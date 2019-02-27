Загадки неолита: в Чехии найден древнейший колодец

По словам директора Археологического центра Оломоуц Ярослава Пешки, колодец этот был построен примерно в середине VI века до н. э., соответственно его возраст превышает возраст аналогичных находок на территории страны примерно на сто лет.

«Кроме того, на данный момент это самый старый образец деревянной архитектуры в Европе. Конечно, известны и другие археологические находки из дерева времён мезолита или палеолита. Однако, что касается палеолита и дендрохронологической классификации с точностью до одного года или двух лет, то в случае этого объекта нам принадлежит первенство».

Возраст находки был определён по годичным кольцам на древесине колодезного сруба. К удовлетворению учёных, для применения дендрохронологического метода дерева сохранилось достаточно.

«Каждое дерево растёт, и его возраст вписан в нём же с помощью годичных колец. Их суммируют и отмечают на так называемой дендрохронологической кривой. В случае дуба, например, она может доходить вплоть до каменного века, то есть до эры неолита, пятого, шестого, седьмого тысячелетия до н. э. Затем специалисты измеряют частоту годичных колец – в нашем случае она составляет 2,80, и это достаточная величина для того чтобы определить, в каком месте кривой мы находимся. Таким образом, хоть мы и не можем точно сказать, когда именно был построен колодец, зато можем определить, когда было срублено дерево для этой цели. Это очень точный метод, который при этом не такой трудоёмкий и не такой дорогой, как метод датирования с помощью распада радиоактивного угля».

Уникальности объекту добавляет и технология, которая была применена для постройки – по мнению археологов, она является типичной для культур бронзового или железного века, поэтому достаточно неожиданным было обнаружить её применение у племён, которые занимались преимущественно обработкой земли и сельским хозяйством.

«Это были первые земледельцы, которые пришли на нашу территорию с того самого «плодородного полумесяца», сухопутным путём через Балканы и Карпатскую долину и постепенно здесь обосновались. Их приход ознаменовался тем, что раньше археологи называли неолитической революцией. Эти люди, в отличие от своих предков-охотников и собирателей добывали пропитание, обрабатывая землю. Они выращивали и окультуривали дикорастущие зерновые растения, одомашнили некоторых животных и строили постоянные жилища на одном месте. Таковы самые характерные признаки той эпохи. Кроме того, они уже умели изготавливать изделия из керамики, причём очень качественным и аккуратным образом».

Колодец был обнаружен вдалеке от поселений, так что в процессе раскопок не было сделано никаких дополнительных находок, кроме одной керамической посудины да останков мелких животных.

Благодаря компактным размерам (диаметр 80 см, высота сруба 140 см) колодец удалось целиком переправить в лабораторию для анализа осадочных пород и дальнейших исследований. Работы займут несколько месяцев и будут вестись в сотрудничестве с филиалом факультета реставрации Пардубицкого университета в Литомышли. После этого сруб колодца будет перемещён в замок в Пардубице и станет частью новой экспозиции.