинство тридцать лет назад думало, что это сдвиг в лучшую сторону, но надо понимать, что кроме обретенной общей свободы, которая временами прихрамывает, мы должны чувствовать личную ответственность. Ответственность за то, чтобы следовать принципу свободы даже ценой неприятностей для нас в том случае, когда она оказывается под угрозой.

15-летняя Катeржина, несмотря на то, что принадлежит к поколению, родившемуся в эпоху Интернета, похоже, хорошо осведомлена о главных событиях, которыми жила страна в ноябре 1989 года. Почему памятная доска висит именно на Национальном проспекте (Národní třída)?

– Потому что в 1989 году шествие участников демонстрации проходило из пражского Альбертова на Национальный проспект, а полицейские перекрыли вход и начали бить демонстрантов. Это был ненасильственный протест ради свободы.

– Вы полагаете, что пошли бы на такого рода митинг, если бы его участникам угрожало избиение?

– Я бы на такую демонстрацию пошла даже при таком раскладе, так как знаю, что благодаря ей все изменилось. Что пришла свобода, и можно свободно выразить свое мнение и не бояться, что тебя из-за этого привлекут к уголовной ответственности.

Как это принято в Чехии, министры, представители политического истеблишмента шли бок о бок с обычными гражданами. На Национальном проспекте, где проходили главные мероприятия юбилея «бархатной» революции, гуляющие с удовольствием фотографировались с кандидатом в президенты, а ныне сенатором Иржи Драгошем.

Иржи Драгош (родился в 1949 г.) – политик, ученый, экс-президент Академии наук, сенатор. Во втором туре выборов президента республики 2018 года уступил Милошу Земану.

Radio Prague International политик объяснил, что значит для него этот день.

– Для меня – это 30-я годовщина момента, когда перед нами распахнула двери свобода и демократия. Лично для меня это тоже несло большие перемены – поскольку я никогда не был членом коммунистической партии, то есть в своем карьерном росте я мог достигнуть лишь определенной границы. А тогда для меня открылся мир, возможности научного сотрудничества, то есть это и в личном, и в общественном аспекте это стало для меня огромными переменами.

– Какие чувства вы испытываете сегодня? Что вам нравится, а что, наоборот, огорчает?

– Наибольшую радость мне приносят люди, которых я сегодня здесь встречаю – студенты, молодежь, но и не только они. Я просто и шагу не могу ступит по проспекту – все хотят со мной что-то обсудить, и это очень важно. Разумеется, я понимаю, что сегодняшний день не идеален, и множество людей полагает, что успех в жизни обошел их стороной. Однако я думаю, что нам есть за что благодарить 17 ноября, – мы живем гораздо лучше, чем прежде.

– А что вас раздражает и огорчает?

– Гнев у меня вызывает сегодняшняя политическая арена, игра, которую разыгрывают между собой премьер и президент, то, что политики в наше время часто лгут, выдумывают, утаивают правду. Я знаю, что политика – вещь специфическая, но человек не должен сегодня говорить, что это черное, а завтра – что то же самое белое. Это вызывает гнев не только у меня, но и у других людей, которые перестают верить политике.

– Какую оценку вы можете дать ому факту, что президент Милош Земан устранился от празднования юбилея «бархатной» революуии и уехал в Словакию?

– Я считаю подобное поведение недостойным. Я не имею ничего против Словакии, но в этот день президент должен был бы находиться здесь, на Национальном проспекте.

– А что бы вы пожелали чешскому народу в этот праздничный день?

– Оптимизма. Не поддаваться разочарованию, не слушать некоторых политиков, которые говорят, что эта революция ничего не значила, и что мы живем хуже, чем раньше. То есть я желаю людям – побольше оптимизма.