Великолепный Чешский Крумлов – семьсот десять лет в статусе города

Рожнберки «ожили» уже в 1909 году

Годовщина упоминания города в письменных источниках впервые отмечалась в Крумлове еще до Первой мировой войны, в 1909 году. Местные жители открыли праздник живописным костюмированным шествием по улицам города. В процессии можно было видеть «оживших» Рожнберков и их подданных. Празднества напоминали Торжества пятилистной розы. Ими до сих пор славится волшебный город, где ради него ежегодно в июне собираются любители истории. Однако неповторимая архитектура Крумлова, гармонирующая с уникальным ландшафтом, который создает петля узкой в этом месте Влтавы, притягивает своей красотой в любое время года.

К слову, определение «Чешский» Крумлову добавили в 1439 году во избежание путаницы с Моравским Крумловом. Полное название было официально закреплено постановлением Министерства внутренних дел Чехословакии лишь 30 апреля 1920 года.

Чешский Крумлов (Český Krumlov) расположен в 180 км от Праги, недалеко от границы с Австрией. Это второй по посещаемости туристический центр, в 1992 г. внесенный в Список наследия ЮНЕСКО. Крумловский замок лишь ненамного меньше Пражского Града.

Благодаря представителям целой плеяды аристократических кланов, и, в особенности, Рожмберкам, подданным которых в ряде случаев можно позавидовать, город и весь замковый комплекс представляет удивительный образец зодчества. Откуда произошло название города, «Радио Прага» расскажет смотритель здешнего замка Павел Славко.

«Название нашего города означает «кривой луг» или «песчаный полуостров, частично поросший растительностью и почти со всех сторон омываемый рекой». С аналогичным географическим положением, как у нашего Крумлова, в Европе можно встретиться лишь в нескольких случаях – например, в Нижней Австрии сохранился город с одноименной крепостью Крумау-ам-Камп. Эти названия тоже произведены от Krumme Aue. Или загляните в Моравский Крумлов – этот город на песчано-скалистой косе, где издавна селились люди, тоже с трех сторон огибает река – Рокитна».

Таинственное прошлое скрывается за сотнями дверей

Как сообщил П. Славко, в комплекс входит пять подворий и сорок замковых построек. Таинственное прошлое скрывается за 600 дверями, двумя тысячами окон и в памяти здешних садовых деревьев. Строительство замка началось на рубеже XI-XII вв., когда возникло первое укрепление на крутом скалистом мысу над Влтавой, на месте нынешней крумловской башни. Постепенно застраивались непроходимые места между отдельными подворьями. Строителям пришлось обтесать часть скалы, чтобы со временем возвести стены замка и крепости. Процесс длился долгих трехсот лет.

– Первое письменное упоминание о Чешском Крумлове по-разному датируется разными источниками. В каком веке они появились?

«Я, признаюсь, безумно люблю информацию, которая мелькнула в далеком 1172 году. В середине XII в. некий рыцарь из Лихтенштейна в своем послании приносит извинения в связи с тем, что он, «ослабев в результате болезни, не может добраться до места проведения турнира в Krumme Böhmen», то есть в богемском Крумлове, и сообщает другие подробности. Так что косвенные свидетельства контактов с Чешским Крумловом и существования города сохранились в этой эпистолярной форме. С 1212–1215 гг. начинается целый ряд письменных упоминаний о нашем Крумлове на немецком, латинском и других языках».

– В некоторых источниках упоминается Витек I из Прчице как основатель Крумлова. Именно с него якобы начинается история одного из древнейших чешских родов, династии Витковичей?

– У Витека I из Прчице было пятеро сыновей. Отец разделил между ними свои имения, закрепив за каждым из них символ в виде пятилистной розы — они отличались по цвету. Так в середине XIII века и появились основные феодальные поместья этой области – Чешский Крумлов, Рожмберк, Индржихув-Градец, Тршебонь и другие.

Крумловская роза оказалась гораздо долговечнее английской

По версии некоторых историков, род Витковичей завладел также имениями Ландштейн, Страж и Сезимово-Усти. Легендарная история герба, украшенного розой и связанная с этим родом, нашла отражение в многочисленных изображениях, а также в картинах, сохранившихся в замках Чешского Крумлова, Индржихува-Градац и Телча. Алый цветок пятилистной розы является геральдическим символом Чешского Крумлова более восьмисот лет. Его до сих пор можно встретить на гербах рода Витковичей в залах крумловского замка и других уголках города.

