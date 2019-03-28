«Aристократизм северной Чехии». Начало туристического сезона

Под знаком рода Клам-Галласов

Клам-Галласы принимали участие в коронации, зарубежных поездках императора, в дипломатических миссиях и боях, а также были щедрыми меценатами и благотворителями. Рассчитанный на год проект Национального управления по охране памятников (NPU) «Aристократизм северной Чехии» (Noblesa severních Čech) позволит ознакомиться с историей рода, в котором были как доблестные генералы и политики, так и известные меценаты искусства.

Биографии членов этих династий, служивших при императорском дворе, тесно связаны с Веной и Прагой. Об этом напоминают венский и пражский Клам-Галласовы дворцы, как и романтический пражский сад Kламовка, где ранее располагалась летняя усадьба представителей этого большого семейства. Клам-Галласов связывали родственные узы с многими аристократическими семьями: Шварценбергами, Дитрихштайнами, Кинскими, Лихтенштейнами, Ауершпергами, Митровскими, Коллоредо-Мансфельдами и другими. Они поддерживали отношения с такими композиторами как В. А. Моцарт и Л.В. Бетховен, общались с известными художниками Йозефом Берглером, Гейнрихом Kарлом Шольцом, Йозефом фон Фюрихом, принадлежавшим, как и Берглер, к движению назарейцев и создавшим цветные витражи для венского собора св. Штефана. Многие из них оказывали им деятельную поддержку. Именно благодаря помощи со стороны Кристиана Кристофа Клам-Галласа (1770-1838), верховного маршала и главы Общества патриотов-друзей искусства талантливый Фюрих смог поступить в Художественную академию Праги.

Клам-Галласы также стояли у истоков «Общества патриотов – друзей искусства», основанного в 1796 году, и Патриотического музея в Богемии (Vaterländisches Museum in Böhmen) – так вначале назывался Национальный музей Праги, пражской консерватории и многих других учреждений, сыгравших важнейшую роль в жизни чешского общества. Развивали активную строительную деятельность в регионах на территории Чешских земель, поддерживали устойчивое развитие лесного хозяйства и сферы санаторно-курортного лечения. С последним связана также деятельность первого замкового музея в Центральной Европе, основанного в 1801 году во Фридланте.

Замок Грабштейн воскрес из руин, пережил пожары. С его башни можно полюбоваться живописной панорамой холмов. Жемчужиной замка является часовня св. Варвары, украшенная рисунками животных, людей, а также геральдическими мотивами, выполненными в стиле ренессанс. Обновлены были копии утерянной алтарной картины Лукаса Кранаха «Мадонна под апельсиновым деревом» и готической скульптуры св. Варвары. Посетителей замка, самый обширный этап реконструкции которого проходил после «бархатной» революции, в течение десяти лет, ждут новые экскурсионные программы.

При чем здесь попугай?

Специальный замковый маршрут предназначен для детей. Экскурсовод Ярослава Нойманова, которая встречает посетителей, держит в руках попугая Кристиана – правда, не настоящего, а плюшевого. Это напоминание о домашнем любимце бывшего хозяина замка Kристиана Кристофа Клам–Галласа и его жены Йозефины. Попугай был выбран в качестве визуального символа нынешнего года исторических памятников, который проходит под знаком рода Клам-Галласов. На большом подворье находится могила попугая Кристиана, на ней – запись даты смерти экзотического пернатого, в котором семейство души не чаяло – 30 октября 1830 года. Птица с ярким оперением изображена и на крупноформатном живописном полотне, украшающем салон в стиле рококо.

На старинном столе в зале в стиле ренессанс лежит гостевая книга.

«Мы предлагаем нашим молодым посетителям самолично расписаться гусиными перьями в этой книге. После этого мы провожаем наших несовершеннолетних дам и кавалеров к компетентному господину, заверяющему бумагу, дабы посетители получили право осмотра замковых залов. Потом провожаем наших гостей в гардеробную – здесь они увидят, как одевались в давние времена, например, графини или чиновники. Дети смогут облачиться в старинные одеяния: девочки в красивые платья начала XIX века, а мальчикам предоставят сюртук, цилиндр и трость, чтобы они могли почувствовать себя в роли графов и графинь», – поясняет «Чешскому радио» экскурсовод Ярослава Нойманнова.

«Наши юные посетители смогут окунуться в атмосферу времени графа Кристиана Клам-Галласа и его супруги Йозефины, очаровавшей Людвига ван Бетховена. Смогут почувствовать пору детства самых молодых жителей замка, так как у этой семейной четы было пятеро детей»,

– говорит смотрительница замка Ива Бартова.

На верхнем этаже можно осмотреть зал и комнату графини Йозефины. Детским посетителям здесь, помимо прочего, предложат найти музыкальные инструменты, сообщили сотрудники замка.

Время от времени здесь проходят камерные концерты, свадебные торжества и литургии, во время которых можно услышать и звуки старинного передвижного органа, созданного в 1692 году неизвестным мастером в немецком Циттау. Главная роль в рамках проекта «Aристократизм северной Чехии» отведена замкам Фридлант, Грабштейн и Лемберк, где будет проходить множество мероприятий. В том числе «Ночь крепостей и замков».