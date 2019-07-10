«Атомная» ставка Чехии

В соответствии с планами правительства новый энергоблок мощностью 1200 МВт планируется построить на АЭС «Дукованы», старейшей из двух атомных станций в ЧР. Ориентировочная дата начала строительства – 2028-2030 гг., окончания – 2034-2035 гг.

«После продолжительных дискуссий правительство, наконец, приняло решение о начале процесса реализации проекта. Сегодня была принята формула финансирования строительства, далее последует согласование проекта в Брюсселе. После этого будет объявлен тендер на строительство», - рассказал на днях о дальнейших действиях кабмина Карел Гавличек. Он подчеркнул, что решения о сооружении следующих новых энергоблоков пока принято не было.

Затраты на энергоблок составят до 250 млрд крон

– Известно ли, каких затрат потребует этот масштабный проект?

– Пока можно говорить лишь о предварительной оценке. По мнению различных экспертов, стоимость энергоблока мощностью 1200 МВт составит от 150 до 250 млрд крон (от 4,5 до 10 млрд долларов). Согласно решению правительства, инвестором станет компания ČEZ, в частности, ее дочерние фирмы – EDU II для АЭС «Дукованы» и ETE II для АЭС «Темелин». Правительство обязалось заключить с чешским энергогигантом ČEZ договор, который позволит компании получать кредиты на строительство на выгодных условиях.

– В формулировке договора есть некоторые оговорки?

Что касается поправок, на данный момент известно, что энергохолдинг ČEZ при определенных условиях сможет передать руководство проекта государству. Как ранее заявил Уполномоченный Правительства ЧР по вопросам развития атомной энергетики Ярослав Мил, «передача» может состояться в случае изменения условий, в результате чего проект может оказаться нерентабельным для ČEZ.

На чаше геополитических весов

Утвержденный правительством материал предполагает создание новой экспертной группы, которую возглавит Ярослав Мил. В нее войдут эксперты в сфере энергетики, в том числе бывший глава ČEZ Ян Вацик.

— Напомним, что для участия в тендере на строительство новых энергетических блоков ранее подали заявки шесть компаний: французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, российский «Росатом», американский Westinghouse и Atmea, совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi. У кого из них больше шансов, и насколько четко на данный момент сформулированы критерии отбора со стороны чешского правительства?

– Фаворитами тендера СМИ называют «Росатом» и KHNP. А позицию правительства Чешской Республики пояснил министр промышленности и торговли Карел Гавличек:

«Главными критериями при выборе победителя тендера будут безопасность, цена, технологические возможности. Также будут учитываться геополитические реалии, поскольку при заключении контракта с конкретной компанией одновременно на 60-70 лет «заключается» партнерство со страной, которую она представляет».