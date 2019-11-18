«Бархатный» юбилей: радость, скепсис и тревоги

В этом году День борьбы за свободу и демократию, ставший 30-летним юбилеем «бархатной» революции, праздновали всем чешским миром. Национальный проспект Праги заполнили сорок тысяч человек. По маршруту, которым 17 ноября 1989 года под антикоммунистическими лозунгами пражские студенты шли навстречу полицейским дубинкам, текла десятитысячная колонна. Около сорока тысяч зрителей собрал вечерний концерт на Вацлавской площади. Послушаем голоса тех, кто в этот воскресный день отмечал эту историческую дату на чешских улицах, площадях, в костелах.
22-летний студент Карлова университета Карел пришел на Вацлавскую площадь 17 ноября, чтобы посмотреть, как в столице отмечают 30-ю годовщину событий, которые привели к смене режима.
– Я рад, что «бархатная» революция произошла, однако одновременно я воспринимаю ее в какой-то мере как неоконченную революцию, так как события осени 1989 г. имели потенциал изменить коррумпированное коммунистами государство к лучшему. Однако то что происходило после ноября 1989 года – например, приватизация предприятий – этим я несколько разочарован. Тем не менее, такой вариант все же лучше, чем если бы вообще ничего.
– Многие из участников сегодняшних акций отмечают, что, прежде всего, ценят свободу, которую им принесла смена режима. Что она означает в вашем понимании?
– Все зависит от определения этого понятия. Да, мы можем свободно ездить за границу, есть у нас и определенный свободный рынок, но, я думаю, что свобода не должна заключаться, упрощенно говоря, только в том, чтобы в магазинах всегда были бананы. По моему мнению, на сегодняшний день чешское общество нельзя считать граждански зрелым, а, оглядываясь назад, также думаю, что со многими этапы переходного периода в стране можно было справиться лучше.
Вспоминали о юбилее «бархатной» не только на площадях, но и во время литургий в храмах, как сотрудница школы из пригорода Праги Эва Новакова.
Она признается, что сопоставление своих ожиданий и реального положения дел временами вызывает у нее определенный скепсис, однако его в итоге всегда побеждают положительные эмоции.
– Тридцать лет назад мы чувствовали огромную радость в связи с переменами, питали большие надежды, находясь на демонстрациях на Вацлавской площади и Летенском поле. Постепенно нам открывались все новые двери, мы смогли свободно голосовать в выборах, путешествовать, вообще жить свободно. Разумеется, удалось далеко не все, отсюда и чувство скепсиса, однако по-прежнему преобладает чувство радости.
– Что стало причиной вашего скептического настроя?
– То, как мало люди способны меняться, ценить демократию, нести ответственность за происходящее, а также то, что у нас до сих пор сохраняются сторонники прежних порядков. Люди нередко ведут себя глупо, позволяют обвести себя вокруг пальца, и сугубо из сентиментальных чувств возвращаются на уровень социалистического мышления.
Иван Мартин Ироус (1944 -2011) – поэт, публицист, диссидент, легенда чешского андеграунда; известен под прозвищем Магор (Псих). «Лебединые песни Психа», написанные в тюрьме строгого режима, впоследствии получили премию Тома Стоппарда.
– Как оценивает тридцать лет свободы и предоставленных ею шансов 60-летний житель населенного пункта Чисовице Владимир?
– Конечно же, множество шансов оказались не использованными. Достаточно долгое время я жил при режиме, когда такое положение вещей считалось нормальным и неизменным, хотя у человека, возможно, и могло быть внутреннее чувство свободы. Однако лично я не обладал в то время такой силой, чтобы эта внутренняя свобода также проявила себя во внешней форме, как это удавалось поэту Магору Ироусу и другим, что вызывает у меня ужасное чувство стыда. Мне это принесло познание – подобное никогда не должно повториться, и каждый должен сам в себе это осознать. Большинство тридцать лет назад думало, что это сдвиг в лучшую сторону, но надо понимать, что кроме обретенной общей свободы, которая временами прихрамывает, мы должны чувствовать личную ответственность. Ответственность за то, чтобы следовать принципу свободы даже ценой неприятностей для нас в том случае, когда она оказывается под угрозой.
15-летняя Катeржина, несмотря на то, что принадлежит к поколению, родившемуся в эпоху Интернета, похоже, хорошо осведомлена о главных событиях, которыми жила страна в ноябре 1989 года. Почему памятная доска висит именно на Национальном проспекте (Národní třída)?
– Потому что в 1989 году шествие участников демонстрации проходило из пражского Альбертова на Национальный проспект, а полицейские перекрыли вход и начали бить демонстрантов. Это был ненасильственный протест ради свободы.
– Вы полагаете, что пошли бы на такого рода митинг, если бы его участникам угрожало избиение?
– Я бы на такую демонстрацию пошла даже при таком раскладе, так как знаю, что благодаря ей все изменилось. Что пришла свобода, и можно свободно выразить свое мнение и не бояться, что тебя из-за этого привлекут к уголовной ответственности.
Как это принято в Чехии, министры, представители политического истеблишмента шли бок о бок с обычными гражданами. На Национальном проспекте, где проходили главные мероприятия юбилея «бархатной» революции, гуляющие с удовольствием фотографировались с кандидатом в президенты, а ныне сенатором Иржи Драгошем.
Иржи Драгош (родился в 1949 г.) – политик, ученый, экс-президент Академии наук, сенатор. Во втором туре выборов президента республики 2018 года уступил Милошу Земану.
Radio Prague International политик объяснил, что значит для него этот день.
– Для меня – это 30-я годовщина момента, когда перед нами распахнула двери свобода и демократия. Лично для меня это тоже несло большие перемены – поскольку я никогда не был членом коммунистической партии, то есть в своем карьерном росте я мог достигнуть лишь определенной границы. А тогда для меня открылся мир, возможности научного сотрудничества, то есть это и в личном, и в общественном аспекте это стало для меня огромными переменами.
– Какие чувства вы испытываете сегодня? Что вам нравится, а что, наоборот, огорчает?
– Наибольшую радость мне приносят люди, которых я сегодня здесь встречаю – студенты, молодежь, но и не только они. Я просто и шагу не могу ступит по проспекту – все хотят со мной что-то обсудить, и это очень важно. Разумеется, я понимаю, что сегодняшний день не идеален, и множество людей полагает, что успех в жизни обошел их стороной. Однако я думаю, что нам есть за что благодарить 17 ноября, – мы живем гораздо лучше, чем прежде.
– А что вас раздражает и огорчает?
– Гнев у меня вызывает сегодняшняя политическая арена, игра, которую разыгрывают между собой премьер и президент, то, что политики в наше время часто лгут, выдумывают, утаивают правду. Я знаю, что политика – вещь специфическая, но человек не должен сегодня говорить, что это черное, а завтра – что то же самое белое. Это вызывает гнев не только у меня, но и у других людей, которые перестают верить политике.
– Какую оценку вы можете дать ому факту, что президент Милош Земан устранился от празднования юбилея «бархатной» революуии и уехал в Словакию?
– Я считаю подобное поведение недостойным. Я не имею ничего против Словакии, но в этот день президент должен был бы находиться здесь, на Национальном проспекте.
– А что бы вы пожелали чешскому народу в этот праздничный день?
– Оптимизма. Не поддаваться разочарованию, не слушать некоторых политиков, которые говорят, что эта революция ничего не значила, и что мы живем хуже, чем раньше. То есть я желаю людям – побольше оптимизма.