Забытые следы войны: концлагерь Градиштко

Концентрационный лагерь Градиштко относится к списку малоизвестных мест содержания заключённых во время Второй мировой войны. Лагерную жизнь "вкусило" здесь около пятисот человек. До настоящего времени сохранилось деревянное здание лазарета.
Во время Второй мировой войны на территории протектората Богемии и Моравии существовало несколько концентрационных лагерей под наблюдением подразделений СС. В хрониках о них почти не упоминается, в отличие от лагеря в Терезине, где держали заключённых евреев. В малоизвестных лагерях, например, Градиштко, содержали, прежде всего, участников движения сопротивления из стран западной Европы. Многие из них побывали до этого в лагерях в Бюхенвальде или Флоссенбюрге, и на родину после войны так и не вернулись.
Лагерь Градиштко был филиалом лагеря во Флоссенбюрге и располагался в близости слияния рек Сазавы и Влтавы. Сейчас о нём напоминает лишь ветхая деревянная постройка, служившая когда-то лазаретом, и небольшой памятник – камень с лагерной площади во Флоссенбюрге, на которой проводились переклички заключённых (аппельплац – прим. ред.).
«Это последнее здание, которое сохранилось и входило когда-то в состав концентрационного лагеря. Сегодня уже почти ничего не осталось, можно найти лишь какие-то следы в траве», - объясняет местный библиотекарь Луция Гашкова и добавляет, что методы обследования и лечения больных были весьма сомнительными.
«На этом же месте я пару лет назад беседовала с бывшим заключённым из этого лагеря. Он рассказывал, как его осматривали в лазарете: когда у него воспалилось ухо, врачи проткнули его спичкой, а когда нашли воспаление на ноге, то пронзили больное место ножом, чтобы гной вытек наружу. У него до сих пор остался шрам на икре. В конце войны, когда лагерь ликвидировали, от тяжело больных заключённых – тех, кто не был способен дойти на своих ногах до поезда – избавлялись с помощью смертельных инъекций».
Условия содержания заключённых при этом не отличались от условий жизни в других немецких лагерях.
«Здесь были ужасные санитарно-гигиенические условия. Воды не было – точнее, вода была только в бочках, на пятьсот человек – две кадки воды. Мало еды – кофе, каша и буханка хлеба, одна на четверых на один день».
Бывший лазарет, который сохранился с 1942 года, однако, не стали переделывать под музей. В настоящее время он служит домиком для туристов, а сам ареал концентрационного лагеря перешёл в распоряжение садоводства. Рассказывает хозяин участка и местный житель Иржи Грон:
«Мы приобрели этот участок после войны, включая и этот домик. Здесь заключенные не находились, это был как медпункт. Мы не боимся здесь спать, это же не гроб».
По словам Грона, сейчас эта территория относится к дачному посёлку; одно время даже велись разговоры о том, чтобы обустроить здесь поле для гольфа.
Память о годах войны сохранилась во многом благодаря усилиям библиотекаря Луции Гашковой: в 2012 году на территории бывшего концлагеря Градиштко она создала научную тропу с десятью стендами.
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