– Мы, чехи, не сумели должным образом обыграть такую замечательную тему даже в сегодняшнем европейском контексте. Если взять, например, Войну Алой и Белой розы в Англии, символ в виде этого цветка во всей этой истории сохранил свое «лицо» не дольше ста или ста двадцати лет. А наша крумловская роза, которая так много значит для юга Богемии, не в пример английской оказалась намного долговечнее: тесная связь с историей этого региона не прерывается более восьми столетий. Поэтому весь Крумлов мог бы достойно «утопать» в душистых розах, символизирующих поразительную историю нашего края,

– говорит с сожалением Павел Славко.

Наибольшего расцвета Крумлов достиг при Вилеме Рожберке

На смену роду Витковичей пришли Рожмберки, и наибольшего расцвета Чешский Крумлов достиг при Вилеме, обладавшем не только наблюдательностью, но и исключительной интуицией дипломата – он вполне мог стать королем Речи Посполитой. Осознавая огромное значение просвещения, Вилем Рожберк оказывал финансовую поддержку Карлову университету, поощрял открытие школ и библиотек в своих имениях и прославился как меценат, покровительствовавший разным искусствам. Несмотря на то что этот видный государственный деятель был четырежды женат, потомков у него не было. Колоссальные преобразования, которые затронули Крумлов при жизни Рожмберка, сложно переоценить.

– Вилем Рожмберк оказал на Крумлов судьбоносное влияние. Вообще, роль Рожмберков во всех сферах здешней жизни – экономической, политической, в строительстве, была ключевой. Они управляли регионом целых триста лет, и за этот длительный период времени кардинально изменили его облик. Глухая, болотистая, непроходимая во многих местах область с разбросанными тут и там поселениями благодаря их преобразованиям превратилась в достойное владение с огромным числом деревень и несколькими сотнями городов, охраняемых крепостями.

Уникальная система прудов

И что совершенно непостижимо – созданная в ту пору система прудов для рыбных хозяйств в Южной Чехии сохранила свое значение примерно 500 лет! Это потрясающее достижение – 3,5 тысячи искусственных рыбных водоемов, и сегодня занимающих по своим масштабам ведущее место в мире, ждет своей очереди, чтобы попасть в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. А знаете, какая замечательная жалоба была подана в конце XVI века? Рыцари Земаны из мелкой чешской знати пожаловались общеимперскому собранию, что «подданные Рожмберка имеют дерзость в праздники щеголять в белых рубахах, вышитых золотом, что дозволено лишь знатным господам». А как вам нравится следующая информация: «Правитель Рожмберк платит императору дань за своих поданных из собственной казны, причем его подданные трудятся у него лишь несколько десятков дней в году. В то же самое время, работая на других хозяев, народ трудился, не покладая рук от ста до двухсот дней в году, то есть большую часть своего времени».

Эта нескучная жизнь предшественников крумловцев

Разнообразие в каждодневную жизнь города привносили светские и церковные праздники. Обязанностью представителей дворянства и законной церковной власти, – а в Крумлове это были, как и во многих других чешских городах, братья ордена иезуитов, было делиться, пусть и символически, богатством и радостями своей жизни, доставляя удовольствие представителям низших слоев населения.

Предполагалось, что радость от увеселений, балов, маскарадов и торжеств, связанных, например, с охотой, с господами будут разделять их подданные. Весь год, если внимательно изучить календарь того времени, был чрезвычайно насыщен и богат на празднества: в среднем выпадало от десяти до двенадцати праздничных суббот вместе с воскресеньями! То есть примерно один яркий праздник или торжество в месяц, которые проводились на центральной площади, улицах города, в костелах, а также на подворьях замка и в питейных заведениях, и простолюдины принимали в них участие».

Замковый театр выдерживает сравнение с версальским Театром Королевы и шведским королевским театром

Свой рассказ Павел Славко продолжил в зале крумловского театра эпохи барокко. «Барочный замковый театр на пятом подворье – один из четырех наиболее сохранившихся театров замкового типа в Европе. Он выдерживает сравнение с шведским королевским замковым театром Дроттнингхольм неподалеку от Стоггольма, версальским Театром Королевы XVIII в. и Марграфским театром в Байройте. Однако крумловский барочный театр является среди них не только самым древним, но и - благодаря своей комплексности - наиболее хорошо сохранившим свою легендарную красоту. Поэтому здесь можно найти то, чего не сыскать нигде в мире».