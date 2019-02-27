Загадки неолита: в Чехии найден древнейший колодец

Александра Баранова, Тиль Янцер
27-02-2019
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У чешских археологов появился новый повод для гордости: поблизости селения Высоке Мыто был обнаружен деревянный колодец времён неолита. На сегодняшний день это самая старая из подобных находок в Чешской Республике. После реставрации колодец войдёт в число экспонатов музея в Пардубице.

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Фото: Археологический центр ОломоуцФото: Археологический центр Оломоуц

По словам директора Археологического центра Оломоуц Ярослава Пешки, колодец этот был построен примерно в середине VI века до н. э., соответственно его возраст превышает возраст аналогичных находок на территории страны примерно на сто лет.

Ярослав Пешка, фото: Вит Поганка, ЧРоЯрослав Пешка, фото: Вит Поганка, ЧРо «Кроме того, на данный момент это самый старый образец деревянной архитектуры в Европе. Конечно, известны и другие археологические находки из дерева времён мезолита или палеолита. Однако, что касается палеолита и дендрохронологической классификации с точностью до одного года или двух лет, то в случае этого объекта нам принадлежит первенство».

Возраст находки был определён по годичным кольцам на древесине колодезного сруба. К удовлетворению учёных, для применения дендрохронологического метода дерева сохранилось достаточно.

«Каждое дерево растёт, и его возраст вписан в нём же с помощью годичных колец. Их суммируют и отмечают на так называемой дендрохронологической кривой. В случае дуба, например, она может доходить вплоть до каменного века, то есть до эры неолита, пятого, шестого, седьмого тысячелетия до н. э. Затем специалисты измеряют частоту годичных колец – в нашем случае она составляет 2,80, и это достаточная величина для того чтобы определить, в каком месте кривой мы находимся. Таким образом, хоть мы и не можем точно сказать, когда именно был построен колодец, зато можем определить, когда было срублено дерево для этой цели. Это очень точный метод, который при этом не такой трудоёмкий и не такой дорогой, как метод датирования с помощью распада радиоактивного угля».

Фото: Археологический центр ОломоуцФото: Археологический центр Оломоуц Уникальности объекту добавляет и технология, которая была применена для постройки – по мнению археологов, она является типичной для культур бронзового или железного века, поэтому достаточно неожиданным было обнаружить её применение у племён, которые занимались преимущественно обработкой земли и сельским хозяйством.

«Это были первые земледельцы, которые пришли на нашу территорию с того самого «плодородного полумесяца», сухопутным путём через Балканы и Карпатскую долину и постепенно здесь обосновались. Их приход ознаменовался тем, что раньше археологи называли неолитической революцией. Эти люди, в отличие от своих предков-охотников и собирателей добывали пропитание, обрабатывая землю. Они выращивали и окультуривали дикорастущие зерновые растения, одомашнили некоторых животных и строили постоянные жилища на одном месте. Таковы самые характерные признаки той эпохи. Кроме того, они уже умели изготавливать изделия из керамики, причём очень качественным и аккуратным образом».

Колодец был обнаружен вдалеке от поселений, так что в процессе раскопок не было сделано никаких дополнительных находок, кроме одной керамической посудины да останков мелких животных.

Благодаря компактным размерам (диаметр 80 см, высота сруба 140 см) колодец удалось целиком переправить в лабораторию для анализа осадочных пород и дальнейших исследований. Работы займут несколько месяцев и будут вестись в сотрудничестве с филиалом факультета реставрации Пардубицкого университета в Литомышли. После этого сруб колодца будет перемещён в замок в Пардубице и станет частью новой экспозиции.

Александра Баранова, Тиль Янцер
27-02-2019
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