Выставка на Пражском граде – подарок к столетию чехословацкой кроны

«На выставке в хронологическом порядке представлены, в том числе, и первые неосуществлённые проекты, которые касаются самостоятельной чешской валюты. Здесь можно проследить, как менялась валюта в период Первой Республики, протектората Чехии и Моравии, отметить две денежные реформы 1945 года, затем и драматичную реформу 1953 года, и, наконец, продолжительный период вплоть до 1993 года, когда произошло разделение Чехословакии и, соответственно, разделение валют», - рассказывает куратор выставки Ярослав Моравец.

По словам его коллеги Якуба Кунерта, чешская валюта, как ничто другое, отражает бурное развитие исторических, экономических и политических событий в стране – ведь её возникновение тоже сопровождалось некоторыми сложностями. Когда впервые в законе была упомянута новая валюта, то у неё поначалу даже не было названия.

«Когда 28 октября 1918 года возникла Чехословацкая Республика, сразу же пошли разговоры о том, что ей необходима собственная валюта. Алоис Рашин, глава всех финансовых процессов (его портрет также присутствует на выставке – прим.ред.), заявил, что на данный момент невозможно тут же ввести новую валюту. Не было для этого никаких условий: не было возможности напечатать необходимое количество банкнот, не получилось бы заменить австро-венгерские банкноты, которые были в обиходе. В течение нескольких недель удалось прийти к консенсусу с Австро-венгерским банком, и министр Рашин вместе со своими помощниками – среди них Вилем Поспишил, Ярослав Прайс и другие – частично принял в свои руки контроль над банком и его активами. Во второй половине ноября он начал подготовку к введению новой валюты. В начале января 1919 года Алоис Рашин уже показал коллегам первый отпечатанный вариант гербовой марки, в течение января разрабатывалось соответствующее законодательство. 25 февраля, таким образом, можно было объявить народу, что у него есть новая валюта».

Первая эмиссия банкнот была выпущена в 1919 году.

«С художественной точки зрения они были очень красивыми, так как автором некоторых из них был Альфонс Муха. Их даже так и называли в народе – «муховки». Банкноты были отпечатаны в непростых условиях в нескольких типографиях дома и за рубежом. Здесь, на выставке представлены три оригинальных эскиза, выполненные Альфонсом Мухой», - рассказывает Ярослав Моравец.

Новые технологии – старая школа

Одним из ключевых экспонатов выставки является памятная банкнота. Она замечательна ещё и тем, что впервые в истории её создательницей является женщина-чешка – академический художник Элишка Гашкова.

«Работа над банкнотой, конечно, хоть отличалась от того, чем я обычно занимаюсь, но не слишком. Я делаю почтовые марки, и принцип создания их похож. Есть ряд элементов, которые на них должны быть и которых там быть, наоборот, не должно. Моя задача – собрать всё это воедино, уложить в нужный формат – в случае с банкнотой он был просто больше, и это заняло больше времени. Но я с удовольствием работала и создала в итоге тот портрет, который и является главным элементом этой купюры», - говорит художник.

Банкнота с изображением министра финансов Алоиса Рашина на одной стороне и Чешского Национального банка на другой будет отпечатана тиражом в 20 тысяч штук. Отличительной её особенностью является также и то, что она была создана с использованием принципиально новых технологий, сообщает Ярослав Моравец.

«Начиная с 1992 года, то есть с момента распада Чехословакии, это первая банкнота, которая была напечатана с применением самых лучших защитных технологий с обеих сторон. Мы не скрываем и тот факт, что на ней мы опробовали новые технологии, потому что старые, использовавшиеся для выпуска денег, которыми мы сейчас расплачиваемся, уже не существуют. Мы также проверили и некоторые новые защитные элементы. Портрет на банкноте выполнил Мартин Срб, гравёр государственной типографии, мастер старой славной чешской школы гравировки».

По словам Элишки Гашковой, мастер справился со своей задачей на «отлично»: перерисовывая её эскиз, он ориентировался, в первую очередь, на него, а не только на канонические правила, которыми полагается руководствоваться при оформлении банкноты.

Рекорд на вес золота

Вторым значимым экспонатом является монета-рекордсменка весом в 130 килограммов, отлитая из чистого золота. Она была изготовлена по эскизу академического скульптора Владимира Оппла.

«Монета была создана в сотрудничестве со швейцарской рафинерией Metalorg, которая отлила заготовку, вдвое большую по весу, чем итоговая монета. Эта заготовка была отфрезирована на Венском монетном дворе по цифровому эскизу господина Оппла, а затем перевезена на Чешский монетный двор в Яблонец-над-Нисоу. Там были проведены заключительные сложные работы по оформлению поверхности монеты. Мы, конечно, не очень любим говорить о рекордах, так как они быстро сменяют друг друга, но тем не менее, на данный момент наша монета – самая большая в Европе, вторая по размеру в мире и самая крупная монета в мире, которая была выполнена с помощью технологии фрезировки. Крупнейшая на данный момент австралийская монета была, например, целиком отлита», - говорит Ярослав Моравец.

Выставка открыта для посещения в Императорской конюшне Пражского града ежедневно с 10 утра до 6 вечера до 28 апреля 2019 года.