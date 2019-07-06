Ян Гус – еретик, мученик, учитель

День мученической кончины Яна Гуса его последователи считают началом вечной жизни своего учителя. В сегодняшней Чешской Республике 6 июля отмечается как государственный праздник и является выходным днем.

От пламени этого костра вспыхнули гуситские войны, его отблески будут освящать стены будущих протестантских соборов Европы – Ян Гус на сто лет опередил эпоху Реформации, Лютера и Кальвина. Среди наследия Гуса – и реформа орфографии: считается, что именно он подарил миру диакритические знаки (гачеки и чарки), которыми сегодня пользуется не только чешский, но и другие алфавиты.

Власть, нарушающая заповеди Бога, не может быть Им признана. Ян Гус

Когда в чешских городах вы видите чаши, венчающие крыши и шпили храмов, то помните, это – знак гуситской церкви. Основа гуситских реформ – причастие под двумя видами для мирян, в то время как Рим позволял вкушать освященное вино – символ Крови Христовой – лишь духовенству. И хотя практика причащения мирян хлебом и вином на тот момент не была окончательно официально осуждена, в глазах католической церкви Ян Гус, обличающий пороки Папской курии, являлся еретиком…

Историческое значение чешского проповедника далеко перешагнуло национальные границы – его почитают протестанты, считают близким православные христиане. Ему посвящали стихи Тютчев и Шевченко.

Точную дату рождения Яна история для нас не сохранила - был ли это 1370 год, сегодня сказать сложно. Второе имя – «Гус», как тогда было принято, создано из названия места рождения – крохотного городка Гусинец, что на юго-западе современной Чехии. Вышедший из низов, в студенческие годы в Праге он терпел лишения, однако сумел окончить курс Пражского университета, став в итоге его ректором, хотя для простолюдина это было практически невозможно. Его рано захватила идея реформирования церкви – это движение к 1400 году получило в Чехии широкое распространение, а Гус стал признанным лидером, выступая против стяжательства церкви и продажи индульгенций. Когда же он начал проповедовать учение английского теолога Джона Уиклифа, у церкви лопнуло терпение: в 1410 году Рим выпустил против него в буллу, а архиепископ Пражский запретил Яну Гусу читать проповеди, что не остановило реформатора. В своей самой известной работе De Eclessia Ян Гус утверждает, что главой Церкви является Иисус Христос, и не следует подчиняться Папе, если его приказы противоречат Библии.

Вызов на церковный собор в Констанце Гус воспринял как возможность разъяснения своих идей Европе, и хотя предчувствовал гибель, догадывался, что охранная грамота императора Сигизмунда его не спасет, все равно отправился в путь. Несколько месяцев мучительных допросов, унижений, проклятий. В итоге его признали еретиком, но отречься не заставили.

6 июля 1415 г. состоялось аутодафе – самое торжественное в истории инквизиции. Стоя на костре, в позорной бумажной тиаре, Гус сказал: «Во имя истины Евангелия, о которой я писал, проповедовал и которой учил других, я сегодня умираю с радостью и по доброй воле». Ян Гус был сожжен вместе со своими трудами, но, как известно, рукописи и мысли не горят.

В день памяти Яна Гуса по всей стране, и непременно в пражской Вифлеемской часовне, где проповедовал Ян Гус, проходят службы в память о человеке, изменившем историю христианства и сознание людей своей и будущих эпох.