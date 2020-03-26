«Anti-covid»: ликеро-водочные заводы Чехии начали выпускать дезинфекцию

Завод Fruko-Schulz, расположенный в Йиндржихуве-Градеце, входит в пятерку крупнейших производителей спиртных напитков в Чехии – его ром с парусником на этикетке можно найти на прилавке любого чешского магазина.

«Производство дезинфекции только начинается, вы слышите насосы, которые мешают смесь. В течение нескольких часов мы начнем выпускать ее в пятилитровых емкостях. Средство для обеззараживания кожи рук будет называться Anti-covid. Рецепт мы получили от Всемирной организации здравоохранения», - рассказывает директор завода Йозеф Неедлы. Под производство дезинфекции завод обязан был выделить отдельные помещения.

«Заказчики могут не переживать, что мы тут мешаем дезинфекцию с алкоголем. Средство для рук мы выпускаем в других залах, то есть все происходит в соответствии с законом».

Получение всех необходимых разрешений для перепрофилирования части производства ликеро-водочной фабрики под химзавод проходило в ускоренном режиме – несмотря на это, весь процесс занял неделю. Руководству компании усиленно помогал также Кризисный штаб Южно-чешского края.

«Для этого нужно было получить концессию от государственного ведомства по контролю за предпринимательской деятельностью ( чеш. Živnostenský úřad), разрешение от Министерства промышленности и торговли, Минсельхоза, и, самое главное, разрешение таможенного органа, без которого мы не могли бы начать процесс денатурации спирта», - рассказал «Чешскому Радио» директор Frukо-Schulz Йозеф Неедлы.

Работники ликерочного завода будут выпускать дезинфекцию в две смены.

«Рестораны закрыты, крепкий алкоголь теперь пьют в минимальных количествах. То есть те работники, которые в обычном режиме обслуживали бы линии со спиртными напитками, будут выпускать Anti-covid. По плану мы собираемся производить ежедневно от шестисот до восьмисот канистр дезинфекции. Если этого окажется мало – а спрос на данный момент превышает это количество, то начнем работать в три смены. Окончательное решение по этому поводу мы еще не приняли».

Ликеро-водочный завод в Йиндржихуве-Градеце далеко не единственное предприятие в Чехии, которое экстренно начало выпускать дезинфекцию. Делают ее и другие заводы по производству спиртных напитков, такие как Stock Plzeň Božkov и Tereos TTD.

Обеззараживающее средство для кожи рук начали в своих лабораториях изготавливать также работники Университета им.Томаша Бати в Злине и химики Чешского технического университета в Праге. Их средством пользуются чиновники администрации Праги 6, а также работники Службы спасения ЧР и горные спасатели.