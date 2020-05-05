Зденек Манчал – голос Пражского восстания 1945

«Самым страшным моментом было, когда отец, после того, как прочитал призыв, адресованный чешским полицейским и солдатам, вдруг замолчал. Мама в этот момент страшно испугалась, что с ним что-то произошло, что, возможно, отец уже мертв. Меня тоже сковал страх. Но, к счастью, после небольшой паузы в эфире вновь раздался папин голос. Правда, мамы в это время дома уже не было, она побежала на улицу, чтобы попытаться узнать, что же с отцом происходит на самом деле», – вспоминала в годовщину освобождения Чехословакии в эфире «Чешского Радио» Дагмар Суха, дочь чехословацкого диктора Зденека Манчала, ставшего голосом Пражского восстания.

«Зденек Манчал родился в городе Литомышль в октябре 1913 года, незадолго до Первой мировой войны. Вскоре вся его семья переселилась в Прагу. Зденек Манчал был талантливым спортсменом, он активно занимался в физкультурной организации «Сокол». Всем была очевидна и его актерская одаренность, которая нашла себе применение в рамках любительского театра», – рассказывает историк Филип Стояник, сотрудник Университета имени Яна Эвангилисы Пуркине города Усти-на-Лабе (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem).

Зденек Манчал любил работу с детьми и юношеством, ездил работать воспитателем в летние лагеря отдыха, организовывал разнообразные занятия и лекции.

На радио Зденек Манчал попал в 27-летнем возрасте уже сформировавшимся молодым мужчиной, который успешно сдал экзамены на аттестат зрелости и успел отслужить в армии, где получил также офицерский чин.

– «Непосредственно перед приходом на радио Зденек Манчал работал воспитателем в санатории для рабочей молодежи. В 1940 году он успешно прошел конкурс и стал диктором радио. З. Манчал действительно очень хорошо подходил для работы перед микрофоном – прекрасный голос и наличие риторического таланта».

Никто не догадывался, что сводки с фронта и пропагандистские тексты нацистов в эфире читал чешский патриот

В 1940 году Зденек Манчал становится диктором главной радиостанции страны, которая, однако, уже не является информационном инструментом независимой демократической страны, каковой Чехословакия была до гитлеровской оккупации. К этому моменту от свободной страны уже ничего не осталось. От Чехословакии отторгнута Судетская область, отделенная Словакия превращается в клиентское государство нацистской Германии, а остатки территории Чехии, Моравии и Силезии становятся Протекторатом Богемии и Моравии, чье население под страхом смерти гнет свои спины на военных заводах.

Родина Зденека Манчала разорвана на куски, а он, чешский офицер, в 1940 году поступает на службу в протекторатное радио, чтобы в эфире читать военные сводки о сражениях сил Третьего рейха с войсками большевиков и пропагандистские тексты нацистов.

Вплоть до мая 1945 года, до решающего момента начала Пражского восстания, никто даже не заподозрил, что у микрофона в студии чешского вещания протекторатного радио сидит хорошо замаскированный патриот своей страны.

Эсэсовцы его не нашли

Как бывший офицер армии Здене Манчал находился в тесном контакте с чехословацкими группами сопротивления «Три короля» и «Белая гора», а как прихожанин Чехословацкой гуситской церкви Манчал принимал участие в работе подпольного движения духовенства и верующих.

Зденек Манчал принимал активное участие в работе организации сопротивления «Оборона народа» (военная антинацистская организация сопротивления, возникшая в 1939 году и развивавшая свою деятельность на территории Протектората Богемии и Моравии вплоть до конца войны). Но звездный час Зденека Манчала пробил в мае 1945 года. Это был ключевой момент не только в истории «Чешского Радио», но и всей чехословацкой и чешской истории. 5 мая 1945 года Зденек Манчал в шесть часов утра начал вещание протекторатного радио для чешского населения фразой – «Сейчас „sechs“ часов» (Je „sechs“ hodin). Услышав такое, находившаяся рядом с Манчалом немецкий диктор чуть не упала в обморок от неожиданности. Для нее это был шок.

Но самым важным стало сообщение Зденека Манчала, прозвучавшее в эфире 5 мая 1945 года после полудня, которое позже назовут первым революционным призывом чешского радио. Сегодня его знают все, этот призыв звучит во многих чешских фильмах или телепередачах, посвященных событиям Пражского восстания. Зденек Манчал тогда призывал на помощь чешскому радио общественность, полицейских и солдат».

«В 6 утра, когда отец в эфире произнес «Сейчас „sechs“ часов», я еще спала. Однако помню, как потом все вокруг забурлило. Об этом говорили все. Отец, произнеся такое в эфире, в то время очень сильно рисковал», – вспоминает дочь Зенека Манчала.

