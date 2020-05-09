Забытые следы войны: концлагерь Градиштко

Во время Второй мировой войны на территории протектората Богемии и Моравии существовало несколько концентрационных лагерей под наблюдением подразделений СС. В хрониках о них почти не упоминается, в отличие от лагеря в Терезине, где держали заключённых евреев. В малоизвестных лагерях, например, Градиштко, содержали, прежде всего, участников движения сопротивления из стран западной Европы. Многие из них побывали до этого в лагерях в Бюхенвальде или Флоссенбюрге, и на родину после войны так и не вернулись.

Лагерь Градиштко был филиалом лагеря во Флоссенбюрге и располагался в близости слияния рек Сазавы и Влтавы. Сейчас о нём напоминает лишь ветхая деревянная постройка, служившая когда-то лазаретом, и небольшой памятник – камень с лагерной площади во Флоссенбюрге, на которой проводились переклички заключённых (аппельплац – прим. ред.).

«Это последнее здание, которое сохранилось и входило когда-то в состав концентрационного лагеря. Сегодня уже почти ничего не осталось, можно найти лишь какие-то следы в траве», - объясняет местный библиотекарь Луция Гашкова и добавляет, что методы обследования и лечения больных были весьма сомнительными.

«На этом же месте я пару лет назад беседовала с бывшим заключённым из этого лагеря. Он рассказывал, как его осматривали в лазарете: когда у него воспалилось ухо, врачи проткнули его спичкой, а когда нашли воспаление на ноге, то пронзили больное место ножом, чтобы гной вытек наружу. У него до сих пор остался шрам на икре. В конце войны, когда лагерь ликвидировали, от тяжело больных заключённых – тех, кто не был способен дойти на своих ногах до поезда – избавлялись с помощью смертельных инъекций».

Условия содержания заключённых при этом не отличались от условий жизни в других немецких лагерях.

«Здесь были ужасные санитарно-гигиенические условия. Воды не было – точнее, вода была только в бочках, на пятьсот человек – две кадки воды. Мало еды – кофе, каша и буханка хлеба, одна на четверых на один день».

Бывший лазарет, который сохранился с 1942 года, однако, не стали переделывать под музей. В настоящее время он служит домиком для туристов, а сам ареал концентрационного лагеря перешёл в распоряжение садоводства. Рассказывает хозяин участка и местный житель Иржи Грон:

«Мы приобрели этот участок после войны, включая и этот домик. Здесь заключенные не находились, это был как медпункт. Мы не боимся здесь спать, это же не гроб».

По словам Грона, сейчас эта территория относится к дачному посёлку; одно время даже велись разговоры о том, чтобы обустроить здесь поле для гольфа.

Память о годах войны сохранилась во многом благодаря усилиям библиотекаря Луции Гашковой: в 2012 году на территории бывшего концлагеря Градиштко она создала научную тропу с десятью стендами.