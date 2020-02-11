Ялтинская конференция и послевоенная судьба Чехословакии

В феврале 1945 года антигитлеровская коалиция была в шаге от победы над странами «оси». Президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и советский вождь Иосиф Сталин уже имели опыт переговоров в формате «большой тройки» – в конце 1943 года в таком же составе они встречались в Тегеране. В Ялте основными пунктами повестки были оккупационные зоны Германии, завершение войны с Японией при участии СССР (что пообещал Сталин), создание ООН и будущее Польши. Рузвельту оставалось жить всего два месяца, и многие исследователи полагают, что его тяжелое физическое состояние объясняет уступки, сделанные Сталину.

Действительно ли в тогда Ливадийском дворце поделили мир? Ход событий не был настолько прямолинейным, считает сотрудник Института современной истории Академии наук Чешской Республики Вит Сметана. «Разумеется, представители трех будущих стран-победительниц должны были идти на определенные компромиссы в спорных вопросах – все делали какие-то уступки, это правда, однако никакого раздела Европы на сферы влияния, и уж тем более на область англосаксонской гегемонии с одной стороны и советской с другой, не произошло».

Тем не менее, определенные подсчеты в Ялте проходили. Подтверждение тому — знаменитая записка Черчилля. Британский премьер набросал на листке бумаги: 90% советского влияния в Польше, 90% британского влияния в Греции, в Венгрии или в Румынии и в Югославии — по 50%. Сталин поставил на бумаге галочку и вернул Черчиллю. «Как мы быстро и не очень порядочно решаем будущее стран Европы», – прокомментировал этот «обмен мнениями» британский премьер. Не удивительно, что впоследствии говорили о «разделе мира».

Вит Сметана так комментирует ход событий: «Определяющим было продвижение побеждающих в войне армий. Сталин, как следует из целого ряда его заявлений, руководствовался принципом: "Это война – не такая, как прежние, и та страна, которая введет свои войска на чью-либо территорию, будет решать ее будущее". До полной победы, однако, оставалось еще три месяца. В оставшееся время быстрое продвижение американских сил после перехода Рейна позволяло изменить ход событий. Уже один тот факт, что незадолго до окончания войны британский премьер-министр Черчилль оказывал давление на американский генералитет и нового президента Трумэна, призывая их – увы, безуспешно – двигаться на Берлин и Прагу, подтверждает, что никакого конкретного предварительного раздела Европы в Ялте не произошло. Мою точку зрения подтверждает и контраргумент начальника генштаба армии США Джорджа Маршалла, который говорил, что ˝не готов жертвовать американскими жизнями ради чисто политических целей˝».

«Чехословакию в Ялте вообще не упоминали»

Как уже говорилось, принято считать, что в Ялте Чехословакию передали в полное распоряжение Сталина. Как это было на самом деле? «Чехословакия в Ялте вообще не упоминалась и не являлась предметом переговоров. А вот Польша вызывала большие споры, хоть и не ее восточная граница – та была определена еще в Тегеране. Западная же граница будет проведена только на Потсдамской конференции. Значительные разногласия были по поводу польского правительства – в этом англо-американская сторона пошла на определенные уступки Сталину. Его основой станет так называемое Люблинское правительство, составленное Москвой из коммунистов и их приверженцев, которое будет дополнено представителями эмиграции и участниками Сопротивления. Это решение было принято после существенного шага со стороны Сталина, пообещавшего, что, если на фронте не произойдет какая-то катастрофа, через месяц в Польше пройдут свободные выборы. В итоге выборы прошли на 32 месяца позже, и их можно назвать как угодно, только не свободными», – комментирует ход конференции Вит Сметана.

В Крыму договорились, что в составе СССР останутся Западная Украина и Западная Белоруссия, захваченные в 1939 году после подписания пакта Молотова – Риббентропа. При этом, считает Вит Сметана, в отличие от Польши, ни США, ни Великобритания не предполагали, что Чехословакия будет каким-то проблемным регионом. В Ялте также были распределены оккупационные зоны в Германии. Они были установлены согласно ситуации на фронтах на момент проведения Ялтинской конференции. Можно сказать, что в феврале 1945 года «чертили новую карту», и многое уже было предопределено, однако в некоторых вопросах чаша весов еще не склонилась ни в одну сторону. Это касалось и того, будет ли Чехословакия отнесена к советскому блоку.

Увертюра перед «железным занавесом»

По итогам конференции была принята «Декларация об освобожденной Европе», в которой указывалось: «В соответствии с принципом Атлантической хартии о праве всех народов избирать форму правительства, при котором они будут жить, должно быть обеспечено восстановление суверенных прав и самоуправления для тех народов, которые были лишены этого агрессивными нациями путем насилия».

Однако западные лидеры и Сталин по-разному интерпретировали понятие демократии, и уже в марте 1946 года в Фултонской речи Уинстон Черчилль скажет: «Над континентом, простирающимся от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, опустился железный занавес. За этой чертой лежат все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София, все эти знаменитые города и население вокруг них находятся, как я ее называю, в советской сфере и в той или иной форме подвержены не только советскому влиянию, но и в высокой, а в ряде случаев и во всевозрастающей степени контролю со стороны Москвы».