«Призываем всех чехов на помочь чешскому радио. СС-овцы здесь убивают чешских людей. Внимание! Вход в здание с Балбиновой улицы полностью свободен», – звучал тогда в эфире голос диктора на фоне доносившегося в студию звука выстрелов и взрывов.

СС-овцы всеми способами пытались найти место, откуда шли в эфир передачи. Им во чтобы то ни стало необходимо было уничтожить людей, помогавших восставшим. Зенек Манчал и его коллеги, однако, оказались проворней и хитрее неприятеля. Свои передачи они вели не только из студий родного радио, чьи наглухо задраенные свинцовые двери без каких-либо окошечек не позволяли услышать, что же происходит внутри, но также из самых разных точек в Праге.

Голос Пражского восстания заглушили коммунисты

За участие в «Пражском восстании», за проявленную отвагу Зденек Манчал заслужил личную благодарность президента Эдварда Бенеша.

«Его постоянно приглашали на разные встречи. Он ездил по всей стране и рассказывал, как очевидец и непосредственный участник событий, о восстании. Он очень ценил, что люди к нему относятся, как к герою. Он действительно героем был, как и все остальные участники сопротивления, все они рисковали жизнью и в любую минуту их голова могла оказаться на плахе», – подчеркивает Дагмар Суха, дочь диктора Зденека Манчала.

После прихода к власти в Чехословакии в 1948 году коммунистической партии судьба героя Пражского восстания резко изменилась. «Чехословацкое радио» вновь превратилось в инструмент пропаганды.

Участник антинацистского сопротивления, храбрый боец за свободу своей страны, честный человек оказался в немилости у компартии. После переворота Зденека Манчала, как и его коллегу Станислава Козака, уволили с радио в числе первых.

«Последующие годы были не самыми лучшими в жизни Зденека Манчала. Он был членом чешской национал-социалистической партии, вдобавок его центральная роль в период Пражского восстания не вписывалась в коммунистическую идеологию, интерпретировавшую события конца войны иначе. Компартией превозносилась Красная армия, естественно, что в этом контексте реальные события Пражского восстания и роль Зденека Манчала в нем не соответствовали представлениям укоренявшегося в стране коммунистического режима», – говорит историк Филип Стояник.

«Его обвинили в сотрудничестве с врагами нового государственного строя. Отец был принципиальным противником коммунистов, он был уверен, что это не тот путь, по которому должна идти его страна. Именно поэтому его и вынудили уйти с радио», – рассказывает Дагмар Суха.

Через год после увольнения Зденка Манчала арестовали и осудили. Сначала диктора радио обвинили в предательстве страны, но к сроку приговорили «только» за то, что он якобы не сообщил о готовящемся уголовном преступлении. На свободу Зденек Манчал вышел в 1952 году, но и трехлетняя каторга смогла основательно подорвать его здоровье.

– «Сначала отец был в тюрьме «На Борах» (город Пльзень, специальный острог для противников режима, установленного в Чехословакии компартией, где заключенных периодически били и отправляли в карцер за малейшие, часто вымышленные проступки), а потом в урановых рудниках Яхимова. Судебный процесс бы сфабрикован по тому же сценарию, что и в случае других оппонентов режима. Пикантность ситуации была в том, что отец вернулся из тюрьмы в мае, а 3 августа арестовали нашу маму. Ее срок был – 10 лет. Обвинение было выдвинуто в связи с членством в «Зеленом интернационале». Когда мама пришла домой, она начала нас расспрашивать что этот такое – «Зеленый интернационал». Это было очень жестокое время».

В 1968 году в период Пражской весны Зденек Манчал попытался вернуться на радио. Реабилитация героя Пражского восстания 1945 года, однако, не удалась. Надежды многих на перемены в жизни Чехословакии в августе того же года были убиты солдатами войск Варшавского договора.

Зденека Манчала, бывшего диктора «Чешского радио» и политического заключенного коммунистического режима, таким образом, ждала судьба всеми забытого человека. Бесспорно, он был героем, уверен историк Филип Стояник, но имя его стерли со страниц истории. Так и не дождавшись дня, когда справедливость восторжествует и его имя будет избавлено от вымышленного обвинения, Зденек Манчал умирает в 1975 году, в период так называемой «нормализации», в возрасте всего 61 года.

Прах человека, ставшего голосом Пражского восстания, покоится в колумбарии «Гусова сбора», молитвенного дома Чехословацкой гуситской церкви, расположенного в пражском районе Винограды. Именно оттуда, где техниками была наскоро оборудована радиостудия, так как в главное здание радио на Виноградской улице попала бомба, в 1945 году Зденек Манчал выходил в эфир, призывая пражан сражаться за радио, за свой город, за свою страну.