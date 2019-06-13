«Армия меняет стратегию. 70 лет мира в Европе – уникальное явление»

«Мы всегда воевали с тем, что было в распоряжении. Мы никогда не жаловались. Однако дальше так продолжаться уже не может. Новые БМП нам сегодня нам просто необходимы», – говорит начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики Алеш Опата в специальном видеоклипе, призванном разъяснить общественности необходимость крупных закупок армейской техники. Генерал упоминает о безнадежно устаревших, но остающихся на вооружении советских бэтээрах, о необходимости переоснащения 7-й бригады – самого мощного чешского подразделения, которое должно полностью соответствовать критериям системы коллективной обороны НАТО.

Интерес к участию в тендере на поставку новых БМП, которые должны быть переданы армии в период с 2020 по 2025 год и служить, как минимум, следующих тридцать лет, проявили четыре транснациональные компании.

Ранее министр обороны Чехии Любомир Метнар заявлял, что еще в 2019 году его ведомство намерено подписать договоры о промышленных поставках для оборонных нужд в объеме 88 миллиардов крон (3,4 миллиарда евро). По словам главы ведомства, к реализации оборонных заказов должны быть привлечены также чешские фирмы.

«Условия тендера содержат критерий максимально возможного подключения к его реализации чешских производственных мощностей. Конкретно речь идет о военно-ремонтном предприятии в городе Нови-Йичин. Оно должно обеспечивать гарантийный и постгарантийный сервис техники», – говорит министр Любомир Метнар.

Одновременно с реализацией тендеров на приобретение техники Минобороны ведет подготовку законодательной базы, позволяющей развивать кибернетическую защиту страны.

«Вы хорошо знаете, что в настоящее время проходит формирование командного пункта кибернетической обороны. Базовый организационный элемент у нас уже создан. Широко обсуждается проект нормы, касающейся военной разведки, включающий в себя именно статьи о кибернетической обороне. Это актуальная тема. В будущем от состояния кибернетической защиты будет зависеть качественный уровень отельных армий», – заявил ранее министр.

Все что в настоящее время происходит в чешской армии, по мнению военного аналитика Лукаша Висингра, свидетельствует об изменении стратегии вооруженных сил государства: «До 2014-15 года мы создавали небольшую и легкую армию, предназначенную для осуществления операций экспедиционного типа. Общевойсковая часть была в значительной степени отодвинута на второй план. Суть заключается в том, что сегодня все больше людей осознают, что вооруженный конфликт в Европе вовсе не исключается. Наоборот, это нечто абсолютно реальное. Вполне правдоподобно, что в перспективе одного или двух десятилетий Европа с военным конфликтом столкнется. Последних 70 мирных лет, прожитых Европой – уникальное исключение, которое, скорее всего, не повторится и такая ситуация не продлится слишком долго».